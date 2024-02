Cristiano Bergodi, fericit la finalul partidei Rapid – FC Hermannstadt 2-0: ”Pentru mine e parfum, e spectacol”. Ce a spus Claudiu Petrila

. Golurile giuleștenilor au fost înscrise de Ermal Krasniqi (56) și Albion Rrahmani (64).

Cristiano Bergodi, după Rapid – FC Hermannstadt 2-0: ”La pauză le-am transmis să aibă încredere”

După duelul câștigat în această seară, Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale și a vorbit despre ce le-a transmis jucătorilor la pauză.

”Sunt bucuros că am câștigat acest meci. Au fost cu un fundaș în plus, a fost greu să desfacem apărarea. Din punct de vedere tactic, echipa a jucat foarte bine, mi se pare că am îmbunătățit acest aspect de la meciul cu CFR.

La pauză le-am transmis să aibă încredere, să joace mai puțin individual, decât colectiv. Au înțeles bine, dar au avut și încredere, au intrat foarte bine și am făcut două acțiuni foarte frumoase, eu nu am riscat nimic, dar a fost o echipă greu de deschis.

Contează mult că nu am primit gol în ultimele partide. Cum se spune, atacul și golurile sunt pentru suporteri, apărarea îți câștigă meciuri, campionate. Mă bucur mult că am îmbunătățit asta și suntem mai disciplinați în zona centrală. Jucam oricum cu o echipă ofensivă”, a declarat Cristiano Bergodi.

Cristano Bergodi: ”E normal ca jucătorii să se gândească la titlu”

Antrenorul giuleștenilor a analizat și lupta la titlu din acest sezon al SuperLigii și a oferit detalii despre cum gestionează vestiarul în aceste momente.

”Fiecare meci pe care îl câștigi, pune presiune pe celelalte echipe, nu numai pe FCSB. Pentru noi e important meciul următor, dar suntem pe un drum bun, echipa a crescut încet încet, jucăm cu 2 vârfuri, e meritul băieților.

Pentru mine e parfum, e spectacol să am atâtea soluții pe bancă. Am stat în noiembrie și decembrie fără atacanți, dar am jucat și am rămas sus mereu. E meritul jucătorilor, am jucat și cu mijlocași ofensivi, scoateți 2 jucători din echipa celorlalte echipe care se bat la titlu și vedeți cum joacă.

E normal ca jucătorii să se gândească la titlu, suntem pozitivi, vrem doar să câștigăm fiecare meci, FCSB e departe, nu putem avea pretenții acum. Prin fiecare meci pe care îl câștigăm punem presiune, cred că va fi un play-off spectaculos”, a declarat Cristiano Bergodi.

Claudiu Petrila, după meciul Rapid – FC Hermannstadt 2-0: ”Așteptăm play-off-ul”

. La finalul meciului cu Hermannstadt a vorbit despre bucuria de a rămâne la clubul giuleștean și a analizat lupta la titlu.

”Sunt fericit că am revenit și pot să joc alături de colegi. Concurența e benefică, nu mi-e frică și voi munci mai mult.

Momentan sunt șase puncte diferență, dar cei de la FCSB trebuie să joace. Titlul încă se joacă nu este nimic jucat. Așteptăm play-off-ul pentru că acolo se va da bătălia finală.

Mă bucur că Rapid m-a transferat definitiv, e un club mare, de tradiție și are suporteri minunați. Sunt fericit că am semnat până în 2026 aici”, a declarat Claudiu Petrila.

Rapid, penalty refuzat în meciul cu Hermannstadt

În minutul 18 al înfruntării, Braun a trimis o centrare pentru Papeau, în careul sibienilor. Jucătorul Rapidului nu a ajuns la balon, Butean obstrucționându-l.

. Arbitrul Rareș Vidican a lăsat jocul să continue, considerând că Butean nu a avut intenția să îl faulteze pe Papeau.