Răzvan Burleanu îl cere afară din fotbal pe Gigi Becali: „Este un om care a fost la pușcărie”. Atac violent al președintelui FRF: „Are un statut de infractor”

Răzvan Burleanu a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă. Patronul celor de la FCSB a încercat să dizolve regula U21 din fotbalul românesc, însă , în urma voturilor Adunării Generale.

Răzvan Burleanu îl cere afară din fotbal pe Gigi Becali: „Să îşi ia jucăriile şi să plece”

Gigi Becali a încercat să elimine regula U21 din fotbalul românesc, însă patronul de la FCSB nu a beneficiat de susținere suficientă, iar inițiativa sa a picat. Ulterior, finanțatorul vicecampioanei a avut care nu au fost de acord cu politica sa.

Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera a lansat atacuri pentru Răzvan Burleanu, iar replica președintelui FRF nu a întârziat să apară. „Gigi Becali are un statut de infractor și nu are ce să caute în acest sistem. Are 3 variante:

1. Să se supună legilor normale. 2. Să apeleze la Tribunalul Sportiv unde, dacă ceva nu este normal, se va reglementa. 3. Să îşi ia jucătoriile şi să plece.

Gigi Becali a ratat momentul să tacă. Fotbalul românesc nu are nevoie de Gigi Becali, care a ratat momentul de a face echipa FCSB cea mai puternică din zona noastră geografică. Este un om care a fost la pușcărie”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, explicații după ce inițiativa lui Gigi Becali a picat: „Ne dorim să dezvoltăm fotbalul în România”

Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce inițiativa sa de a dizolva regula U21 a picat. Patronul de la FCSB i-a numit „sclavi” pe toți conducătorii de club din SuperLiga care au votat împotriva, inclusiv Dan Șucu, Vlad Iacob sau Florentin Pandele.

Răzvan Burleanu a explicat beneficiile pentru fotbalul românesc care stau în spatele regulii U21. „Poziția noastră este foarte clară și ea viziune ca o continuare a viziunii modului în care ne dorim să dezvoltăm fotbalul în România, adică într-un mod sustenabil inclusiv pentru generațiile următoare, o viziune pe care o regăsim transpusă și în strategia Federației adoptată în Adunarea Generală.

Când ne referim la regula U21, aș vrea să clarific că acesta e doar un instrument de intervenție specifică, care se alătură altora, precum: cotele de jucători de tineri din eșaloanele inferioare, Liga 2 și Liga 3. Aici vom întâlni inclusiv jucători U19, clasificarea academiilor și condiționarea îndeplinirii unui barem minim pentru obținerea licenței de Liga 1, competițiile de elită U19, U18, U17, plafoanele financiare minime în ceea ce privește investițiile minime pe care trebuie să le facă fiecare club.

Toate aceste elemente formează un întreg, asemenea unui puzzle. Ele își propun să îndrepte un sistem strâmb. Dacă vom elimina unul dintre aceste elemente, va exista cu siguranță un efect de domino: cam tot ceea ce am reușit să construim în ultimii ani să se prăbușească într-o vară.

Iar principiul conform căruia poți să faci tot ceea ce vrei se aplică, total de acord! Dar doar la tine acasă! Pentru fiecare dintre noi… Când ieșim din casă, pășim într-un spațiu public, comun. Iar activitatea dintr-un spațiu comun este foarte atent reglementată prin diverse reguli”, a spus Răzvan Burleanu.