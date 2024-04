Răzvan Lucescu, mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului PAOK – Club Brugge: ”Va fi un meci al vieții”

, însă la returul programat joi, 18 aprilie, de la ora 22:00, se vor baza pe aportul uriaș al fanilor care vor veni pe stadionul Toumbas.

Ce le-a transmis Răzvan Lucescu jucătorilor săi înainte de PAOK – Club Brugge

În conferința de presă premergătoare întâlnirii PAOK – Club Brugge, din manșa retur a sferturilor de finale ale Conference League, antrenorul Răzvan Lucescu a vorbit despre importanța acestui joc pentru echipa sa și a dat un mesaj de încredere pentru jucători.

”Belgienii au fost împinși de publicul lor în primul meci. După cum am spus, am încercat să luptăm. Nu ne-am lăsat bătuți. Am răspuns. Ar fi putut fi un alt rezultat. Am fi putut egala la finalul meciului.

Pentru unii va fi un meci al vieții. Ne va oferi șansa de a juca în semifinalele unei competiții europene. Nu este cel mai important meci. Au fost altele mai importante. Nimeni nu ne dădea șanse de a ajunge în acest punct. Cu siguranță, nivelul de calitate și de experiență este diferit.

Trebuie să fim 100% pregătiți. Va fi o experiență bună pentru noi acest joc în Europa. Vrem să ne calificăm pentru prima dată în semifinalele competiției europene, acesta este obiectivul nostru să ajungem acolo”, a declarat Lucescu, conform publicației .

Răzvan Lucescu, amintiri neplăcute din sferturile Conference League

Tehnicianul român și-a amintit de eliminarea de acum 2 ani din sferturile Conference League, după o dublă înfrângere cu Olympique Marseille, însă consideră că fiecare meci are povestea sa și e cu gândul doar la calificare.

”Am avut o prestație bună împotriva celor de la Marseille în sferturile de finală ale competiției acum doi ani. Atunci am fost eliminați cu capul sus. Fiecare meci este diferit. Fiecare meci are propria poveste și vom încerca să ne calificăm în semifinalele competiției”, a spus Răzvan Lucescu.

Calificarea în semifinalele Conference League le-ar aduce grecilor . PAOK a făcut un profit financiar semnificativ în acest sezon în urma performanțelor din cupele europene: peste 10 milioane de euro.

Dacă se va califica în semifinalele Conference League, trupa antrenorului român o va înfrunta pe câștigătoarea ”dublei” Fiorentina – Viktoria Plzen. În meciul tur, jucat în Cehia, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.