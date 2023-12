Răzvan Burleanu impune o nouă regulă care îl va irita pe Gigi Becali. Ce riscă echipele care nu se conformează

Răzvan Burleanu a anunțat o nouă regulă care ar urma să fie introdusă în primele două ligi de fotbal din România. Cluburile vor fi nevoite să aibă pe teren, pe toată durata meciului, minim 5 jucători crescuți „la nivel național” sau care sunt eligibili pentru echipa națională de fotbal a României.

Răzvan după încheierea ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal care a avut loc joi, 14 decembrie. Printre altele, președintele de la Casa Fotbalului a anunțat o nouă regulă care ar urma să intre în vigoare începând din sezonul viitor.

Astfel, echipele din primul și al doilea eșalon vor trebui să aibă pe teren, pe toată durata partidei, cel puțin 5 jucători care sunt crescuți „la nivel național”. Răzvan Burleanu face referire la jucătorii care să fi petrecut 3 ani la un club din România, între 15-21 de ani.

Totodată, Răzvan Burleanu susține că regula poate fi respectată, dacă un club are pe teren cel puțin 5 jucători eligibili pentru naționala României. Noua implementare a președintelui FRF ar putea să-l scoată din sărite pe Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB este în fotbalul românesc.

„Trebuie să fie pe teren minim 5 jucători formați la nivel național, și/sau eligibili pentru naționalele României. Conceptul de format la nivel național înseamnă să fi petrecut 3 ani în cadrul unui club din România, între vârstele de 15 și 21 de ani.

Ca să mărim baza de selecție a cluburilor, ne vom adresa inclusiv copiilor români din străinătate. Astfel încât să întărim procesul de repatriere al jucătorilor români tineri formați în străinătate, care nu sunt formați la nivel național, dar sunt eligibili pentru naționalele României”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ce riscă echipele care nu se conformează noii reguli

Răzvan Burleanu a pus pe listă măsurile pentru echipele care nu vor respecta noua regulă. Sancțiunile Federației Române de Fotbal vor fi de ordin financiar. „Toate cluburile care nu participă în grupele competițiilor europene primesc niște plăți de solidaritate.

Mecanismul din România este mai sofisticat. Nu ne uităm doar la cluburile care nu participă în cupele europene. Am legat aceste plăți de solidaritate cu clasificare academiilor.

Ne raportăm la cele mai bune 20 de cluburi profesioniste care sunt clasificate în această ierarhie. Dacă un club profesionist se află în primele 20 de pe această listă, dar nu aplică această regulă, să aibă 5 jucători formați la nivel național pe teren în același timp, pe tot parcursul meciului, va fi sancționat financiar.

În momentul de față, nu am mers atât de departe. Ne-am uitat către plățile de solidaritate, care să se ducă în academii. A doua sursă de venit, pe care sperăm să o deblocăm alături de guvern, se referă la niște fonduri guvernamentale. Atunci, cluburile care nu îndeplinesc aceste condiții nu se pot conecta la aceste fonduri guvernamentale pentru propriile academii”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, reacție genială când a fost întrebat de primele jucătorilor naționalei: „E o întrebare din partea jucătorilor sau de la tine?”

Naționala de fotbal a României s-a calificat la Campionatul European 2024 și le va înfrunta pe Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B la competiția care se va desfășura în vara anului viitor. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre primele „tricolorilor” și a avut o reacție genială.

„Întotdeauna jucătorii au beneficiat de bonusuri financiare, deși, vă împărtășesc din discuțiile cu ei, din diferite momente, condițiile financiare nu au reprezentat niciodată un subiect important al discuției dintre ei și administrația Federației Române de Fotbal.

În ceea ce privește obiectivul pe care ni-l trasăm înainte de începerea acestui an, 2024, este acela de a putea să construim cea mai importantă generație de jucători de echipă națională din ultimii 20 de ani. Obiectivul intermediar, ca să ne realizăm acest obiectiv, este bineînțeles ieșirea din grupe. Dar nu trebuie să pierdem din vedere acest obiectiv care este mult mai important: construirea celei mai importante generații din ultimii 20 de ani.

Dacă este să ne uităm din punct de vedere al loturilor, o să vedem că România are cea mai scăzută valoare a lotului. Prin urmare, probabil, statisticienii vor spune că România are cele mai puține șanse de a reuși, dar vă asigur, și chiar sunt încrezător în ceea ce spun, că România în vara anului 2024 are capacitatea, are potențialul de a avea o creștere exponențială și de a se autodepăși. Dacă vom avea acestă capacitate internă de a ne autodepăși, cu siguranță rezultatele pot fi remarcabile.

(n.r. întrebat dacă au intrat primele pentru calificarea la turneul final) E o întrebare din partea jucătorilor sau din partea dumneavoastră (n.r. râde)? Plățile din partea UEFA, fiindcă ele sunt condiționate, se vor face în două tranșe, anul viitor, prima tranșă la finalul lunii februarie, cealaltă la finalul lunii octombrie”, au fost cuvintele lui Răzvan Burleanu.