Horațiu Moldovan la Atletico. „Am slăbit 9 kilograme în 3 zile” Ce comision a încasat impresarul Andrei Balmoș și de ce a refuzat avionul privat al lui Șucu

Andrei Balmoș, impresarul lui Horațiu Moldovan, a intervenit telefonic în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Agentul FIFA a dezvăluit cât de tare l-a consumat

Horațiu Moldovan la Atletico. „Am slăbit 9 kilograme în 3 zile” Ce comision a încasat impresarul Andrei Balmoș

„(n.r. – știi că noi la FANATIK am dat primii știrea?) Da, am văzut știu tot ce s-a întâmplat. Am văzut și că domnul Arcadie bătea câmpii… Eu nu am dormit trei nopți și trei zile pregătind totul. Cred că am slăbit 9 kilograme în 3 zile.

(n.r. – ți-ai luat comision?) Astea sunt confidențiale. Nu pot să discut despre asta. Normal ca și-a luat toată lumea care a fost implicată. (n.r. – milioane, ca la Florin Manea?) Nu, nu discutăm de milioane.

Dar mai bine discutăm despre Horațiu. Eu sunt mai puțin important în ecuația asta”, a declarat Andrei Balmoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se vede LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

De ce a refuzat avionul privat al lui Șucu

Agentul FIFA a povestit care a fost impactul cu Madridul pentru goalkeeperul în vârstă de 26 de ani. „Îți dai seama, când te duci la Atletico, care e în top 10 cluburi din Europa, e un impact extraordinar. Nu am cuvine să explic ce am văzut acolo și profesionalismul la care s-a lucrat. Pe calea asta țin să mulțumesc și Rapidului, care a fost un club foarte profesionist, la nivel mare”.

Atât Moldovan, cât și Balmoș au fost șocați că se face transferul portarului pe Wanda Metropolitano. „Nu ne-a venit să credem nici când semnam contractele acolo. Noi eram atât de șocați încât nu puteam să discutăm unul cu celălalt în avion”.

Impresarul goalkeeperului a dezvăluit și motivul pentru care Horațiu Moldovan a refuzat să călătorească la Madrid . „A fost o decizie strict logistică.

Nu suntem la un nivel să facem aroganțe. Horațiu e un băiat echilibrat, educat. Le mulțumim pe calea asta și lor. Nu ni s-a părut neapărat o aroganță. Atletico a organizat totul pentru noi și nu era cazul. Dacă voiam să facem o aroganță puteam accepta și avionul privat de la domnul Șucu. Pe calea asta vreau să îi mulțumesc și domnului Șucu pentru că a avut această disponibilitate”.

