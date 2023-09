Rapid – Dinamo live stream ora 21:30 în etapa 8 din SuperLiga. Cu casa închisă!

Derbyul bucureștean Rapid – Dinamo are loc vineri, 1 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 8-a din SuperLiga. Rapid s-a trezit ca un boxer din pumni și a reușit să câștige acasă cu Farul și la Craiova cu FC U 1948, marcând în total opt goluri, două fiind opera noului venit, Rrahmani, care, foarte probabil, va deveni curând prima opțiune de vârf în locul golgeterului Marko Dugandzic.

Unde se joacă derbyul Rapid – Dinamo

se dispută vineri, 1 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul SuperBet Arena din cartierul Giulești din Capitală, în etapa a 8-a a SuperLigii. Inutil să mai vorbim despre interesul uriaș în jurul acestei partide, de mult toate biletele fiind epuizate, ceea ce pentru meciurile de acasă ale echipei lui Cristiano Bergodi este ceva absolut obișnuit, dar acum cererea de bilete a depășit cu mult numărul de locuri de pe stadion.

Evident că o întâlnire între Rapid și Dinamo nu are cum să fie un prilej de liniște pentru forțele de ordine și organizatori. Cum se cunosc antecedentele dintre fanii celor două cluburi bucureștene se vor lua măsuri speciale de supraveghere și intervenție în caz de conflicte, suplimentându-se foarte mult numărul forțelor de ordine, în special cel al jandarmilor.

Cine transmite la TV derbyul Rapid – Dinamo

Derbyul Rapid – Dinamo se joacă vineri, 1 septembrie, de la ora 21:30, stadionul SuperBet Arena din cartierul Giulești din Capitală, în etapa a 8-a din SuperLiga și va putea fi urmărit pe micile ecrane pe toate cele trei posturi care difuzează SuperLiga, Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București va fi o vreme excelentă vineri, 1 septembrie, cu cerul senin pe tot parcursul zilei. Nu va fi nevoie de umbrele, pentru că nu există risc de ploaie. Maxima zilei va fi una mult mai plăcută, 28 de grade iar la ora meciului vor mai rămâne în jur de 23-24 de grade, o vreme perfectă pentru un spectacol de calitate. , fiind unul care a comis multe erori în ultima perioadă, clujeanul Horațiu Feșnic.

Ce absențe sunt în derbyul Rapid – Dinamo

Rapid a primit o veste rea înainte de derbyul cu Dinamo. A rămas, cel puțin până la reluarea campionatului după pauza internațională a meciurilor din preliminariile EURO 2024, fără golgeterul Marko Dugandzic, accidentat în partida din runda precedentă, la acel 5-3 pe terenul lui FC U Craiova 1948. Șansa giuleștenilor este că l-au luat pe kosovarul Rrahmani, acesta a rezolvat problemele birocratice și a și marcat deja o dublă la Craiova, el urmând a fi titular în derby.

Dinamo este fără cei doi mijlocași spanioli, plăcile turnante din compartimentul median, Larrucea și Iglesias, ambii accidentați iar al treilea intrat pe lista de indisponibili este fundașul central Ricardo Grigore, dar acesta nu este titular, care a ieșit repede în meciul de Cupă cu Metaloglobus, câștigat in extremis, în minutul 90, de câini.

Cote la pariuri la derbyul Rapid – Dinamo

Este mare derby de tradiție, dar casele de pariuri sunt caracterizate prin pragmatism. Care spune că la acest moment Rapid ar trebui să fie, în mod evident, peste rivala din Șoseaua Ștefan cel Mare, câinii abia revenind anul acesta în SuperLiga, ce e drept, după singura lor stagiune din istorie în Liga 2 spre desebire de Rapid, care are destulă vechime prin eșalonul secund. 1,50 se acordă pentru victoria Rapidului și un foarte tentant 6,50 pentru Dinamo. Care are și un foarte bun 2,40 la șansă dublă X2, iar să înscrie un gol are cotă de 1,85.

De regulă Dinamo a cam nășit Rapidul chiar și în Giulești, dovadă rezultatele favorabile până la retrogradarea Rapidului, în 2015. Dar ultimele două jocuri din prima divizie, în 2021 au însemnat o victorie giuleșteană cu 3-1 și un egal, pe fondul prăbușirii financiare a lui Dinamo, care a dus și la pierderea multor jucători esențiali.