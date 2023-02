Război în Ucraina, ziua 369. Putin acuză din nou NATO și cere armament Beijingului. Atac al partizanilor din Belarus asupra unui avion AWACS

După ce sâmbătă trupele grupării Wagner au cucerit ultima localitate din nordul orașului Bahmut, este de așteptat ca în următoarele zile, sau chiar săptămâni, forțele ruse să reușească să cucerească orașul pe care-l asediază de mai bine de șase luni.

Totuși, în ciuda declarațiilor făcute de liderul grupării Wagner, duminică dimineața, armata ucraineană a anunțat că ofensivele ruse întreprinse zilele trecute lângă localitatea Iahidne au eşuat. Potrivit aceleiași surse, forţele ruse au bombardat zilele trecute zone din 22 de localităţi de-a lungul acestei părţi de pe linia frontului din regiunea Doneţk, în timp ce Ucraina a respins 71 de atacuri în Doneţk.

Un alt eveniment care merită notat este informația potrivită căreia partizanii din Belarus au reușit să atace și să avarieze serios un avion AWACS (avertizare timpurie) de tip A-50U al Rusiei, avion ce opera de pe aerodromului Machulishchi din Regiunea Minsk. “Daunele sunt grave, iar avionul cu siguranță nu va mai zbura nicăieri. Accidentul s-a produs în timp ce plugurile de zăpadă lucrau în apropierea aeronavei. […] Partizanii belaruși sunt consecvenți în alungarea fasciștilor de pe pământul lor”, au scris reprezentanții BYPOL pe Twitter. Dacă știrea se confirmă, atunci acest atac va fi unul semnificativ în condițiile în care Rusia nu are decât 9 astfel de aparate.

It is reported that a Russian military plane AWACS A-50 was blown up at Machulishchy military airfield in Belarus – BYPOL.

It also reports that the plane was seriously damaged and won’t fly anywhere soon.

Work of partisans and sabotage groups will activate in Belarus and Russia

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)