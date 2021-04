Răsturnare de situație între Aurel Pădureanu și Gigi Becali. Gest neașteptat, la o lună de la moartea Corneliei Catanga

La o lună de la moartea Corneliei Catanga, soțul artistei, Aurel Pădureanu se pregătește pentru cele mai dureroase sărbători de Paști. Muzicianul ne-a dezvăluit că s-a mutat în apartamentul uneia dintre fiice, dar are două mari pietre pe inimă: una legată de viitorul carierei băiatului său, Alexandru, iar alta legată de relația cu Gigi Becali.

A trecut o lună de la dispariția “reginei muzicii lăutărești”, Cornelia Catanga, iar soțul și fiul ei au ajuns să locuiască într-un apartament al familiei, după ce au părăsit vila din Bragadiru în care stateau cu chirie. Cu inima împietrită de durere, după moartea soției, și cu venituri financiare extrem de mici, Aurel Pădureanu se află la limita subzistenței.

Contactat de FANATIK.RO, interpretul de muzică lăutărească ne-a dezvăluit că nu îi este deloc ușor, dar nu vrea să mai ceară ajutor nimănui, pentru că strigătul disperat după moartea soției “a fost interpretat greșit”. Aurel Pădureanu a ținut să precizeze că dorește să îi ceară scuze, în mod public, lui Gigi Becali, pe care l-a rugat insistent să-i ofere o casă în care să locuiască.

Aurel Pădureanu: “Toată viața o să îmi pară rău că am apelat la Becali”

“Mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt alături de copiii mei și nu am nevoie de nimic. Trebuie să mai treacă foarte mulți ani, ca să avem un Paște liniștit! E greu să dispară cineva care ți-a fost alături 33 de ani.

M-am mutat la fata mea, că ea are un apartament. Nu vreau să mai apelez la nimeni că s-au interpretat alte lucruri, că mă rog de toată lumea, că tun și fulger, că am zis de Becali. Nu e adevărat, eu vreau să îi cer scuze omului ăsta, că nu am obligat pe nimeni cu nimic.

A zis Becali că nu mă cunoaște, că nu o cunoaște nici pe Cornelia… Cum să spui asta, când pe Cornelia o știe toată!? I-am cântat când a cununat-o pe doamna Firea și, în al doilea rând, am cântat la Casa Băneasa timp de 23 de ani. Acolo venea domnul Becali – acum mulți ani- la două, trezi zile, în permanență. Și cum să spună că nu ne cunoaște? Probabil că nu face apel la memorie, dar nu sunt supărat! Îi cer scuze public. Toată viața mie o să îmi pară rău că am apelat la dânsul. Nu am nevoie, nu vreau niciun fel de milostenie de la nimeni.”, a spus Aurel Pădureanu, în exclusivitate, pentru FANATIK,la o lună după ce i-a cerut latifundiarului din Pipera să-l ajute cu casă, în care să locuiască împreună cu fiul său. Cunoscut pentru milostenie, patronul FCSB i-a spus că-i poate oferi un loc în unul dintre căminele pe care le deține, dar nu o casă la curte, așa cum pretinde.

“Ceea ce pot să le ofer e un loc la cămin, la cele două cămine pe care le am, unul în Berceni și altul în Ghencea. Mai mult nu am ce să le dau, pentru că nu este treaba mea. În cazul în care ar fi fost vorba de o familie cu 10 copii atunci poate aș fi făcut un efort să le ofer o casă undeva, dar așa… eu nu am case să le dau”, ar fi spus Gigi Becali, în momentul în care toată presa l-a sunat pentru a-l întreba dacă dă curs solicitării lui Aurel Pădureanu.

“Nu sunt cerșetor și cu asta basta!”

Soțul Corneliei Catanga se teme că, din cauza lipsei unui spațiu în care să-și poată exersa talentul la pian, fiul său, Alexandru, nu o să-și poată dezvolta cariera mult visată.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt cu familia mea, nu sunt cerșetor și cu asta basta! Am dorit pentru copilul meu o casă, dar dacă nu se poate face nimic, nu e niciun fel de problemă.

Normal că o să îi fie afectată cariera, dacă nu are unde să studieze. La casă, în meseria asta a noastră, dacă te scoli noaptea și ți-a venit o idee, treci la pian. La bloc poți să treci la pian noaptea?”, ne-a spus Aurel Pădureanu.

Vă reamintim că artista Cornelia Catanga a încetat din viață, la data de 26 martie, după ce a fost infectată cu Covid-19. Cântăreața de muzică lăutărească nu credea în existența virusului și s-a tratat singură acasă, până când starea i s-a deteriorat atât de mult, încât, în momentul în care a sunat la 112, medicii nu au mai putut să-i salveze viața. A murit în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 63 de ani.