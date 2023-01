Raoul, relație la distanță! Ce îl ține pe artist departe de iubita lui? ”Mă face să fiu involuntar neglijent”

Raoul a făcut mereu declarații despre cariera lui muzicală, însă, rare ori a dezvăluit detalii din intimitate. Totuși, după atâția ani, interpretul nu se mai ascunde și face confesiuni despre relația pe care o are la distanță cu iubita lui din Lugoj.

Din ce motiv nu se mută Raoul cu iubita lui?

Cunoscutul partener de scenă al Mirabelei Dauer, . Într-un interviu acordat celor de la , artistul a făcut primele mărturisiri despre viața amoroasă la distanță.

Raoul susține că pentru el, ea nu este doar o iubită, este o soră, o prietenă, și, a pus-o la grele încercări până a făcut-o să îi înțeleagă ritmul de viață.

Mai mult, acesta admite că este un tip egoist, care, inevitabil, de-a lungul timpului a fost neglijent cu, poate, sufletul lui pereche.

”Eu nu consider că am o iubită, eu consider că am o soră, o prietenă foarte apropiată, pentru că mie mi-a lipsit lucrul acesta (…) Până să ajung la nivelul acesta de prietenie, de relație, au fost dezamăgiri pe care eu le-am provocat să mă fac înțeles cu programul meu, cu stilul meu de viață.

În anumite aspecte, sunt destul de egoist și pun accent pe detalii și asta mă face să fiu involuntar neglijent (…) Atâta vreme cât ai oameni lângă tine, poate să îți meargă bine. Ne-am întâlnit oarecum la jumătate de drum (…) Dacă vrei cu adevărat ceva, se poate, în dragoste, în viață, în relații, în orice”, a dezvăluit Raoul.

Raoul: ”Singura mare problemă”

Trăiesc o poveste de dragoste la distanță, de care încearcă să se bucure în fiecare clipă când se revăd, însă, recunoaște, de asemenea, că au fost și multe provocări care au venit la pachet cu o legătură la zeci de kilometri.

Deși se înțeleg de minune, cei doi nu au planuri pentru a se muta împreună, deoarece locul de muncă al partenerei de viață nu îi permite să dea totul pe București.

”Semănăm foarte mult. Poate că oamenii care se aseamănă, se adună și este normal să fie așa. Eu mi-am ținut relația cât se poate de personală. Anumite aspecte le-am lăsat să se vadă.

Este un om minunat, este un om la locul lui. Singura mare problemă este că ea având o poziție într-o firmă foarte importantă la Lugoj, există o oarecare distanță între noi. Noroc că eu sunt mereu pe drumuri și că această distanță practic nici nu mai există, după atâția ani. Ne-am obișnuit”, a mai completat celebrul artist.