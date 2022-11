Război în Ucraina, ziua 257. CE propune un sprijin de 18 miliarde de euro pentru statul ucrainean. Kievul s-ar putea confrunta cu pene de curent

Ucraina, , ar putea primi un sprijin financiar uriaș din partea Uniunii Europene.

Duminică, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina.

În urma acestor discuții, preşedinta CE a ieșit cu un comunicat în care a anunțat că va propune săptămâna viitoare ca UE să sprijine Ucraina cu până la 18 miliarde de euro în 2023.

”Ajutorul, sub forma unor împrumuturi pe termen lung extrem de avantajoase, cu acoperirea costurilor dobânzilor, va funcţiona şi pentru a sprijini reformele şi drumul Ucrainei spre aderarea la UE”, se menţionează în comunicat.

”Pachetul financiar al UE va trebui combinat cu sprijin similar de la alţi mari donatori”, a adăugat Bruxellesul.

În această vară, liderii UE au decis să sprijine Ucraina cu 9 miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare imediate ale ţării după invazia rusă.

Au fost acordate, până în prezent, împrumuturi de 3 miliarde de euro, alte 3 miliarde urmând să fi transferate până la sfârşitul anului.

Comunicatul de presă al CE nu explică dacă cele trei miliarde rămase vor face parte din propunerea de 18 miliarde de euro. De la începutul războiului, UE a oferit Ucrainei ajutor financiar, militar şi umanitar.

Zelenski și von der Leyen au mai vorbit și despre noi sancțiuni împotriva Iranului, stat care a recunoscut, sâmbătă, că a furnizat Rusiei drone, scrie .

În altă ordine de idei, Vitali Kliciko, primarul Kievului, i-a avertizat pe locuitori că, dacă Rusia continuă să lovească infrastructura energetică a țării, trebuie să se pregătească de întreruperi de electricitate, apă sau căldură.

Locuitorii Capitalei Ucrainei ar trebui să economisească energie şi să ia în calcul să se mute temporar, a adăugat edilul, conform . Kliciko a vorbit și despre cel mai grav scenariu.

”Facem tot posibilul pentru a ne asigura că nu se ajunge aici. Dar vrem să fim deschişi.

Duşmanii noştri fac tot ce pot pentru a lăsa oraşul fără căldură, fără electricitate şi fără apă – pe scurt, pentru ca noi toţi să murim”, a declarat primarul ucrainean, care a estimat numărul locuitorilor din oraş la circa 3 milioane, inclusiv 350.000 de persoane strămutate în interiorul ţării.

Mayor of Kiev Vitali Klitschko warns residents that they must prepare for the worst this winter if Russia keeps striking Ukraine’s energy infrastructure

— TRT World Now (@TRTWorldNow)