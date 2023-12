Dezvăluiri din culise despre posibilitatea ca Răzvan Burleanu să fie președinte UEFA: „A fost ales cel mai bun manager din lume!”

. Cel puțin asta scrie presa engleză. Subiectul a fost întors pe toate părțile la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Burleanu, viitorul președinte al UEFA? Mihai Stoichiță nu ar fi surprins. De ce ar merita funcția

Mihai Stoichiță a comentat : „Nu mă surprinde pentru că acum câțiva ani a fost ales cel mai bun tânăr manager sportiv de câteva universități renumite din lume. M-au luat la mișto atunci. Omul are un CV”.

ADVERTISEMENT

Unul din principalele argumente ar fi faptul că a reușit să aducă bani la federație, lucru care a atras atenția: „Burleanu a fost și fotbalist până la 20 de ani, arbitru de fotbal. Tatăl său l-a trimis la facultate. E un manager care ține 100 și ceva de oameni, 18 loturi naționale și nu știu câte competiții pentru care în ultimii ani nu a primit bani de la UEFA. S-au autofinanțat”.

Directorul tehnic al FRF a vorbit despre simpatia cu care președintele FRF e privit la Nyon: „Mie nu mi se pare exagerat. Când mă duc la UEFA la orice fel de întrunire, întâlnire, toată lumea vine la el să stea de vorbă. Toți președinții. Nu mai zic de Ceferin. Au o relație foarte bună”.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanuu coordonează cu succes mai multe proiecte la FIFA și UEFA: „Și-a făcut un soclu din păcate pentru alții”

Mihai Stoichiță a vorbit și despre activitatea internațională a lui Răzvan Burleanu: „El dezvoltă fel și fel de proiecte în cadrul UEFA pe care le prezintă, le susține, le adoptă, le pune în aplicare. Acuma și la FIFA. N-are sens să spun mai multe. Nu vreau eu să-i fac un soclu. Și l-a făcut singur din păcate pentru alții.

Păcat nu ne respectăm oamenii care au capacitatea așa cum ar trebui. Să ne bucurăm că într-un fel ne trage și pe noi din după el. Orice valoare din România, mă țin după Halep, mă țin după Hagi, mă țin după Burleanu. De ce nu? Fac o paralelă. O să zică cum compari domne?

ADVERTISEMENT

Eu când am venit la federație am descoperit lumea asta nouă a lor și le-am zis: ‘Voi sunteți niște campioni ai administrației’. Eu am venit aici pentru că vreau să devin un campion al zonei tehnice. El a spus că apreciază asta. Am investit foarte mult în sectorul juvenil. S-au obținut în premieră trei calificări la Campionatul European la loturile de juniori. Ce am făcut la tineret dă roade la echipa mare”.

De ce nu e un dezavantaj că e român: „Ceferin e sloven”

Oficialul FRF nu crede că e un obstacol faptul că vine din România: „De ce să fie impediment? Ceferin e sloven. A fost mai mult imagine Platini, dar am văzut ce s-a întâmplat. A venit apoi Johansson din Suedia, care nu era o mare forță fotbalistică. Eu cred că nu e nicio problemă.

ADVERTISEMENT

Acolo cred că apreciază competențele la modul real și just. Și Ionuț Lupescu tot român era când a ajuns la UEFA și a avut o funcție importantă. Mircea Sandu a fost în Comitetul Executiv al UEFA. Când mă duc la diferite întâlniri la FIFA sau la UEFA vin unii din conducere și întreabă: Ce face Răzvan? Așa îi spun toți. Și cu asta basta. Am încheiat tot”.

Stoichiță e convins că Răzvan Burleanu ar face față cu brio unei astfel de provocări: „Foarte ușor s-a descurca. E un foarte bun organizator. El la UEFA nu antrenează pe nimeni. N-o să-l tragă nimeni la răspundere că n-are echipa UEFA rezultate la nivel internațional.

Sectorul tehnic e condus de alții acolo. El acolo dacă se duce trebuie doar să organizeze un sistem. Și el se joacă cu asta. Chiar mă enervează când văd așa de exact în ce face. Asta e școala pe care a făcut-o”.

Nu ai voie să ratezi FANATIK SUPERLIGA, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, LIVE pe homepage-ul FANATIK.RO. Emisiunea e difuzată ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook, la ora 17:30.