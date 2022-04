Război în Ucraina, ziua 65. Nimeni nu e în siguranță cu Putin la Kremlin. Kievul, bombardat în timp ce Antonio Guterres se afla acolo

După ce , din nou, orice țară care s-ar implica în Ucraina, cu folosirea unor arme pe care nu le-ar avea nicio altă țară, probabil rachete nucleare, joi a venit rândul personajelor din linia a doua a puterii să lanseze amenințări la adresa Occidentului.

Kremlinul, deranjat de Marea Britanie și SUA

Amenințările, lansate joi de purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, au venit după ce Marea Britanie și SUA au declara, prin oficiali din apărare sau diplomație, că Ucraina are dreptul de a ataca ținte de pe teritoriul Rusiei, dacă astfel pot împiedica aprovizionarea frontului și, astfel, noi atacuri sau atrocități și crime de război.

ADVERTISEMENT

„O astfel de agresiune împotriva Rusiei nu poate rămâne fără răspuns. Ne-am dori ca Kievul şi capitalele occidentale să ia în serios declaraţia Ministerului rus al Apărării conform căreia provocările suplimentare care vor determina Ucraina să atace instalaţiile ruseşti vor primi un răspuns dur din partea Rusiei”, a amenințat Zaharova. „Consilierii din ţările occidentale care se află în centrele decizionale ale Ucrainei nu vor reprezenta neapărat o problemă în faţa . Nu sfătuim să ni se pună în continuare răbdarea la încercare”, a adăugat ea.

„Din nou, putem vedea că regimul lui Zelenski nu este independent şi că deciziile sale depind în totalitate de apărătorii străini. Cred că apărătorii occidentali încearcă să inoculeze ideea că acţiunile lui Zelenski sunt independente. Sunt convinsă că asta cred un grup de persoane pe care noi îl numim regimul de la Kiev. Ei cred că au luat decizii în mod independent şi că ei controlează situaţia. Este doar o iluzie. Sunteţi folosiţi”, a mai perorat Zaharova.

ADVERTISEMENT

Biden cere Congresului mai mulți bani pentru Ucraina

Președintele american Joe Biden a anunțat joi că a trimis Congresului SUA o cerere de suplimentare a finanțării pentru ajutorarea Ucrainei și pentru ajutoare date altor țări pe fondul crizei energetice și alimentare. „Aliații noștri din Uniunea Europeană vor plăti și ei efortul de ajutorare a Ucrainei, și nu este ieftin, dar mai dacă nu o facem acum, mai târziu va fi mai scump. În Ucraina mor zilnic oameni. Trebuie să ajutăm acum Ucraina, noi trebuie să contribuim cu arme și muniție, dar și economic, astfel ca lupta lor să aibă un scop”, a spus liderul de la Casa Albă.

„E timpul ca această finanțare să fie aprobabtă cât mai rapid. Am spus că rușii vor ataca, am spus că SUA nu vor interveni, dar vom ajuta Ucraina și vom impune sancțiuni și vom distruge mitul că Rusia poate face ce vrea fără să intervenim. Noi nu atacăm Rusia, ajutăm Ucraina să se apere în fața unei agresiuni brutale. Rusia este agresorul, nu este niciun dubiu, iar lumea trebuie să tragă Rusia la răspundere. Vedem atacurile și atrocitățile comise de Rusia și, cât timp acestea continuă, noi vom continua să ajutăm Ucraina”, a adăugat Biden.

ADVERTISEMENT

El s-a declarat mulțumit de felul în care ajutorarea Kievului a decurs până acum. „Am mutat arme și echipamente în Ucraina cu o viteză record, astfel că Rusia s-a retras de la Kiev. Am trimis mii de rachete antitanc și antiaeriene și muniție; dăm Ucrainei informații la timp, ca să se poată apăra de atacurile rusești, ajutăm la fluxul de arme de la aliați către Ucraina. Fluxul de ajutoare are o viteză de necrezut, armele au ajuns pe front rapid și sunt deja folosite în lupte”, a arătat președintele american. „Costurile și amenințările pentru SUA continuă să crească, dar unitatea de acasă trimite un mesaj spre Putin: nu vei câștiga în Ucraina!”, a încheiat Joe Biden.

Rachete pe deasupra capului lui Guterres

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avut joi o întâlnire cu Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre deschiderea de coridoare umanitare de evacuare din Mariupol. Guterres i-a spus lui Zelenski că Putin i-a oferit un acord de principiu, în timpul discuţiei de marţi, cu privire la implicarea ONU şi a Crucii Roşii în crearea unui astfel de coridor.

ADVERTISEMENT

Și, în timp ce Guterres se afla încă la Kiev, asupra Kievului. Două rachete au lovit, joi seara, districtul Șevcenko din Kiev, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko. El a spus că una dintre rachete a lovit etajele inferioare ale unei clădiri rezidențiale și că cel puțin trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Urgență a spus că a doua rachetă a lovit o clădire nelocuită.