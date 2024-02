Război în lumea impresarilor după transferul lui Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid: “Banii îl orbesc!” / “E un personaj obscur! Îl dau în judecată”

, l-a făcut praf pe Bogdan Apostu, fostul impresar al portarului Rapidului. Declarații acide la FANATIK SUPERLIGA.

unde și-a spus punctul de vedere cu privire la litigiul dintre Bogdan Apostu și Horațiu Moldovan: „Sincer eu aș fi vrut ca nici să nu înceapă, dar eu văd că domnul Bogdan Apostu mă atacă personal fără niciun motiv, eu crezând că suntem prieteni fiind în Nigeria și având tot felul de lucruri împreună.

Dar se pare că banii îl orbesc și cam ăsta e caracterul lui. Am crezut că suntem prieteni. Business-ul din Nigeria este al meu și al partenerelui meu din Israel și noi l-am invitat cu noi pe domnul Bogdan Apostu pentru selecția jucătorilor. Am fost plecați cred în noiembrie. În momentul ăsta el ține legătura cu partenerul meu din Israel.

Mi se pare o răbufnire, o frustrare a domnului Bogdan Apostu pe subiectul ăsta. I-am explicat de atâtea ori: ce a avut el cu Horațiu în trecut este strict problema lor. Eu îl reprezint doar de câteva luni. Dar văd că domnul Apostu este orbit de niște bani care nu știu în ce măsură îi aparțin ținând cont că agenții FIFA licențiat sunt și eu, nu numai Bogdan Apostu”.

Andrei Balmoș, acuze dure: „Și-a luat licența FIFA prin relațiile mele”

Andrei Balmoș i-a mai transmis un mesaj tăios impresarului: „Domnul Bogdan Apostu să țină minte că și-a luat licența tot prin relațiile mele că a făcut cursurile cu aceeași avocați pe care eu i-am recomandat. Nu este obișnuit ca să fie confundat în România. Lumea îl cam perie, vorbește.

Bine, el în fond este un circar care apare la televizor. Cred că ar trebui să înființăm din nou OTV-ul pentru el. Sunt mândru că sunt fan al lui U Cluj și sunt al doilea suporter suspendat pe legea lui Mitică în 2006. Trecutul meu mi-l asum și nu e nimic de ascuns”.

Impresarul portarului naționalei spune că nu a vrut să stingă acest conflict: „I-am și trimis mesaj în sensul ăsta să ne vedem să discutăm ca doi bărbați. Domnul Apostu a luat-o ca pe o amenințare. Mie nu îmi place să ne batem pe internet. Probabil că el nu se consideră destul de bărbat să ne întâlnim. Probabil de-asta a și făcut referire la trecutul meu.

Nu cred că îl afectează foarte tare pe Horațiu. La nivelul care e acum el trebuie să ceară aprobarea clubului ca să vorbească și în momentul ăsta nu o are. Probabil că va veni și când va ieși el va fi o altă discuție”.

De ce nu ar putea percepe Bogdan Apostu comision în urma transferului lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid: „Ceva ilegal”

Andrei Balmoș susține că demersul lui Bogdan Apostu nu va avea câștig de cauză: „E ceva din trecutul lui, iar din punct de vedere legal și al reglementărilor FIFA agenții nu dețin procente din următoarea revânzare a unui jucător. Nu se poate face excepție pentru domnul Bogdan Apostu, care vrea să taie facturi pe ceva ce nu există, pe ceva ilegal.

Nu știu și nu ține de mine ce a fost în trecut între ei. Regulamentul FIFA e clar, e pe hârtie. Logic ar putea rămâne fără licență, teoretic. Practic nu știu. N-am verificat treaba asta. Nu e treaba licența domnului Apostu.

Eu am vorbit de tribunal în contextul în care el îl defăimează pe Horațiu în continuare, nu mă deranjează că mă defăimează pe mine. Nu mă interesează ce vorbește el. Eu chiar nu vreau faimă. El suferă de asta, vrea să fie toată ziua. Probabil că o să ne vedem în instanță până la urmă dacă nu va înceta. Eu aș vrea clar, ar fi cea mai bună variantă să discutăm ca doi bărbați, nu pe tastatură”.

Bogdan Apostu, replică devastatoare pentru Andrei Balmoș: „Un personaj obscur. E grav dacă portarul naționalei e reprezentat de el”

Bogdan Apostu susține că Andrei Balmoș vrea să îl agreseze fizic: „Nu l-am considerat o amenințare, chiar este. Instanțele abilitate vor decide dacă e un mesaj de întâlnire sau nu. Eu consider că trăim într-o lume în care lucrurile astea sunt demult trecute.

Domnul cred că este o titulară greșită adresată acestui personaj obscur care nu face altceva decât să încerce să își construiască o imagine pe spatele unor oameni care au muncit. Eu vă întreb ce legătură are el cu acest caz și cu discuția mea cu Horațiu?”.

Fostul impresar al portarului lui Atletico Madrid a trimis o săgeată și către jucător: „El vorbește la plural. Să înțeleg că e și declarația lui Horațiu? Ar fi grav dacă ar fi așa. Dacă Horațiu este reprezentat de un astfel de personaj e foarte grav. Mai ales pentru portarul echipei naționale.

Balmoș copiază textele, nu sunt scrise de el. Probabil dacă îl auziți cum se exprimă raportat la ceea ce scrie pe rețele de socializare este o diferență foarte mare. Diferența dintre noi este că eu îmi compun singur textele și sunt în stare să port o conversație coerentă cu oricine pe argumente și regulamente. N-am nicio problemă în sensul ăsta”.

Bogdan Apostu îl ironizează pe Andrei Balmoș: „Acum o lună se ruga să facă o poză cu mine”

Bogdan Apostu e de părere că Andrei Balmoș dorește să își facă imagine gratuită pe spatele său: „Cred că e vorba de același băiat care în urmă cu o lună se ruga să facă o poză cu mine ca să îi crească numărul de urmăritori sau acum două-trei luni se ruga pe la mine pe la birou să facă o poză cu mine.

Dar e deja prea mult și dați-mi voie să mă opresc aici. Așa cum am spus-o, cred că este sub demnitatea mea să continui un astfel de dialog suburban. Jignirile care mi-au fost mie aduse în ultimele două zile de acest om care nu are nicio legătură cu speța mea, nu era agentul lui Moldovan, nu îl reprezenta, nu a fost parte la discuțiile respective și nu știe ce am discutat atunci.

Mesajele pe care mi le-a trimis n-au nicio legătură cu lumea modernă. Se folosesc alte arme, cuvintele, punctuația, know how-ul, cărțile citite. Nu mai sunt armele de acolo 20-25 de ani și chestiile astea de golănie ieftină cred că au trecut de mult în România”.

„Nu avem nicio afacere împreună. Nu m-a luat pe mine nicăieri. Se va încheie la tribunal. Sunt niște jigniri grosolane”

Bogdan Apostu a mai punctat un lucru: „El poate mă consideră prieten. Nu avem nicio afacere împreună. Nu m-a luat pe mine nicăieri că n-am nevoie. Într-adevăr a existat un turneu de scouting mai mare, dar pe care nu l-a organizat el, ci niște agenți din Israel. Nu m-a luat el de nicăieri.

Mi-aș dori să se încheie circul ăsta ieftin și nu înțeleg de unde și până unde să bagă dânsul într-o problemă care nu îi aparține. Se va încheia la tribunal. Avem toate dovezile. Sunt niște jigniri grosolane care mi-au fost aduse.

Am muncit foarte mulți ani să ajungem la nivelul ăsta. Nu permit nimănui să vorbească la modul ăsta despre mine, mai ales că este vorba despre o persoană de care nu am declarat nimic niciodată, nu l-am jignit cu nimic.

Nu am cum să înțeleg că portarul echipei naționale poate accepta să fie reprezentat de un astfel de personaj. Eu l-am sunat, i-am scris, nu răspunde. Noi avem niște acte, dacă așa și-a dorit el. Realitatea nu e cea expusă de acest personaj și o vom demonstra în instanță atât în relația mea cu Horațiu Moldovan cât și relația cu el.

Mi-a adus deservicii mari de imagine, dar asta e situația. Este piscul vieții lui acest război mediatic inventat cu mine și s-a băgat fără să fie treaba lui. El să îi găsească lui Horațiu un contract cu Adidas, cu Nike, să facă lucruri de genul ăsta, nu să facă golăneli de-astea prin presă care nu fac cinste jucătorului în primul rând”.

