Războiul Kyros Vassaras-FCSB e total! Ce dispoziţie anti-MM Stoica a dat şeful CCA

până când şeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a ajuns să trateze FCSB ca pe un opozant. Cea mai recentă decizie a preşedintele CCA nu are legătură cu prestaţiile din meciuri ale arbitrilor, ci constituie o interdicţie care i-a fost aplicată lui Mihai Stoica. MM nu mai are voie să vadă meciurile de la marginea terenului. El stătea, în trecut, în dreptul tunelului care duce către vestiare.

CCA: “MM, nu putem să te mai lăsăm aici!”

Cele două meciuri pe care FCSB le-a avut acasă în 2024 nu le-a mai văzut de la tunel, a trebuit să urce în tribună. FANATIK a aflat că managerul roş-albaştrilor nu a ales să urce în lojă, ci i-a fost impusă regula aceasta. Înaintea primului meci din anul acesta, , Mihai Stoica a intenţionat să se plaseze tot aproape de teren, acolo unde obişnuia să stea la fiecare joc.

Arbitrul Viorel Flueran şi observatorul Eduard Alexandru l-au înştiinţat că nu îi mai este permis să ocupe locul acela şi că trebuie să meargă în tribună. “Avem instrucţiuni clare din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor să nu te mai lăsăm aici” a fost mesajul lor pentru oficialul de la FCSB. MM s-a conformat, a mers în lojă, acolo unde a fost vecin cu antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic. Croatului îi oferise tocmai el invitaţia, prin intermedierea unui prieten comun.

Becali: ”Lui Vassaras îi fac o plângere penală!”

Stoica a interpretat hotărârea cu care l-au îndepărtat Flueran şi Edi Alexandru în cheia conflictelor pe care clubul pe care îl repreyintă le-a tot avut cu CCA şi mai ales direct cu preşedintele Comisiei, Kyros Vassaras. Gigi Becali l-a ameninţat pe Vassaras chiar cu o plângere penală, neervat fiind de prestaţia pe care o avuseseră arbitrii într-un meci Sepsi – CFR pe care covăsnenii l-au câştigat până la urmă cu 2-1.

Becali a considerat că brigada urmărise să o salveze pe CFR de la înfrângere şi că ar fi fost vorba despre o comandă pe care o transmisese şeful grec al arbitrilor. Patronul de la FCSB a comentat la FANATIK SUPERLIGA despre prestaţia brigăzii şi despre un comunicat în care Kyros admisese că existaseră erori comise în camera VAR: „Vassaras să se uite la minge! Să vină să-l învăț să se uite la fază! Rondon, când primește mingea, e în retragere. Băi băiatule, noi am pierdut campionatul cu FC Voluntari și nu a mai prezentat scuze!”.

Trimiterea lui Becali a fost clară către o legătură a lui Vassaras cu CFR Cluj: “El, cu acest comunicat, și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală! Declarația lui e vădită. E o chestiune cu tentă. Mesajul lui e că ăia sunt prietenii lui, deci arbitrii trebuie să le scoată mingea din poartă. Dacă nu scot mingea din poarta Clujului îi va reţine Vassaras de la delegări. Așa e România… E batjocorită de străini!”.

Mihai Stoica va reveni pe banca FCSB când va fi Pintilii antrenor

Episodul în care arbitrul de centru l-a trimis pe Mihai Stoica în tribună la partida cu UTA a fost încă unul în şirul lung de conflicte pe care FCSB le-a avut cu CCA în anii recenţi. Cu două sezoane în urmă, roş-albaştrii reuşiseră să recupereze multe puncte şi ajunseseră să spere că o vor detrona pe CFR din fruntea clasamentului. În ultima etapă urma chiar meciul direct, un fel de finală a campionatului, una programată la Buzău, fiindcă FCSB nu avea disponibilă Arena Naţională.

Doar că nu s-a mai ajuns la o finală a campionatului, jocul acela a fost până la urmă unul lipsit de miză, fiindcă CFR şi-a asigurat titlul după penultima rundă, graţie unui pas greşit pe care l-au făcut roş-albaştrii. Trupa lui Gigi Becali a remizat acasă cu FC Voluntari, scor 2-2. FCSB a condus cu 2-1 până spre final, totul părea să fie în grafic înainte ca Voluntarii să egaleze în minutul 88 cu un gol al lui Cristian Costin, un fotbalist aflat în ofsaid în momentul transmiterii mingii către el. Şi atunci au existat proteste masive ale lui Gigi Becali şi ale lui Mihai Stoica faţă de prestaţia Comisiei şi a arbitrilor.

Decizia recentă legată de locul din care MM are voie să urmărească meciurile îl încurcă pe managerul de la FCSB fiindcă el nici pe bancă nu poate sta, mai are voie doar în tribună. În trecut avea loc pe bancă, era înregistrat ca delegat al echipei. Or, rolul acesta în îndeplineşte acum Mihai Pintilii, antrenorul principal din realitate. , ca să poată apărea pe listă ca secund. Fostul internaţional va obţine în vara acestui an licenţa A şi atunci o să poată reveni Mihai Stoica pe bancă.

6 puncte are FCSB peste a doua clasată, Rapid, înaintea meciului de luni cu U Cluj. Giuleștenii au câștigat în etapa aceasta, 2-0 cu Hermannstadt

9 ani au trecut de când FCSB nu a mai câștigat campionatul. Roș-albaștrii au cucerit în 2015 titlul de campioni, Cupa României și Cupa Ligii, toate trofeele interne din acel sezon. Imediat după finalul stagiunii, antrenorul Costel Gâlcă a fost demis