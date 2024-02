Elevii lui Cristiano Bergodi s-au impus pe Giulești în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0. Mihai Stoica a analizat duelul rivalei din etapa 26 și .

Rapidistul care l-a cucerit pe Mihai Stoica. “Nu are cum să nu îți placă de el”

Borisav Burmaz este rapidistul care l-a cucerit pe Mihai Stoica. Sârbul a marcat trei goluri și a oferit un assist în cele 5 meciuri pentru Rapid. Astfel, noul transfer al giuleștenilor a reușit să se impună imediat în echipa lui Cristiano Bergodi.

“În partea a doua a fost galop de sănătate, în prima nu s-a întâmplat nimic. S-a exprimat fluent, victoria Rapidului e meritată. Pare o achiziție foarte bună Burmaz, Rapid arată foarte bine de la mijloc în sus.

Foarte bine, sunt și 3 pe post. Nu are cum să nu îți placă Burmaz. A marcat goluri spectaculoase, acum a gândit bine assist-ul. Nu ai cum să marchezi dacă nu greșesc și adversarii, dar se vede că fazele au fost lucrate.

Părea inflație acolo în atac, dar Bergodi le-a găsit loc și lui Rrahmani, și lui Burmaz. E un adversar foarte serios Rapidul”, a spus Mihai Stoica, la după meciul Rapid – Hermannstadt, scor 2-0.

Cristano Bergodi: ”E normal ca jucătorii să se gândească la titlu”

. Antrenorul italian de la Rapid a oferit detalii despre cum gestionează vestiarul în aceste momente.

“Fiecare meci pe care îl câștigi, pune presiune pe celelalte echipe, nu numai pe FCSB. Pentru noi e important meciul următor, dar suntem pe un drum bun, echipa a crescut încet încet, jucăm cu 2 vârfuri, e meritul băieților.

Pentru mine e parfum, e spectacol să am atâtea soluții pe bancă. Am stat în noiembrie și decembrie fără atacanți, dar am jucat și am rămas sus mereu. E meritul jucătorilor, am jucat și cu mijlocași ofensivi, scoateți 2 jucători din echipa celorlalte echipe care se bat la titlu și vedeți cum joacă.

E normal ca jucătorii să se gândească la titlu, suntem pozitivi, vrem doar să câștigăm fiecare meci, FCSB e departe, nu putem avea pretenții acum. Prin fiecare meci pe care îl câștigăm punem presiune, cred că va fi un play-off spectaculos”, a declarat Cristiano Bergodi.