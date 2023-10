Rapid, obiectiv-șoc: „Până în 2030 vreau să luăm de trei ori Liga Campionilor”

CS Rapid își propune lucruri mărețe până în 2030. Mai exact, echipa feminină de handbal are ca obiectiv să câștige Liga Campionilor de 3 ori. Salariile bune, dar și orașul facilitează aducerea talentelor de top. . Pentru moment, titlul în România este obiectivul echipei.

CS Rapid își propune Liga Campionilor la handbal feminin

“Cred că și în handbal este similar. Reprezinți proiectul, ai un istoric de succes în cupele europene, precum campionate câștigate. În București, avem infrastructură, școli și restaurante. Vorbind de Bistrița, unde am jucat, ce ai putea oferi unei jucătoare, în afară de un salariu mai mare decât cel pe care i-l poți oferi la Rapid?

Există jucătoare în handbalul românesc care câștigă între 12.000 și 15.000 de euro lunar net? Ei bine, este o abordare mai bună decât în fotbal. În acest fel, poți atrage jucătoare cu orașul, cu proiectul clubului și cu antrenorul. Așa cum ai menționat, numele antrenorului contează”, a spus Robert Niță.

“Este și orașul. Noi am avut de multe ori de câștigat prin prisma faptului că suntem în București. Sunt și salarii de asemenea anvergură. Legat de antrenor, cred că este prima întrebare a unui jucător de top.

Noi vorbim de top. Ceea ce vrem să construim, până în 2030 vreau cu Rapidul să luam Liga Campionilor de două sau de trei ori”, a spus Bogdan Vasiliu în cadrul emisiunii “Suflet de Rapidist” moderată de Robert Niță.

Handbalul feminin rămâne la înălțime în România. CS Rapid vrea să profite de talentele autohtone, să completeze cu jucătoare de top venite din afară și să cucerească Europa. Fotbaliștii pot lua exemplul colegelor de la handbal.

Handbalul din Giulești este la cel mai înalt nivel

“Deci, așteaptă puțin să mă așez mai bine. Suntem în 2023, iar tu îți propui să câștigi de 3 ori Liga Campionilor cu Rapid în următorii 7 ani? Pot să repet ceea ce ai spus tu mai devreme? Îmi pun întrebarea, fără să înțeleg, dacă ești nebun?

Cum ar putea fi posibil? Ce resurse financiare ar trebui să ai la dispoziție, ce jucătoare ar trebui să atragi? Nu că aceste fete nu ar fi talentate, dar pentru a câștiga de trei ori în șapte ani, echipa ta ar trebui să fie cea mai respectată din handbalul european”, a spus Robert Niță,

“Din 2030 trebuie să fim în Final Four în fiecare an și acolo de 2-3 ori să câștigăm competiția. Dacă cineva crede că în fiecare an poți să faci chestia asta e greu. Îmi asum această presiune”, a fost replica lui Bogdan Vasiliu.

Rapid vrea Liga Campionilor