Rapid, cea mai avantajată echipă?! Contre la Fanatik Superliga: “E viciere de rezultat” / “Nu poţi să îţi dai cu părerea”

Rapid a remizat în etapa precedentă la Arad, cu UTA, iar spiritele au fost încinse după ce gazdele au avut un gol anulat într-un mod suspicios.

Buzărin și Niță, contre la FANATIK SUPERLIGA

Alin Buzărin crede că meciul dintre echipa lui Cristiano Bergodi și cea a lui Mircea Rednic a fost decis de acea decizie a arbitrilor: ”E viciere în meciul Rapid contra UTA”.

Robert Niță a explicat de ce, în viziunea lui, nu a fost gol valid la acea fază, spunând că nu ne putem da cu părerea până nu vedem o filmare paralelă cu poarta ori până nu avem o tehnologie Goal Line.

”Tu ești sigur că ăla e gol? Eu când am văzut din spatele porții, am zis că e gol clar, dar când am văzut cealaltă reluare am zis că nu trece de toată linia. E exact cum a explicat domnul Balaj de unghi, a și făcut o demonstrație cu juniorii.

Depinde de unde e filmat, din moment ce nu e filmat pe linia porții și nu ai ca punct de reper stâlpul porții și nu ai tehnologia Goal Line nu poți să îți dai cu părerea. Pentru România, VAR și Goal Line luate împreună sunt scumpe.

Domnul Mititelu jr. spunea că Rapid e avantajată, iar contestăm softul și inteligența artificială? Nu e avantajată Rapidul”, a spus Robert Niță.

Buzărin a încercat să întărească suspiciunile lui Mititelu Jr., spunând că au fost decizii în favoarea Rapidului: ”A avut niște decizii în favoarea ei”.

Niță a revenit, spunând că ., mai ales după meciul de la Iași, dar crede că se greșește față de toată lumea.

”Se greșește. Toate discuțiile pe care le avem sunt confirmate sau infirmate de cei din camera VAR. Eu îi înțeleg supărarea domnului Mititelu, dar nu are dreptate în privința Rapidului cu cea mai avantajată echipă din ultimii doi ani de zile și abia aștept să vorbesc cu el la meci.

E normal că are omul o supărare pentru că vine după un meci la Iași unde arbitri nu i-au ajutat deloc”, a spus Robert Niță.

Buzărin spune că a fost la meci și spune că : ”Vă spun eu, am fost la Iași în weekend cu familia, am fost și la meci. E roșu tot timpul. Fac abstracție de jucătorii aflați aproape sau departe, putea să fie toată echipa Iașiului pe linia porții. Intrarea în sine este de roșu a portarului, îl nimerește, dar putea să îl nimerească în față”.

Mititelu, despre Rapid

Reacțiile din studio au venit după ce, marți, la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mititelu Jr. a atacat Rapidul, despre care a spus că este cea mai avantajată echipă din prima ligă de către arbitri.

”La UTA cu Rapid, care în ultimii doi ani nu știu dacă a avut o decizie împotriva ei. Rapid a avut 30 de penalty-uri primite. Orice s-a dat pentru Rapid de doi ani.

La UTA intră mingea 20 de centimetri în poartă și nu dă gol valabil. Păi ce campionat e ăsta?! Este net cea mai avantajată echipă în ultimii doi ani.

Vorbim degeaba de CFR Cluj pentru că Rapidul este de departe cea mai avantajată echipă. Uitați-vă câte penalty-uri au primit și cât de ușor. Tot ce este la limită e pentru ei. Niciodată n-am văzut să fie invers”, a declarat Adrian Mititelu Jr., marți, la FANATIK SUPERLIGA..

