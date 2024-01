Vestea momentului în showbiz! Răzvan Botezatu se căsătorește cu iubitul

Răzvan Botezatu pare să își fi găsit liniștea pe care o căuta de ani buni deja. Fostul prezentator de la Antenă și concurentul de la Sunt Celebru de la Pro Tv, așteaptă acum doar momentul în care va fi cerut în căsătorie pentru a spune marele Da și pentru a-și oficializa relația.

Răzvan Botezatu, dezvăluiri fierbinți despre iubit

prin momente minunate. După ce, o perioadă, a stat departe de iubitul lui după o ceartă monumentală, starul TV și-a luat inima în dinți și, în preajma sărbătorilor de iarnă, a făcut primul pas spre împăcare. Iar lucrurile s-au așezat mai bine decât și-ar fi putut imagina într-o scrisoare cu dorințe pentru Moș Crăciun.

”Au trecut aproape trei luni de când nu mai vorbeam. El e genul de om care nu face un pas. Asta pentru că e timid, pentru că crede că așa a fost să fie. Și atunci eu am fost mereu care a făcut primul pas. Dar, sincer merită. Pentru că la ce e `pe piață` și cât de nesimțiți sunt bărbații…

Dacă mai găsești 5 la sută ca el, să fie atent, să îți facă plăcerile, să te ducă într-o vacanță, să îți facă un cadou. Acum, e adevărat, sunt și eu nebun, am și eu lipsa câteva țigle de pe casă. Ca orice om când primești prea mult, vrei și mai mult. Ultima oară din cauza geloziei mele ne-am certat.

Și era normal că tot eu să mă duc spre el. Așadar mi am făcut curaj și i-am scris: `Hey, ce faci?`. Aveam emoții că s-a combinat. Și mi-a răspuns imediat. Bărbații din ziua azi… nu am văzut așa ceva. Sunt cei mai frumoși, cei mai buni, practic îți fac o favoare ție că sunt ei în viață ta. Și el nu e așa. De aia ne am tot împăcat, despărțit, împăcat. Că nici el nu poate fără mine. Păi, ce mai găsește bun și nebun că mine (râde, n. red.)? Nu găsește…”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Botezatu.

Răzvan și iubitul, împăcare cu surprize

Normal, o simplă discuție nu ar fi fost suficientă. Așa că, cei doi s-au și văzut. Față în față, iar împăcarea a fost dulce. Și, așa cum l-a obișnuit deja pe Răzvan Botezatu, iubitul i-a făcut și o mică surpriză. Una care să își ”asigure” un eventual sprijin al soacrei.

”Ne-am văzut, discutat și m-a trimis cu mama în vacanță în Thailanda pentru că el nu a putut să vină din cauza afacerilor lui. M-a trimis cu mama că știe situația mea, povestea mea de viață. Am scris și o carte, este în precomandă. Și șție că îmi doresc să o plimb pe mama, pentru că am adus-o acasă și vreau să o răsfăț, să o plimb să se bucure și ea puțin de viață.

Ne-am împăcat acum o lună. Am plecat în Thailanda, pe 29 (decembrie 2023, n. red.). E vacanța de la el. Mi-a făcut-o cadoul după ce i-am scris. Am dat o fugă la el pe 22 decembrie. Am stat o noapte împreună”, ne-a mai dezvăluit Răzvan Botezatu.

Bote așteaptă cererea în căsătorie

În altă ordine de idei, ne-a mai dezvăluit starul TV, acum așteaptă cu nerăbdare momentul în care va fi cerut. Și, ne-a spus Răzvan Botezatu, este convins că pasul va fi făcut anul acesta, de ziua lui de naștere. Adică în primăvară, în aprilie, în următoarea lor vacanță.

”Mă duce de ziua mea într-o altă vacanță. Într-un loc superb, nu mi-a zis unde. De obicei el când pleacă în vacanță, pleacă în destinații de astea care nu sunt comerciale. Până acum m-a dus Caraibe, Aruba, Curacao, Bonaire, Saint-Lucia, astea mai bombă. Când mergem în Suedia, Finlanda, Grecia, Italia, Turcia, Europa în general, caută locuri speciale.

Deci urmează ceva inedit și poate o cerere în căsătorie. Să văd ce pregătește, dar eu așa simt! Cred că relația noastră va duce la căsătorie, clar!”, a mai spus Răzvan Botezatu, în exclusivitate pentru FANATIK. Evident, va spune ”Da”, doar nu degeaba vrea să se căsătorească cât mai repede…

”Am împlinit 2 ani de relație cu iubitul meu, sunt foarte fericit, este omul care m-a schimbat foarte mult în bine, este omul care mă echilibrează, eu sunt mai nebun, el este mai calm, ne iubim foarte mult, petrecem foarte mult timp împreună, ne înțelegem foarte bine.

Ne mai certăm din cauza mea, că eu sunt nebun, dar el găsește echilibrul. Mai lasă de la el, eu îmi cer scuze, eu sunt nebun, mai înjur, mai urlu, mai țip. Dar el… El e foarte calm, foarte docil așa. Visul meu cel mai mare este să ne mutăm împreună, să facem acest pas pentru că deja este greu să nu locuim în același loc”, , acum câteva luni, pentru FANATIK.