Război în Ucraina, ziua 299. Aproape 100.000 de ruși uciși în conflict. Putin va face un anunț important în această săptămână

, luni, în a 299-a zi. Numărul soldaților ruși căzuți pe front se apropie vertiginos de totalul de 100.000.

De sâmbătă până duminică, Armata Ucrainei anunță că forţele sale au ucis 590 de militari ruși.

Din 24 februarie până în prezent, numărul invadatorilor ucişi pe front a ajuns la 98.280 – potrivit unui raport publicat, duminică, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Totodată, de la începutul invaziei ruse la scară largă, trupele ucrainene au doborât 281 de avioane și 264 de elicoptere rusești.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Dec. 18, according to the Armed Forces of Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)