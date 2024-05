Rareș Bogdan deține obiecte de lux în valoare de 700.000 de euro. Doar colecția de stilouri costă cât o garsonieră

Liberalul Rareș Bogdan a ajuns la o valoare impresionantă a colecției de obiecte de lux. În noiembrie 2023, politicianul s-a fotografiat cumpărând ceapă dintr-o piață din Șimleul Silvaniei cu un Rolex de 30.000 de euro la mână. La vremea respectivă, Rareș Bogdan spunea că este ”un om asumat” și că are ”ceasuri de 200.000 de euro, în declarația de avere”.

Rareș Bogdan și-a cumpărat stilouri de 31.000 de euro, în trei ani

Între timp, colecția sa de a mai crescut din punct de vedere al valorii, iar după ce a intrat în politică, Rareș Bogdan a căpătat o nouă pasiune: stilourile scumpe.

În cea mai recentă declarație de avere, completată la data de 4 aprilie 2024, liberalul și-a trecut și o colecție de stilouri în valoare de 31.000 de euro, aproximativ prețul unei garsoniere într-un cartier mărginaș al Bucureștiului. Bogdan a început să colecționeze stilouri scumpe în 2021, când era deja la Bruxelles, iar față de precedenta declarație de avere, valoarea acestora a crescut cu 8.000 de euro.

Acestea reprezintă, însă, doar o mică parte din totalul obiectelor de lux pe care Rareș Bogdan din 2024. Acesta mai deține:

Tablouri (anul dobândirii 1999 – 2023) – 240.000 de euro

Ceasuri (1997 – 2022) – 230.000 de euro

Bijuterii (1998 – 2023) – 180.000 de euro

Argintărie (2007 – 2023) – 22.000 de euro

În total, incluzând și colecția de stilouri, Rareș Bogdan deține obiecte de lux în valoare de 703.000 euro, o cifră care-l plasează în categoria politicienilor bogați din România. În 2019, atunci când și-a depus prima declarație de avere în calitate de candidat la alegerile pentru Parlamentul European, colecțiile liderului PNL însumau ”doar” 565.000 de euro.

Ce venituri au soții Bogdan

În ultimul an, Rareș Bogdan a încasat 93.663,22 euro în calitate de europarlamentar, precum și dividende de 120.000 de lei de la societatea Trend Communication SRL, la care este asociat.

De asemenea, Bogdan a mai avut o indemnizație zilnică diurnă totalizând 30.758 euro, i s-au decontat cheltuieli de relocare de 11.432,39 euro, cheltuieli de transport de 47.758,29 euro, precum și cheltuieli cabinet parlamentar în valoare de 57.336 euro.

De cealaltă parte, soția europarlamentarului, Florina Bogdan, a încasat un salariu anual de 133.000 de lei în calitate de consilier juridic la Transferoviar Grup SA Cluj Napoca, dividende de 1.244.000 lei de la Klausenburg Cafe Cluj, returnarea unui împrumut de 719.000 lei de la aceeași societate, precum și o chirie de 9.600 euro.

Soții Bogdan au și două credite contractate în 2012, scadente în 2037: unul de 742.462 lei, iar celălalt de 56.492 euro. Ei dețin două imobile: un apartament de 100 mp în Cluj Napoca (titular Florin Bogdan) și o casă de 321 mp în Voluntari; precum și două terenuri intravilane: de 9.100 mp în Alba Iulia (titular Rareș Bogdan) și 2.349 mp în Voluntari.

Rareș Bogdan, în 2023: ”Asta e problema românilor?”

„Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin, e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000 (de euro – n.r.). Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000 (de euro – n.r.), am câştigat bani la Realitatea, din presă.

Iertaţi-mă, ce vreţi să fac? Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong, să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în ăla şi să-mi iau ceas Pobeda? Hai să fim serioşi, asta e problema românilor? Lor le place Pobeda, că ăla îl avea Stalin, nepoţii lui”, spunea Rareș Bogdan, în noiembrie 2023, după ce a fost fotografiat cu un model Rolex Yacht-Master, 40 la mână.