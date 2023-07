Răsturnare de situație în cazul Mădălina Manole! Cine ar fi fost vinovat pentru depresia artistei: ”Îi găsea numai defecte”

Silvia Dumitrescu vorbește despre Mădălina Manole, la 13 ani de când ‘Fata cu părul de foc’ a înghițit o doză letală de pesticid. Prietene timp de mulți ani de zile, Silvia Dumitrescu dezvăluie când au apărut problemele medicale la Mădălina, probleme pe care nimeni nu le-a crezut atât de grave. Mai aflăm cât de mult și-a dorit aceasta un bărbat care să o iubească și de ce a plecat la 18 de ani acasă, doar cu rochia de pe ea și cu chitară.

Mădălina Manole s-a sinucis de ziua ei de naștere, acum 13 ani! Silvia Dumitrescu spune de la ce a pornit depresia cântăreței

Astăzi, 14 iulie 2023, se împlinesc 13 ani de când Mădălina Manole a decis că este o ‘ neputincioasă, o nevrednică, o complexată’ și că are ‘un milion de defecte’. În ziua de 14 iulie 2010, celebra artista a simțit că ‘trebuie să se oprească aici cu viața ei, așa cum a spus în scrisoarea de adio pe care a lăsat-o soțului, fiului și familiei sale. Iar unul dintre motivele depresiei pare să fi fost susținerea pe care nu a primit-o din partea părinților.

Într-un interviu emoționat pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu, colega și prietena Mădălinei Manole, ne spune cât de plină de viață era ‘fata cu părul de foc’. Silvia Dumitrescu își aduce aminte cât de greu a depășit momentul cu infidelitatea primului soț, Șerban Georgescu și cât de fericită a fost când l-a cunoscut pe Petru Mircea.

Aflăm despre probleme ei de sănătate, incapacitatea de a dormi și nervozitatea excesivă. Silvia Dumitrescu ne spune despre cum trecea Mădălina de la stare la alta și cât de fericită a fost când a aflat că va deveni mămică de băiat.

“Mădălina era sociabilă, zâmbăreață și plină de viață”

Mădălina Manole, pe numele ei real Anca Magdalena Mircea, s-a născut în data de 14 iulie 1967 la Vălenii de Munte și a murit tot pe 14 iulie, în anul 2010. Mădălina a moștenit talentul muzical de la mama ei, care cânta muzică populară. Mai puțin cunoscut este faptul că Mădălina Manole a terminat Școala de controlori trafic aerian Băneasa și a lucrat timp de 4 ani în acest domeniu.

“Îmi amintesc cu mult drag de prima mea întâlnire cu Mădălina. Mi-a plăcut din prima de ea, era sociabilă, zâmbăreață și plină de viață. Mi-a mărturisit mult mai târziu că mă plăcea și mă admira mult de aceea era ușor reținută și intimidată de mine.

Mădălina era un om tenace, muncitor și foarte talentat. Mi-a mărturisit mai târziu, într-un moment de intimidate, ceva despre Șerban Georgescu, primul ei soț.

Mi-a spus că, în privat era un tip cu totul diferit de cum îl vedeam noi din exterior. Era haios, tandru, un tip de la care învățai extrem de multe, cu o cultură generală vastă și știa multă muzică.

A venit vorba de Șerban pentru că eu am văzut în ea o interpretă care putea să cânte și alte genuri muzicale ca pop rock, pop dance și blues. Era foarte încântată de faptul că piesele ei plăceau publicului și că muzica lor era foarte difuzată, se simțea norocoasă”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu.

Silvia Dumitrescu, dezvăluiri neștiute despre Mădălina Manole: “A plecat ca să scape de părinții ei”

Mădălina Manole nu a avut o relație foarte bună cu părinții ei. Ciudat a fost că, la 10 ani de la moartea ei, și tatăl ei a părăsită această lume. Pe 14 iulie 2010 celebra , în propria casă, după ce băuse o substanță extrem de toxică. La câțiva ani după, a plecat și mama Mădălinei din această lume, iar tatăl ei a murit datorită complicațiilor făcute în urma coronavirusului.

“Am descoperit ulterior că noi două aveam puncte comune, amândouă eram credincioase, cu nași de botez preoți. Eram sociabile, directe, pe alocuri copilăroase, timide și cu mult bun simț. Mădălina mi-a povestit, altă dată, cum a plecat ea din Ploiești imediat ce a luat bacalaureatul. A plecat ca să scape de părinții ei care nu erau de acord cu alegerea acestei meserii.

Spunea așa: ‘am plecat de acasă cu rochia de pe mine și cu chitara la subraț, să fac muzică’. Și râdea de curajul ei nebun. Mi-a povestit cum s-a întâlnit cu poetul Lucian Avramescu care a plăcut-o pentru cum arăta și pentru vocea ei frumoasă. Imediat s-a hotărât să o bage în Cenaclul Serbările Tineretului, alături de o prietenă, cântând în duet.

Mădălina Manole și Silviua s-au împrietenit după un telefon

Îmi aduc aminte că m-a sunat după ce am fost invitată la o emisiune tv. La o oră după ce s-a terminat emisiunea m-a sunat să-mi spună ce mult i-a plăcut cum am arătat și cum am vorbit.

Eu am fost foarte impresionată, de-a dreptul șocată pentru că era pentru prima dată când o colegă de breaslă îmi făcea niște complimente atât de frumoase”, spune Silvia Dumitrescu în exclusivitate pentru FANATIK.

“Mama ei niciodată nu o lăuda, îi găsea numai defecte”

La 7 ani de la moartea Mădălinei Manole, mama artistei a murit de o boală incurabilă. Marele regret al Eugeniei Manole a fost că nu și-a putut crește nepotul. După moartea Mădălinei a început un adevărat ‘război’ între Petru Mircea și bunicii materni, pentru fiul cântăreței. Tatăl a decis ca nepotul să nu-și mai vadă bunicii.

“A trecut ceva vreme și am dat și eu, întâmplător, peste ea la o emisiune tv și atunci am prins curaj, am pus mâna pe telefon și am lăudat-o. S-a bucurat extrem de mult și și-a dat seama că era un gest sincer. Cu această ocazie mi-a spus că mama ei niciodată nu o lăuda după vreo apariție sau concert.

Întotdeauna îi găsea numai defecte. Apoi eu i-am zis să nu-și facă probleme pentru că și tatăl meu, când era vorba să mă laude, mă lăuda numai în fața altora. Și dacă-l întrebam ‘cum a fost, tăticule?’ el spunea ‘toți ați cântat frumos’ “ mărturisește Silvia Dumitrescu.

“Era foarte supărată și dezamăgită că l-a prins pe Șerban cu o altă femeie”

În anul 1988, Mădălina Manole îl cunoaște pe compozitorul Șerban Georgescu. Chiar dacă a fost acuzată de ‘fani’ că ar vâna averea compozitorului sau că diferența de vârstă e prea mare între ei, iubirea a câștigat. În anul 1994 celebra cântăreață se căsătorește cu Șerban Georgescu. În anul 2002 au fost depuse actele de divorț, din cauza infidelității compozitorului.

“În spectacole și turnee prin țară aveam găști diferite. Ea mergea cu mai mult cu Bebe Mihu, impresarul și soțul Mariei Dragomiroiu. Cu Mirabela, Gabi Dorobanțu, Gigi Gheorghiu și așa mai departe. După niște ani am primit un telefon de la Mădă, era foarte supărată și dezamăgită că l-a .

Mi-a spus că s-a terminat totul între ei. A trecut prin momente foarte dificile, împărțirea bunurilor din perioada căsătoriei. Peste un timp mi-a zis că nu mai vrea nimic de la el, că vrea să-l uite și să înceapă o altă viață.

În tot acest timp i-am fost alături știind prin ce trece. Am petrecut timp liber împreună, mergeam la meciurile de tenis și le comentam. Mergeam la teatru sau la film. O luam la concertele mele de jazz, unde s-a întâmplat să și cânte ceva cu trupa. În felul asta mi-am dat seama cât de dezvoltat era repertoriul ei.

Mergeam în Herăstrău la o prietenă care avea o terasă pe malul lacului și s-a întâmplat de multe ori să fim cu Mihai Constantinescu cu care râdeam copios. Mai mergeam la ziua lui Botezatu și ne distram de minune”, mai spune Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mădălina Manole îl adora pe Petru Mircea

Mădălina Manole l-a cunoscut pe Petru Mircea și s-a îndrăgostit iremediabil de el. El era inginer de sunet și ea un mare nume în industria muzicală. Au avut o relație frumoasă, mergeau pe același drum.

După moartea Mădălinei au trecut foarte mulți ani până când Petru Mircea să poată depăși această tragedie. Din ziua morții soției sale s-a ocupat de Petru junior, ajuns acum la vârsta de 14 ani.

“În acea perioadă era destul de curtată și mi-a spus că vrea să se îndrăgostească și să găsească pe cineva care să o iubească cu adevărat. N-a mai trecut mult timp și l-a întâlnit pe . Se îndrăgostise de el și se înțelegeau foarte bine.

S-au căsătorit și m-am bucurat foarte mult când mi-a dat vestea. Iar nunta au făcut-o la Piatra Neamț, la părinții lui acasă, departe de ochii presei. A insistat să nu vin pentru că vor afla și alții, iar eu am respectat alegerea ei”, spune Silvia Dumitrescu.

“Se gândea chiar și la un nou look”

Mădălina Manole urmă să lanseze un nou disc, care s-a dovedit ultimul din cariera prestigioasei artiste. Albumul, intitulat ’09 Mădălina Manole’ urmă să fie lansat de MediaPro Music, dar evenimentul se lăsa așteptat.

Albumul conține 12 piese, compuse în timp, dintre care 3 sunt în limba engleză. Mădălina Manole avea o listă pe care și-o dorea împlinită. Își dorise o căsuța, un copilaș, un om care să o iubească și un album nou pentru fani. Dar n-a mai apucat lansarea.

“Am ținut legătura la telefon și îmi spunea cât de mult muncește Petru, cât de târziu și obosit vine acasă pentru că are o muncă cu multă responsabilitate la PRO Tv. Abia reușea să bea cu el un ceai, seara târziu, când ajungea acasă. Își dorea mai multe momente de intimitate cu soțul ei.

El se ocupa și de discul care urma să fie produs de MediaPro. Îmi trimitea câte o piesă să o ascult, având încredere în gusturile mele muzicale. Îmi plăcea mult evoluția ei muzicală și câtă speranță își punea în acest disc. Se gândea chiar și la un nou look. Mie mi s-a părut acest disc net superior de tot ce făcuse Mădălina până la acel moment. Consider că era într-o mare forma vocală”, declară Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mădălina Manole și-a dorit mereu o familie. Atunci când a aflat că va avea un băiețel, fericirea ei a fost completă. Petru Jr, care a împlinit 14 ani anul acesta, s-a născut cu două săptămâni înainte de termen, la Maternitatea Giulești. După multe tratamente, celebra cântăreață și-a văzut visul cu ochii, un băiețel perfect de 2,600 kilograme și 56 de centimetri.

”M-a anunțat, fericită, că a rămas însărcinată”

“Într-o zi m-a anunțat, fericită, că în sfârșit a rămas însărcinată și chiar și așa, însărcinată fiind, muncește cu spor pentru a-și termina casa și grădina. Abia aștepta să îmi arate ce a făcut cu mânuțele ei proprii.

S-a oferit să meargă cu mine să-mi aleg mobila de bucătărie pentru ca să nu trec și eu prin peripețiile ei. Mi-a spus că a fost la ecograf și era bucuroasă să afle că va avea un băiețel. Mi-a spus că să nu o cred lipsită de inspirație, dar că ea vrea să-i pună numele tot Petru.

Spunea că va sta alături de Petru mare și Petru mic și că iubește mult acest nume. Când a născut m-a sunat să-mi spună cât de fericită e și cum o ajută și mama lui Petru și mama ei. Doar că ele două nu se înțelegeau prea bine și, ca să le împace, a organizat să stea cu copilul prin rotație, câte o săptămână, dar la ea acasă”, își amintește Silvia Dumitrescu.

Mădălina Manole se temea să meargă la doctor de frica presei

În data de 14 iulie 2010, ziua în care împlinea 43 de ani, Mădălina Manole a murit. Celebra artistă a fost găsită în casa ei din Otopeni, iar cauza morții a fost ingerarea de Furadan, un pesticid foarte toxic, care omoară în câteva minute. Cu o zi înainte vorbise cu familia ei, cu fratele ei, și-i invitase acasă la ea, să sărbătorească împreună.

“Apoi ne-am văzut la Sala Palatului, la concertul lui Mihai Constantinescu, și-i ocupasem un loc alături de mine și de Marina Florea, în cabină. Când a venit a trecut pe lângă mine ca o furtună și și-a ales o cabina unde era singură. Am venit la ea și am întrebat-o ce are. Mi-a spus că este într-o pasă proastă, că nu se simte bine și că vrea să stea singură. A cântat și a plecat repede.

“Suferea de această depresie în tăcere”

A mai avut apoi perioade când nu dormea, era nervoasă, obosită și perioade fericite, care alternau. După cum au evoluat lucrurile cred că și-a dat seama că are niște probleme medicale dar se temea să meargă la doctor de frica presei.

Am avut un șoc imens la vestea morții ei și la cum a gândit, în detaliu, să-și pună capăt zilelor. Suferea de această depresie în tăcere și nimănui nu i-a trecut prin cap că este atât de grav. Dumnezeu s-o odihnească, să o ierte pe ‘fata dragă’ Mădălina, iubită și prețuită de atâția români”, povestește Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.