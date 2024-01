Răzvan Botezatu, adevărul necenzurat despre plecarea din Antene: ”Toxică”

Răzvan Botezatu a devenit în urmă cu ceva ani unul din cei mai simpatici prezentatori tv de la noi, însă perioada în care era vedeta Antenei Stars nu a fost cu lapte și miere. Influencerul dă acum, în exclusivitate pentru FANATIK, niște detalii nebănuite despre plecarea din televiziune.

Răzvan Botezatu a trecut prin toate în viață, „Ca să fie bine ca să nu fie rău”

„Ca să fie bine ca să nu fie rău” este cartea cu care Răzvan Botezatu vine în fața oamenilor care îl iubesc, cuprinzând cele mai importante evenimente ale vieții sale în urma cărora s-a maturizat. ne-a povestit ce vor descoperi oamenii în cartea sa, făcând câteva dezvăluiri despre perioada copilăriei și boom-ul mediatic pe care l-a presupus etapa în care era angajat la trustul Intact.

Răzvan Botezatu ne-a mărturisit că își dorea de mic să fie în centrul atenției, bucurându-i pe ceilalți copii cu totul de show-uri în scara blocului. Dorința de a fi iubit și apreciat pentru talentul și umorul său au costat scump.

Băiatul luase un pumn de pastile, pentru a atrage atenția, ajungând la spital. Tot în cartea sa, Răzvan mai povestește cum a început drumul spre televiziune. Fără bani și fără pile, a dat la Jurnalism, dar viața i-a venit în cale cu un alt pumn: făcuse TBC.

Ce pumni a încasat de la viață influencerul

„Eram un copil care tânjea foarte tare după atenție, de aici talentul pe care l-am arătat tuturor mai târziu pe micile ecrane. Făceam de mic spectacole în scara blocului. Îmi doream foarte mult atenție, și asta nu neapărat în sensul bun și creativ. Am luat un pumn de pastile la un moment dat, am ajuns la spital.

Intrăm apoi în cariera și în drumul meu în televiziune. M-am chinuit pentru că n-am avut niciodată nici pile, nici bani să intru cumva altfel decât prin forțe proprii. Eu am vrut la jurnalism, mama nu m-a lăsat. Mi-a zis să caut ceva să ies cu o meserie în mână că nu fac nimic în presă. După ce m-am chinuit să o conving, când să dau în sfârșit la jurnalism am fost țintuit în spital opt luni, am avut TBC. Mi-a dat toate planurile peste cap.

În același timp, dădusem de carnet pentru marină să plec pentru a face niște bani pe mare, trebuia să conduc vase. Însă, nimic nu am mai putut face, boala asta efectiv m-a ținut imobilizat! A fost groaznic! Evident că nu am mai reușit să termin pe moment Facultatea.

Într-un final, după îndelungi peripeții am terminat, chinul a continuat cu interviuri și așteptat prin redacții. Am intrat la postul local unde a fost foarte bine o perioadă, să zicem, cu puțin notoc am devenit prezentatorul celui mai tare Matinal Monden din România”, dezvăluie Răzvan Botezatu, pentru FANATIK.

Răzvan Botezatu a suferit mult din dragoste: „Am fost înșelat de multe ori”

Intrat în lumea frumoasă, dar dură a televiziunii, Răzvan Botezatu a ajuns în București, de la Eforie Nord, iar în Capitală au urmat o serie de probleme de natură amoroasă. Dezamăgirile din dragoste și-au pus serios amprenta asupra carierei sale.

„În paralel cu anii de televiziune în București am avut niște povești de dragoste cam nefericite. Începeau foarte bine ca prințul din povești pe un cal alb, așa cum îmi doream. Cu un băiat din ăla care să-mi facă daruri, să-mi acorde atenție, să fie afectuos, să fie iubitor, să-mi ofere o îmbrățișare, să nu vrea doar distracție și călătorii. Lucrurile începeau așa.

Dar nu continuau așa, pentru că bărbații respectivi erau `ascunși` și nu voiau să-și mărturisească orientarea sexuală. Drept pentru care am avut relații ascunse, deoarece oamenii aceia nu vor să apară.

Fie m-au înșelat, că am fost înșelat de multe ori. A fost un moment în care, pentru că eram marcat de trauma asta cu înșelatul, m-am dus efectiv să-l caute pe un iubit prin boscheți”, ne-a mai zis Răzvan Botezatu.

Adevărul despre plecarea de la Antena Stars. O ducea prost cu banii și a primit interzis să mai lucreze în televiziune

În cartea sa, și în exclusivitate pentru FANATIK, explică plecarea de la Antena Stars. Reiterează faptul că nu a fost dat afară, ci și-a dat demisia și că postul i-a interzis, printr-o clauză contractuală, ca timp de șase luni să nu se mai poată angaja la nicio altă televiziune.

„Nici cu banii nu a fost ce trebuie în perioada când lucram ca și prezentator tv. Mă ajutau încontinuu cu bani și colegele din emisiune, și sora și prietenele bune pe care le aveam. Din păcate, la un moment dat, toate adunate, plus oboseala, mi-au pus capac. Nu mai zic că m-a terminat acea persoană toxică. Am clacat și mi-am dat demisia, cu toate că, peste tot în presă la momentul respectiv s-a scris că am fost dat afară!

Era o minciună. De fapt, mi s-a spus să fac o postare în care să-mi iau rămas bun de la acea perioadă, ca mai apoi să nu mai pot face ceva în acest sens. Nu au mai luat legătura cu mine. M-au lăsat cu un contract în care se stipula că timp de şase luni nu am voie să mă angajez la nicio televiziune”, a completat Răzvan Botezatu.

Răzvan a văzut luminița de la capătul tunelului după ce a încheiat socotelile cu Antena Stars

și ce s-a întâmplat în viața lui după ieșirea de pe micile ecrane. A experimentat tot felul de joburi în Germania, acolo unde lucrase mama sa.

„Rămas fără bani, fără să știu pe ce să pun mâna. Toți spuneau că am fost dat afară, am fost nevoit să plec în Germania, unde muncea mama. Am lucrat alături de ea la curățenie. Am fost curier la Amazon, supervizor într-un hotel. Când am început să îmi revin cât de cât, a venit pandemia. Iar fără job și blocat în casă m-am apucat de Tik Tok. Din una în alta am dat vorba: “dă-ți cu reveneală” și a devenit viral.

Așa am pus bazele afacerii cu căni și tricouri, eu în Germania fiind. La un moment dat am simțit, evident că, și aici posibil furat, m-am întors în țară să mă ocup eu de tot! Cu chiu, cu vai am deschis magazinul din Eforie. M-am despărțit de iubi, acum m-am împăcat! Sunt multe cuprinse în această carte!”, încheie Răzvan Botezatu.

Mai multe detalii despre obstacolele, dar și cele mai frumoase momente prin care a trecut Răzvan Botezatu până la vârsta de 33 de ani veți putea descoperi în curând în cartea sa. Volumul urmează să fie dat la tipografie și, în timp util, va putea fi achiziționat.