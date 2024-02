Gestul făcut de Edward Iordănescu în tribună după golul lui Rrahmani. Kosovarii Rapidului l-au impresionat

Selecționerul echipei naționale a fost impresionat de kosovarii giuleștenilor în meciul . După golul lui Rrahmani, care a închis tabela, Edward Iordănescu a făcut un gest interesant.

Gestul făcut de Edward Iordănescu în tribună după golul lui Rrahmani

La meciul de pe Giulești al Rapidului cu Hermannstadt au fost prezenți atât Anghel Iordănescu, cât și fiul său, Edward. Cei doi s-au uitat atent la meci și au analizat duelul dintre cele două formații cu mare interes.

Partida a fost rezolvată de kosovarii gazdelor, iar reușitele acestora l-au impresionat pe selecționerul echipei naționale. După golul lui Rrahmani, Edward Iordănescu a făcut un gest cu mâna și a avut o reacție interesantă.

Tehnicianul a făcut semnul crucii, semn că meciul este gata, și a zâmbit impresionat de ceea ce a văzut la faza făcută de cei doi kosovari. În minutul 67, Krasniqi, cel care a deschis scorul, i-a dat o pasă perfectă de gol lui Rrahmani. Astfel, cei doi au stabilit soarta duelului cu Hermannstadt.

Cu ocazia partidei din etapa 26 de pe Giulești, Edward Iordănescu a asistat și la evoluțiile celor doi jucători ce pot deveni . Kosovo este una dintre oponentele “tricolorilor” în grupa 2 din Liga C, unde mai fac parte Cipru, Lituania sau Gibraltar, în funcție de barajul pe care îl vor disputa ultimele două.

Rrahmani, ambiții mari în SuperLiga: “Vreau să marchez 20 de goluri”

Albion Rrahmani a punctat golul cu numărul 9 în cele 11 partide jucate în acest sezon. Kosovarul a marcat 6 goluri în primele 6 dueluri pentru Rapid, iar apoi s-a accidentat.

Atacantul a revenit cu forțe proaspete în campionat și a început să marcheze din nou. Astfel, pare că și-a recăpătat forma pe care a avut-o înainte de accidentare. , .

“Mă bucur că am fost numit omul meciului, dar mă bucur și pentru echipă. Am luat toate cele trei puncte, asta e cel mai important. Sunt foarte fericit, am jucat bine și am controlat jocul.

(n.r. Nouă goluri, ai vreun obiectiv?) Să fiu sincer, nu m-am gândit, dar normal că vreau să marcheze peste 20 (n.r. de goluri) pentru că sunt atacant și pentru mine golul este obiectivul. Sunt fericit că am marcat din nou. Vreau să continui așa”, a declarat Albion Rrahmani, la .