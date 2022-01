Răspunsul inedit al lui Cabral, după ce a fost întrebat dacă se uită la filme pentru adulți: “Am urlat aseară să dea drumul”

Cabral a oferit un răspuns inedit după ce a fost întrebat de Cătălin Măruță dacă se uită la filme pentru adulți și când a vizionat ultima dată un astfel de film.

Invitat în platoul emisiunii “La Măruță”, Cabral a răspuns la câteva întrebări personale adresate de către prezentator.

Răspunsul inediat al lui Cabral, după ce a fost întrebat dacă urmărește filme pentru adulți

este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, mai ales pentru simțul umorului, care nu-i lipsește niciodată.

Cabral a fost întrebat de Cătălin Măruță dacă se uită la filme pentru adulți, iar soțul Andreei Ibacka a oferit un răspuns inedit, în stilul său caracteristic, plin de umor.

“Da. Ce, tu nu faci research? Cred că săptămâna trecută m-am uitat. Nu mai am net. Am uitat să-l plătesc. Și vecinul a schimbat parola. Nu pot să mă mai leg la Wi-Fi-ul lui. Am urlat aseară să dea drumul la Wi-Fi de guest.”, a fost răspunsul lui Cabral Ibacka, la .

Întrebat cum este alintat de soția lui, Andreea Ibacka, Cabral a oferit un alt răspuns care i-a făcut să râdă atât pe cei din platoul emisiunii, cât și pe telespectatori.

“Mic, grasule sau mișcă mai repede animalule.”, a fost răspunsul prezentatorului de la Pro TV.

În continuare, Cătălin Măruță l-a întrebat pe colegul său de trust dacă doarme cu spatele la soția lui.

“Nu, că îmi e frică. Are cuțite. Dorm cu fața, puțin depărtat și cu un ochi deschis. Orice o fi… cum s-a mișcat puțin cum…”, a răspuns Cabral.

Cabral vrea să scrie o carte

Recent, , așa că a cerut sfaturile celor care îl urmăresc în mediul online. Prezentatorul știe care va fi subiectul cărții, dar are nevoie să se lămurească în privința mai multor aspecte.

Soțul Andreei Ibacka încearcă să pună la punct toate detaliile înainte să-și scrie cartea.

“Ar fi fost nevoie pe lumea asta de multe alte lucruri… decât de încă o carte. Care nici n-are cum să fie o carte bună, că doar nu-s scriitor. Mai mult, nici măcar nu e o comedie. Nu e o culegere de texte vesele. Va fi un șir de întâmplări pe care vrei să-l vezi până la capăt. E un fiction întunecat.

Pe care-l scriu simplist, încă n-am iscusința complicării frazelor. Da să te ții dacă reușesc s-o cuprind vreodată! De știința asta, zic.

De fapt, însă… nu cartea contează. Ci povestea. Asta mi-ar plăcea, de fapt. Să reușesc să creez o poveste bună. Personaje constante și cu acțiuni logice și conținute.

Un șir de întâmplări pe care vrei să le vezi până la capăt. Așteptare, asta mi-ar plăcea să creez. Dacă-mi iese sau nu… vedem.”, a scris Cabral pe său, în urmă cu câteva zile.