Oficial: Rapid a transferat definitiv un jucător adus vara trecută! Care este durata contractului

. Jucătorul este cel mai bun pasator al echipei din acest sezon al SuperLigii.

Rapid l-a transferat definitiv pe Claudiu Petrila

Claudiu Petrila a semnat o înțelegere valabilă până în 2026 cu formația vișinie. este a treia echipă din cariera mijlocașului de bandă, acesta evoluând în trecut pentru CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe.

Chiar dacă a lipsit timp de trei luni din cauza unei accidentări petrecute la meciul cu Oțelul Galați, Petrila a bifat 14 partide, fiind autorul a patru goluri și șase pase decisive.

Claudiu Petrila, reacție sinceră la întrebarea ”Te-a înjurat Dan Petrescu când jucai la CFR?”

Claudiu Petrila a crescut la CFR Cluj, petrecând mai mulți ani la formația ardeleană. Acesta l-a avut antrenor pe Dan Petrescu la CFR, ”Bursucul” bazându-se pe serviciile sale pentru îndeplinirea regulii Under-21.

, spunând că sunt lucruri care rămân între ei și nu ar vrea să vorbească mai mult despre acest subiect.

„Nu cred că am regrete, doar că nu am jucat mai mult. Poate era și din vina mea, poate nu. Consider că da, îmi făceam treaba, dar dacă așa a decis dânsul. Nu pot să zic asta, acum ce a fost a fost, rămâne între noi ce a fost în trecut, nu pot să vă zic”, a spus mijlocașul într-un interviu difuzat în premieră la FANATIK SUPERLIGA.

Claudiu Petrila, avertisment pentru FCSB: : „Totul se va da în play-off”

și a lansat un avertisment pentru liderul FCSB.

”Se vorbește despre titlu la Rapid în vestiar. Este o distanță mare, dar mai sunt multe meciuri și încă se joacă. FCSB mai poate fi oprită, se pot încurca și ei. Acum cel mai important este să ne câștigăm meciurile.

Este prea devreme să vormim despre cine va lua campionatul. totul se va da în play-off pentru că se vor înjumătății și punctele și acolo va fi bătălia cea mare”, a declarat Claudiu Petrila într-un interviu difuzat în premieră la FANATIK SUPERLIGA.