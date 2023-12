Răzvan Burleanu, prima reacție după ce s-a scris că este favorit la șefia UEFA: “Domnul Ceferin ştie deja poziţia mea”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a reacționat în premieră după ce jurnaliștii de la The Independent au dezvăluit la începutul săptămânii că în postura de președinte al UEFA.

Răzvan Burleanu, prima reacție după ce s-a scris că este favorit la șefia UEFA: „Poate acesta este motivul”

În 2027, al treilea mandat al slovenului Aleksander Ceferin în postura de președinte al UEFA va ajunge la final. Jurnaliștii britanici de la The Independent au dezvăluit că în fruntea ierarhiei UEFA, deoarece președintele FRF are parte de sprijin și încredere.

Răzvan Burleanu a comentat în premieră informațiile apărute în cadrul unei conferințe de presă. Președintele FRF, membru în consiliul FIFA și membru în Comitetul Executiv UEFA, este încântat de încrederea primită, însă a recunoscut că nu are un plan în acest sens.

„Nu ştiu cum a apărut această informaţie. Citesc des The Independent, dar nu am niciun contact cu jurnalistul respectiv. Mă ştiţi din toate conferinţele de presă. Sunt sincer. În momentul de faţă, nu am un plan în ceea ce priveşte cele relatate din presa internaţională.

Contează cel mai mult prietenia şi căldura oamenilor din celelalte federaţii. Poate acesta este şi motivul pentru care de-a lungul timpului am beneficiat de încrederea acestor federaţii de a fi în anumite grupuri, comisii.

„Chiar se poate, venind din România și să reușești la nivel internațional. Mă bucur de această încredere”

Mă bucur că sunt cel mai tânăr membru din Consiliul FIFA, sunt primul român care ocupă această funcţie. Chiar se poate, venind din România şi să reuşeşti la nivel internaţional. Mă bucur de această încredere şi din partea membrilor afiliaţi ai FRF, care m-au votat în momente grele: 2014 şi 2018.

Cred că ceea ce ne-a apropiat cel mai mult este că împreună ne regăsim într-o viziune comună pe care o avem despre dezvoltarea fotbalului. Împărtăşim aceleaşi valori şi principii când vorbim despre fotbal.

Abordarea pe care eu mi-am asumat-o, pe care o regăsesc în rândul Federaţiilor care vorbesc frumos despre noi. Când conduci o Federaţie, trebuie să aibă un rol dincolo de tine, ca rol personal”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu a vorbit despre relația cu Aleksander Ceferin: „Știe deja poziţia mea”

Răzvan Burleanu a dezvăluit că nu a apucat să ia legătura cu Aleksander Ceferin pentru a dezbate informațiile apărute. Președintele FRF a cerut ca fotbalul european să rămână unit și a respins cu vehemență ideea creării unei noi competiții (Super Liga).

„Am o relaţie foarte bună din 2016. Chiar dacă în ultima perioadă, am avut opinii diferite pe diferite subiecte. UEFA are nevoie de opinii diferite. Întotdeauna voi fi o persoană care încurajează dezbaterea. Nu am avut timp să vorbesc cu domnul Ceferin după ce a apărut acest subiect.

Sunt sigur că el ştie deja poziţia mea şi cred că preşedintele UEFA are această capacitate să îşi retragă această propunere dacă vede că sunt Federaţii care sunt împotrivă. A mai făcut-o o dată, când a fost vorba de reprimirea echipelor din Rusia. Nu aş vrea să mai comentez foarte mult pe acest subiect.

Mesajul pe care vreau să îl trimit cu această ocazie: fotbalul european trebuie să fie unit. Modelul european al sportului trebuie să rămână. Spunem un NU categoric înfiinţarea SuperLigii.

După 21 decembrie putem să vorbim despre guvernanţă şi alte subiecte, dar în acest moment, fotbalul european trebuie să fie mai unit ca niciodată”, au fost cuvintele lui Răzvan Burleanu.