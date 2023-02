Război în Ucraina, ziua 370. Armata rusă lansează ofensive pe 5 direcții / Moscova: ”Revenirea Crimeei la statul ucrainean, imposibilă”

În ciuda faptului că nu raportează succese notabile pe frontul de est și sud-est, pe mai multe direcții. Anunțul a fost făcut de partea ucraineană.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat, luni, actualizarea zilnică a situației de pe frontul de luptă. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 8 atacuri cu rachete și 28 de lovituri aeriene. Printre ele s-au numărat și 12 atacuri cu ajutorul dronelor iraniene Shahed-136.

De asemenea, rușii au efectuat peste 55 de atacuri folosind sisteme de lansare de rachete multiple. ”Amenințarea cu rachete pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne ridicată”, se arată în raportul Kievului, citat de .

În prezent, invadatorii își concentrează principalele eforturi pe desfășurarea de operațiuni ofensive în 5 direcții: Kupiansk, Lîman, Bahmut, Avdiivka și Shakhtarsk, precum și pe creșterea numărului de personal în aceste zone.

Din informarea Armatei Ucrainei mai aflăm că, în ziua anterioară, forțele de apărare ale statului vecin au ucis 560 de soldați ruși. Numărul total al pierderilor de personal în armata lui Putin se ridică la 148.690 de victime, din 24 februarie 2022 până în 27 februarie 2023, inclusiv.

În plus, apărătorii ucraineni au mai distrus 3.385 de tancuri de luptă rusești, 6.621 de vehicule de luptă blindate, 2.380 de sisteme de artilerie, 475 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 247 de sisteme de război antiaeriene, 300 de avioane de război, 1.288 de elicoptere, 2.048 de drone, 873 de rachete de croazieră, 18 nave/ambarcațiuni de război, 5.248 de vehicule și camioane cu combustibil și 230 de echipamente speciale.

Tot luni, Kremlinul a anunțat că peninsula Crimeea este “parte inalienabilă” a Rusiei, în consecinţă returnarea ei către Ucraina este imposibilă, potrivit presei de la Moscova, care îl citează pe Dmitri Peskov.

