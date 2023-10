Rață știe cum a ieșit FC Voluntari neînvinsă cu FCSB: “Acolo a fost cheia”

, care a venit la Arena Națională cu gândul de a face orice pentru a o încurca pe FCSB.

Vadin Rață, sfat pentru Dorin Rotariu

Ilfovenii au reușit. Deși FCSB a avut multe ocazii pe final și putea primi și un penalty, elevii lui Ilie Poenaru au reușit să se mențină si să obțină un punct în fața liderului.

Meciul a fost unul special pentru Vadim Rață, fost jucător la FCSB, care a plecat de la echipă după doar câteva zile. El a vorbit despre noul transfer al liderului, Dorin Rotariu, .

”Eu cred că e un jucător mai experimentat decât mine, a jucat în campionate, are mai multă experiență. Cred că a fost mult mai dorit decât mine la FCSB și cu siguranță va avea parte de alt tratament. O să se descurce el singur, n-am ce să-i transmit”, a spus Vadim Rață.

Rață spune că ieșirea din teren a lui Florinel Coman în prima repriză a contat, deși spune că îi pare rău că acesta s-a accidentat. El spune că echipa s-a l-a blocat bine pe Olaru, aceasta fiind cheia victoriei.

”Suntem foarte mulțumiți de rezultat, am avut și ceva șansă pe final, dar scorul final cred că este corect. Am reușit să-l blocăm pe Olaru, știam că el este cel mai bun jucător de la ei, care vine mereu cu soluții, așa că ne-am preocupat să-i închidem toate culoarele. Acolo a fost cheia.

Plus că a ieșit și Coman la pauză și asta a fost un plus pentru noi. Îmi pare rău pentru el, sper să nu se fi accidentat, dar pentru noi a fost bine. Ei sunt cei mai buni jucători de la ei și se simțea asta”, a mai spus Rață.

Marin Dună, mulțumit de rezultat

Antrenorul ”principal” din acte al ilfovenilor, Marin Dună, a fost mulțumit de rezultat, spunând că este un punct muncit de elevii săi. El a spus că înaintea meciului se temea de Olaru și Coman, pe care îi consideră foarte periculoși.

”Suntem mulțumiți și noi, deși se putea întâmpla orice. A fost un meci spectaculos, mai ales a doua repriză. E un rezultat echitabil, e un punct muncit. Băieții au alergat foarte mult, am stat foarte bine tactic. E al patrulea meci în care nu primim gol. Deși FCSB e cea mai bună echipă, nu și-a creat foarte multe situații de a marca.

Din contră, am avut noi câteva situații foarte bune, puteam pleca cu cele trei puncte. Le știam forța ofensivă, le știam gurile de foc, Olaru, Coman.. Am făcut dublaj în zona unde jucau ei și am reușit. Băieții merită felicitați.

Victoria nu apare, era nemaipomenit dacă venea azi. Moralul echipei era altul, dar sunt convins că vom aborda foarte bine meciul cu Sepsi și sperăm că vine și victoria.

Nu am văzut nicio reluare, nu pot să mă pronunț, cred că arbitrajul a fost corect. Nu i-am văzut nici pe cei de la FCSB să reclame ceva după joc”, a spus Marin Dună la finalul meciului.

Jesus Fernandez: ”E foarte greu să faci puncte aici”

Câștigător al Champions League alături de Real Madrid, Jesus Fernandez a închis excelent poarta în fața FCSB-ului. El este fericit cu acest punct deoarece a avut în față o echipă căreia îi dai greu gol.

”Am obținut un punct pe un stadion foarte greu. Cred că am avut foarte multe sacrificii. Am fost împreună, am muncit foarte bine toți împreuna. Suntem fericiți cu un punct.

Aici este foarte greu sa faci puncte. Avem patru meciuri la rând în care nu am primit gol. De acum trebuie să începem să câștigăm și cele 3 puncte. Și cu Craiova am făcut un meci bun. Aceste meciuri trebuie să ne dea încredere că dacă muncim putem să scoatem punct sau puncte pe orice teren”, a spus Jesus Fernandez.