Răzvan Raț, analiză „la sânge” a „tricolorilor”: „Ianis absent!”. Ce alte vedete l-au dezamăgit

Fostul fundaș al naționalei României este de părere că Florinel Coman, Ianis Hagi, Nicușor Bancu și cu George Pușcaș nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, spunând despre ei că au fost absenți.

Răzvan Raț, analiză „la sânge” a „tricolorilor”

Răzvan Raț a făcut o analiză la „sânge” a „tricolorilor” vorbind despre jucătorii care nu s-au ridicat la un nivel bun împotriva kosovarilor, criticându-i, printre alții, pe : „Fanii sunt de acuzat pentru că nu-și au locul aceste lucruri pe un stadion de fotbal. Puteam foarte bine să pierdem 3-0. Nu era deloc simpatic!

Rezultatul e cel bun. Nu mi-au plăcut câțiva jucători, dar nu vreau să dau nume, pentru că sunt jucători care poate nu au fost conectați la ce se întâmplă pe teren.

De exemplu, nu mi-a plăcut Coman! Nu mi-a plăcut Bancu. E lăudat de mulți, dar nu mi-a plăcut pe fază defensivă și la faza lui de gol. Într-un meci de echipă națională, nu ai multe ocazii de a marca. Pentru mine, el își face o preluare bună și trage foarte prost”.

„Mai departe de atât, cred că menirea unui jucător de bandă este să aibă un serviciu bun. Ori, atunci când eu eram mai tânăr mi s-a spus că un fundaș stânga trebuie să facă două lucruri, și anume să se apere și să dai centrarea la cei care sunt îmbrăcați ca tine.

Pușcaș mi s-a părut destul de absent, Ianis la fel. Screciu trece clasa. Cicâldău a fost binișor. Stanciu a fost bătăios și cu o atitudine bună. Burcă și cu Drăgușin au fost mult mai bine decât la meciul cu Israel, Drăgușin chiar mai bine, pentru că are o parte de vină la golul primit cu Israel”, a mai spus Răzvan Raț, la TV .

„Am fost avantajați de cartonașul roșu!”

„Noi putem să spunem acum ’Cum să te simți lezat de un banner?’, dar ei puteau să se lege de acest lucru și să încerce să câștige cu 3-0. Era o mare problemă dacă ei nu ar mai fi vrut să iasă pe teren. Putea cineva să-i acuze să le spună că nu-i așa?

Am avut o șansă foarte bună, am avut șansa și de a juca cu un om în plus o repriză întreagă, iar mai departe… cel mai important e că am câștigat 2-0 într-un meci în care puteam să nu câștigăm, pentru că până la faza de roșu a fost un meci echilibrat”, a .

„Cu alte cuvinte, noi am fost avantajați de cartonașul roșu, iar eu cred că era greu să câștigăm în 11 contra 11. Mi-au plăcut schimbările, au fost inspirate, cei care au intrat, au intrat bine”, a mai spus Răzvan Raț.