Craiova lui Mititelu, căsăpită la Iași ca pe vremea Cooperativei. Kovacs și Dima, decizii scandaloase contra oltenilor

FCU Craiova a salvat un punct în prelungiri, scor 1-1, la Iași, după golul marcat de Ibrahima. Rezultatul final a fost însă . Szabolcs Kovacs i-a iertat pe moldoveni de o eliminare cu o intervenție nefericită din cabina VAR, Dima a scos ușor al doilea galben pentru Lacroix. Doar doău minute mai târziu.

Decizii scandaloase în Poli Iași – FCU Craiova 1-1. Dima a fost prea aspru cu oltenii, iar Kovacs, la VAR, prea blând cu gazdele.

În minutul 64, , care dăduse mingea pe lângă portarul moldovenilor și scăpa liber spre gol. Ailenei a încercat să intervină cu capul, dar nu a atins balonul. Iar apoi l-a izbit pe Chițu. Eliminare dictată prompt și corect de Iulian Dima.

Jankov era deja trimis la încălzire, nici moldovenii nu se mai așteptau că decizia poate fi întoarsă. Dar din camera VAR, Szabolcs Kovacs a avut alte planuri. L-a chemat pe Dima la monitor și i-a transmis că nu este fază de eliminare! Convins de Kovacs, Dima a revenit pe teren și a anulat decizia de eliminare. Apoi a dictat doar “galben”.

Și pentru a continua circul din Copou, chiar oltenii aveau să rămână în inferioritate numerică. Doar două minute mai târziu, Lacroix a fost eliminat foarte ușor după un contact cu Sergiu Buș. Al doilea galben. Fundașul oltenilor a părăsit terenul, deși faultul său nu a fost nici unul dur, nici unul care să oprească un atac periculos.

FCU Craiova a dominat repriza a doua și în inferioritate numerică și a egalat în prelungirile partidei. Ce a spus Giovanni Constantino

Chiar și așa, oltenii au luat un punct la pe banca echipei după ce Ibrahim a egalat în minutul 90+1. După un final de meci în care ar fi putut să mai marcheze, la ocaziile clare pe care le-au avut, inclusiv în inferioritate numerică.

”Nu am început prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am făcut planul, dar nu șutăm. Puteam să șutăm de vreo 5-6 ori, dar nu am făcut-o. De fiecare dată Iași a venit pe contraatac și au avut șansa să marcheze.

În a doua repriză a venit acel roșu și am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0. Am făcut câteva schimbări tactice și am jucat bine. Am avut și șansa să marcăm, dar 1-1 este un scor bun pentru situația în care am fost.

În România este un fotbal intens. Aici dacă ești condus cu 1-0 ai mereu șansa să câștigi, deci nu am fost surprins că am egalat. Mi-a plăcut atmosfera, chiar dacă stadionul nu a fost prea mare, chiar mi-a plăcut

(Craiova este o echipă care schimbă des antrenorii. Crezi că reziști presiunii?) Presiune este peste tot. Viața antrenorului este plină de presinue, deci nu mă voi speria de nimic.

Am acceptat această provocare pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune aici”, a declarat Giovanni Constantino.