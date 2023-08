Rapid – Dinamo, contre Niță – Lupu. „Luați bani și când vă antrenați la Șucu”

Discuția s-a aprins în momentul în care cei prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA vorbeau despre faptul că Gigi Becali vrea să-și facă academie în Africa de Sud, după modelul altor cluburi europene. ”De ce nu facem Academie românească”, s-a întrebat, retoric, Lupu, atunci când Robert Niță explica cum în Africa de Sud fotbalul evoluează mult peste cel românesc.

Rapid – Dinamo, contre Niță – Lupu

”Te costă mai puțin ca în Africa de Sud? Te costă de 10 ori mai mult”, a replicat Robert Niță. În acel moment Robert Niță și Dănuț Lupu s-au contrazis pe faptul că în România majoritatea părinților sunt nevoiți să plătească bani pentru a-și duce copiii la fotbal, când în mod normal ar trebui să existe Academii care fac o selecție și investesc bani grei în acești copii.

nu plătesc, în România plătesc copiii”, a explicat Dănuț Lupu. ”Înghite tu cheia că plătesc la tine la CS Dinamo și de aia vin”, a replicat, nervos, Robert Niță. Dănuț Lupu nu s-a lăsat mai prejos și a insistat: ”Peste tot se plătește, nu există club în România care să nu ia bani la copii”.

A urmat un dialog aprins, de la afirmația lui Robert Niță, care a criticat faptul că în 2023 cluburile de fotbal mai iau bani de la părinți pentru a scoate fotbaliști din copiii acestora. ”Când vine părintele la copil și-ți dă 2 milioane pe lună. Prietene, vrea aceleași minute pentru fii-su care-i șchiop cum vrea ăla pentru fii-su care-i cel mai bun jucător. Și stau în tribuna antrenorul. Stai cuminte că văd mai multe meciuri la copii și juniori ca tine. Asta-i problema că iei bani, păi măcelarul din sat e antrenor la echipa sportivă”, a explicat Robert Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu: ” la meciuri doar la televizor. Asta o fi la Rapid, la CS Dinamo nu se întâmplă. Aici nu luăm bani de la părinți că-s bucătari”.

Robert Niță: ”La Dinamo plătesc sau nu taxe?”

Dănuț Lupu: ”Peste tot”.

Robert Niță: ”La Rapid nu plătesc, că e sport de masă”.

Dănuț Lupu: ”Ce face? Hai ușor că voi luați bani și de la echipa mare când vă antrenați pe teren la Șucu. Stai potolește-te”.

Robert Niță: ”Una e sportul de masă, Academia, sunt două concepte diferite, de aia nu sunt rezultate”.

Dănuț Lupu: ”Și la juniori când mergeți să vă antrenați la domnul Șucu…”

Robert Niță: ”Păi, tu nu plătești la Dinamo?”

Dănuț Lupu: ”Nu, că-s terenurile noastre”.

Robert Niță: ”Vezi, ești favorizat de statul român. Șucu e acționar, nu e o bază a statului, e bază privată”.

Dănuț Lupu: ”Nu e baza Rapidului?”

”La stadion nu plătesc chirie? Am văzut eu cum ești pe acolo și pupi steagul, acum nu e bine, dinamovistul Lupu. Aici e problema, cum zicea și Nea Mitică, acolo e bine Budescu că mănâncă sarmale, dar în partea cealaltă trebuie atleți. Păi nu, trebuie să fie o strategie comună, la Dinamo merge așa că-s prieten cu Lupu, la Rapid nu mai merge că nu-mi mai place de Șucu”, a fost concluzia la fel de dură a lui Robert Niță.

Între timp, pe principiul când doi se ceartă al treilea câștigă, formația Csizksereda învârte banii cu lopata, bani primiți de la guvernul de la Budapesta. ”Nu ne comparăm cu Csizksereda, nu vreau să spun, am auzit niște cifre. Au buget X5 cât noi. Așa am auzit eu un zvon, nu știu dacă e 100% adevărat, ne-am întâlnit cu ei în finala cupei la U17, ne-am bucurat că am reușit să câștigăm 3-0”, a explicat George Ogăraru, reprezentant al CSA Steaua.

Așadar, un buget de 2 milioane de euro doar la nivel de juniori, informație oglindită în locul 2 deținut de Csikszereda în clasamentul academiilor de fotbal din România. ”Peste 2 milioane? Eu nu plătesc impozit de la statul maghiar, asta s-ar putea să-l deranjeze pe Giury bacsi de la Budapesta, că banii pe care el îl plătește pe impozite, îi dă la fotbal undeva în România. Nu sunt contribuabilul la statul maghiar nici cu un forint”, a comentat această informație jurnalistul Alin Buzărin, aflat și el în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Potrivit FRF, o academie primește un scor de maximum 100 de puncte, raportat la șapte domenii care au o anumită pondere din totalul de 100%. Aceste domenii sunt ”strategia și filosofia, echipele și jucătorii, staff-ul tehnic, staff-ul de suport, antrenamentele și meciurile, infrastructura și facilitățile, rezultatele”. Așadar, în 2023, conform clasamentului oficial, primele 10 ”academii de fotbal” din România sunt Farul Constanța, Csikszereda, FCSB, Poli Timișoara, Sport Team București, Ripensia Timișoara, Viitorul Cluj, Universitatea Cluj, U Craiova 1948, CSA Steaua.

