Raoul, dezvăluiri despre muzică și relația cu Mirabela Dauer: ”Nu înseamnă că lumea își taie venele”

Rareș Cornel Borlea, mai bine cunoscut cu numele de scenă Raoul, a povestit despre călătoriile sale, relația cu Mirabela Dauer și carieră, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Raoul, totul despre carieră, visul american și relația cu Mirabela Dauer

Cântărețul ne-a spus de ce nu s-ar muta niciodată în străinătate, demitizând visul american, căci a avut numeroase turnee în State, dar și cum s-a născut relația de prietenie cu despre care s-a scris că ar fi fost mai mult decât o amiciție.

Mai mult, ne-a dezvăkuit Raoul, chiar astăzi, de Dragobete, pe 24 februarie, a pornit un turneu, iar după ce va finaliza recitalurile pe care le va susține în diverse orașe din țară, va lansa și un album nou.

„Un artist e iubit când convinge publicul să plătească un bilet”. Raoul nu e fanul spectacolelor în aer liber

Bună, Raul! Care sunt noutățile din viața ta?

– În viața mea, în fiecare zi sunt noutăți, pentru că nu vreau să intru într-o rutină a lucrurilor pe care le fac și care m-ar putea plictisi. Sunt genul de om destul de energic, chiar și în zona mea de confort. Chiar și când aș spune că mă plictisesc, nu mă plictisesc, dar ca să fiu mai la subiect, mă pregătesc să lansez un album. Va fi imediat după ce se termină turneul pe care îl am în țară, de început de primăvară. Începe și se termină undeva după 8 Martie, în mai multe localități din țară, atât la săli de spectacole, unde s-au vândut bilete pentru evenimente cât și la restaurante, unde serbăm Ziua Femeii și începutul de primăvară.

Lucrez cu foarte mulți artiști, voi fi în țară la Brașov, la Ploiești. Lumea poate cumpăra bilete să vină să ne vadă și pentru mine ăsta e un lucru extraordinar, pentru că, noi, artiștii, am trăit cu toții o perioadă în care lumea nu prea mergea la evenimente la care să și plătească un bilet. Asta s-a întâmplat din cauza festivalurilor în aer liber, evenimentelor gratuite și așa mai departe. Consider că un artist este iubit atunci când convinge publicul să plătească un bilet pentru a-l vedea în sala de spectacol, într-o zonă mai intimă, unde poate comunica mai simplu decât într-o piață. De asta întotdeauna voi iubi mai tare sala de spectacole decât evenimentele în aer liber. Bineînțeles, tratez publicul cu respect indiferent unde aș cânta.

„De multe ori simt că am un soi de oboseală. Sunt genul de om care poate să doarmă 4-5 ore pe noapte și să o ia de la capăt”

Spuneai că de obicei ieși din zona ta de confort. Ce înseamnă pentru tine acest confort?

– Să știi că de multe ori simt că am un soi de oboseală, o oboseală pe care o ignor. Neodihna nu duce la lucruri bune. Spre bucuria mea, nu am nevoie de odihnă multă, nu trebuie să dorm trei zile ca să îmi revin după o perioadă mai aglomerată. Sunt genul de om care poate să doarmă 4-5 ore pe noapte și să o ia de la capăt.

Nefăcând multă muncă fizică, nu trag la plug, nu-mi folosesc brațele, picioarele, nu cred că am nevoie de foarte multă odihnă. Și nici n-ar fi normal viața asta fiind atât de frumoasă să o dormi! Zona mea de confort presupune acel timp în care să nu fac nimic, să stau întins în pat și să citesc. Mai am o altă zonă de confort în care sunt călător, un călător neobosit, dar acolo oboseala nu se pune. Îmi place aventura, îmi place să călătoresc foarte mult. Am locuri apropiate de casă, merg de foarte multe ori la Istanbul, iubesc Turcia, iubesc Dubaiul, dar am călătorit și peste Ocean. Am 30 de turnee în Statele Unite în 20 și ceva de ani.

„America are foarte multă butaforie, oamenii cred că sunt liberi”

Apropo de SUA, cum e traiul în SUA? Mai există visul american? Tot mai mulți români care au fost în America spun că lucrurile nu sunt atât de roz…

– Deloc! Am văzut America mult înainte să văd cât de frumoasă e Europa sau România. Din punct de vedere arhitectural, anumite orașe, cum ar fi Las Vegas, New York s-ar putea să îți cadă cu tronc, dar America are foarte multă butaforie, elemente de decor, în care oamenii cred că sunt liberi și trăiesc crezând că sunt liberi, toată viața lor trebuie să muncească. După atâția ani, călătorind acolo, am reușit să îi văd cum trăiesc. Nu este ca în filme. Eu unul nu aș putea locui niciodată în America, nici nu mi-aș dori. Nu aș putea locui niciunde altundeva decât în România. România e una din țările în care cu adevărat libertatea este libertate: libertatea de mișcare, de idei, de exprimare. Românii nu știu asta. Cei care nu au călătorit, care nu au ieșit să vadă, blamează, dau cu pietre în propria țară. Iubesc România cu ochii închiși.

De ce crezi că se întâmplă asta?

– Nu știu, românul are un talent, nu tot românul, să nu fie mulțumit cu ce are. Românii consideră mereu că tot ce are altul e mai bun, că e mai bine la alții, nu e mai bine la alții. România este bogată în valori. Mă doare când aud că românii nu-și apreciază valorile. Ba da, își apreciază valorile. Oamenii care spun lucrurile astea nu au fost afară să vadă că nu se trăiește atât de bine cum cred.

„Cred că în top ajungi ca să ai de unde să cobori”

Există vreun compromis pe care nu l-ai face de dragul succesului?

– Meseria mea, asta de artist, e o meserie care te alege, nu o alegi tu. Lucrurile se fac cu cap. Dacă îți dorești să ajungi sus peste noapte, până dimineața, s-ar putea să nu știi ce să mai faci cu viața ta. Eu îi mulțumesc destinului, mamei, vieții, lui Dumnezeu, în ordinea pe care o vrea Dumnezeu, pentru faptul că am clădit până aici o carieră care este nu fluctuantă, ci constantă. Eu nu cred în topuri. Eu cred că în top ajungi ca să ai de unde să cobori. Azi ești în top, mâine vine altul, că e locul lui. Genul meu muzical, publicul meu e unul constant, de cale lungă. Cânt muzică de dragoste, dar asta nu înseamnă că lumea își taie venele când mă ascultă. E un gen pentru publicul larg și întotdeauna își va găsi loc. Nu e nevoie să faci compromisuri. Nici nu aș face. Nu cred că este normal să faci compromisuri. Sau… aș face compromisuri, dar nu m-aș compromite.

Dar bănuiesc că au fost și obstacole în cariera ta…

– Nu are cum să fie bine în viața unui om dacă nu e și rău. Abia când dai de rău știi să apreciezi binele. Nu sunt toate ușile deschise și nu îți cade bine când e închisă o ușă. Știu ce înseamnă o ușă închisă și atunci când ți se deschide o ușă realizezi că ai făcut ceva să meriți asta și tu, ca om, trebuie să ai o conduită cu tine însuți și cu cei din jurul tău astfel încât ușile să se deschidă. Pare un pic filozofic, dar sunt convins că oamenii vor înțelege.

Raoul și Mirabela Dauer se înțeleg din priviri: „E o compatibilitate extraordinară”

S-au spus vrute și nevrute despre relația pe care o ai cu Mirabela Dauer. Te-a deranjat ceva anume din ce ai citit?

– Nu m-a deranjat. Uneori am ajuns la saturație, dar atât eu cât și Mirabela, care are o maturitate artistică de necontestat, nu ne-am lăsat influențați de titlurile din presă. Cu atât mai mult cu cât eu la începutul carierei mele am cochetat cu jurnalismul. Am și urmat cursuri și nu am putut să mă supăr niciodată pe jurnaliști, indiferent ce au scris, pentru că eu am înțeles ce se află în spatele unui titlu și știu că și ziariștii trebuie să trăiască.

Doar scriind cât de frumos cântă Raoul și cât de frumos cântă Mirabela și, vai, ce bine le stă împreună și separat, asta nu va ajunge la public așa ușor. Meseria asta vine la pachet cu un fel anume de a îmbrăca o povestioară, mai mult sau mai puțin adevărată. S-a scris că aș fi trăit cu ea, că aș fi avut o relație mult mai apropiată decât profesională. Dintotdeauna am negat aceste lucruri, atât eu cât și ea. Nici nu s-ar fi putut întâmpla, pentru că noi avem o prietenie atât de strânsă! E genul de om cu care eu vorbesc fără să vorbesc. Dacă eu stau aici și mă uit în față, eu doar mă uit la ea și știm deja ce vrem să spunem. E o compatibilitate extraordinară.

„Nu pot să îți spun bancurile pe care le spune Mirabela, toate sunt triviale”

Dar a fost prietenie la prima vedere?

– Prietenia asta s-a născut din admirația ei pentru un cântec de-ale mele. M-a auzit cântând la mare acum vreo 20 și ceva de ani și m-a întrebat: „Ai fi în stare să îmi scrii un cântec la fel ca acesta?”. Eu eram la început de drum, cred că era primul meu an pe litoral. Aveam lansat primul meu clip la Roton, fusesem cu o singură piesă pe radiouri și pe Atomicul de atunci. De la o melodie compusă pentru ea s-au născut 6-7 albume, peste sute de melodii, muzică, versuri, turnee, în străinătate, în țară, pe unde nu am fost!

Cum e Mirabela în turnee?

– Nu pot uita niciun turneu. Mirabela, la drum, este foarte jovială, când nu e nervoasă. Când e obosită, n-are chef de nimeni, nici măcar de ea. Atunci nu vorbește, nu discută, nu face nimic. Râdem, glumim, spunem bancuri. Acuma eu nu pot să îți spun bancurile pe care le spune Mirabela, pentru că toate sunt triviale, toate sunt cu prostii, că numai bancuri din astea știm.

„Eu 5 stele mi-am făcut acasă”

Apropo de călătorul Raoul, unde n-ai apucat să ajungi și ți-ai dori, poate chiar anul ăsta?

– Nu am fost în Maldive, nu prea am fost pe insule, în general. În excursie, pe mine nu mă interesează camerele de 5 stele. Eu 5 stele mi-am făcut acasă. Așa numesc eu locul, să nu-ți închipui că stau pe covoare din aur și așa mai departe, dar pentru mine a călători înseamnă să văd locurile, tradițiile, oamenii, ce mănâncă, cum mănâncă. Așa arată Rareș ca turist.

Nu mă interesează highlife-ul, m-ar interesa să ajung în junglă, să ajung la triburi, să văd cum trăiesc și urmează. Ce n-am văzut din Europa este nordul Europei, Suedia, Norvegia, țările astea cu nopți albe și cu gheață multă.