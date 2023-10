FCSB – FC Voluntari 0-0. etapa 13 din SuperLiga. Compagno ratează incredibil

Meciul FCSB – FC Voluntari are loc duminică, 22 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Pare un meci disproporționat valoric privind clasamentul, cu FCSB lider și cu ilfovenii tocmai pe locul 13, loc de baraj la acest moment, cu doar două egaluri din ultimele cinci jocuri, restul fiind eșecuri, dar la Voluntari sunt mulți jucători de valoare care au trecut fugitiv prin curtea lui Gigi Becali, au fost aruncați ca pe măsele stricate și acum au mare dor de revanșă (Rață și Boboc).

Unde se joacă meciul FCSB – FC Voluntari

Confruntarea FCSB – FC Voluntari se desfășoară duminică, 22 octombrie, de la ora 22 octombrie, pe Arena Națională din capitală, în etapa a 13-a din SuperLiga. Este unul dintre puținele meciuri la care prezența forțelor de ordine are toate șansele să rămână una pur decorativă, pentru că ilfovenii sunt printre echipele cu cei mai puțini fani din SuperLiga și cei care sunt nu reprezintă nici un pericol prin comportamentul lor.

ADVERTISEMENT

Un meci cu FC Voluntari nu reprezintă un punct de atracție prea mare nici pentru fanii FCSB, motiv pentru care, chiar și cu o vreme frumoasă, numărul celor care vor lua locul în tribunele Arenii Naționale nu va fi unul ridicat. Se așteaptă o partidă linștită, în care să se joace un fotbal curat, fără încrâncenare, așa cum au fost majoritatea dintre cele două echipe.

Cine transmite la TV partida FCSB – FC Voluntari

Partida FCSB – FC Voluntari se joacă duminică, 22 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București, în etapa a 13-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București duminică, 22 octombrie, va fi o vreme superbă, cu cerul senin pe tot parcursul zilei, fără șanse să picure măcar un strop de ploaie. Maxima zilei va urca la ora amiezii până la o temperatură de 28 de grade. dar la ora 21:00 vor dispărea circa 10 grade din această temperatură, dar și așa va fi foarte bine. Arbitru este Marian Barbu din Făgăraș.

Ce absențe sunt în întâlnirea FCSB – FC Voluntari

FCSB este liderul SuperLigii și este mare favorită. Ca de obicei, ideile patronului Gigi Becali se pun în aplicare și foarte probabil titularul fundașului stânga de până acum, muntenegreanul Radunovic, va trece pe bancă, pentru a-o lăsa loc lui Cristi Ganea. Este foarte probabil și în atacul FCSB,

ADVERTISEMENT

La Voluntari, ca de obicei, tema principală în vestiar este când va pleca antrenorul Ilie Poenaru, mai ales că este foarte posibil ca Liviu Ciobotariu să fte curând demis de la Sepsi și ar fi soluția optimă o revenire la Voluntari. Singurul absent până la anul este

Cote la pariuri la jocul FCSB – FC Voluntari

Nu era greu de ghicit faptul că pentru casele de pariuri FCSB este ca un balaur cu șapte capete pe lângă ilfoveni. FCSB are cotă 1,40 la victorie iar FC Voluntari are 7,50 să producă o mare surpriză. Șansă dublă X2 de asemeni are o cotă imensă, 3,00 iar un gol înscris de echipa lui Ilie Poenaru ar ajunge la 1,80. Se așteaptă și ceva goluri, pentru că over 1,5 are o cotă modică, 1,25.

ADVERTISEMENT

Sunt nouă meciuri cu FCSB gazdă în fața Voluntarilor. Bilanțul nu înseamnă numai victorii pe linie pentru echipa patronată de Gigi Becali. FCSB s-a impus de cinci ori, de două ori s-a terminat la egalitate iar în 2019 am consemnat singurul rezultat nescontat între cele două echipe, un foarte clar 3-1 al ilfovenilor pe Arena Națională