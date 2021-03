Răzvan Raț nu-i dă prea multe șanse lui Mircea Lucescu în Europa League: „Sunt echipe mult mai bune”. Exclusiv

Mircea Lucescu este avertizat de Răzvan Raț, fostul său elev de la Șahtior, înainte de dubla dintre Dinamo Kiev și Villarreal din Europa League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigător al Cupei UEFA în 2009 alături de Mircea Lucescu pe vremea când cei doi erau la Șahtior Donețk, fostul fundaș stânga crede că le va foarte greu echipelor ucrainene să mai reușească să repete această performanță uriașă.

Internaționalul român a comentat pentru FANATIK și cazul lui Florinel Coman, Raț locuind nu mai puțin de zece ani în Ucraina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Raț despre șansele lui Mircea Lucescu să câștige Europa League: „Și noi am visat la rândul nostru în 2009”

Fostul jucător al lui Șahtior și elev al lui Mircea Lucescu a analizat în exclusivitate pentru FANATIK dubla Dinamo Kiev – Villarreal și AS Roma – Șahtior Donețk. Răzvan Raț consideră că înaintea echipelor ucrainene sunt alte formații mai valoroase care pot cuceri Europa League: „Mă bucur foarte mult pentru el. Dar eu cred că înaintea lui Dinamo Kiev mai sunt niște echipe care au prima șansă la trofeu! În afară de Șahtior! AC Milan sau Manchester United, Tottenham, nu e chiar așa simplu să câștigi trofeul! Mai e Roma sau Șahtior… Mai e și Ajax-ul. Sunt echipe foarte bune”, a spus fostul fotbalist pentru site-ul nostru.

Deși a fost suprins de alegerea lui Mircea Lucescu de a o antrena pe Dinamo Kiev, Raț recunoaște că ceea ce reușește antrenorul român cu Dinamo Kiev e o performanță notabilă pentru tehnicianul de 75 de ani: „Nu prea cred că are legătură cu vârsta! Vârsta chiar îl ajută. Cu cât mai multă experiență, cu atât mai bine! E o mare performanță ceea ce reușește la Dinamo Kiev. Mai ales că a luat o echipă care nu are nici nume, cu foarte mulți tineri. Cu siguranță e o performanță!”, a spus Raț.

ADVERTISEMENT

Răzvan Raț ar fi încântat să vadă un duel între Dinamo Kiev și Șahtior în Europa League, dacă cele două vor reuși să treacă de Villarreal, respectiv AS Roma, însă nu crede că o echipă din Ucraina ar putea să cucerească trofeul în acest an: „Poți să visezi, normal, dar va fi foarte greu. Nu e ceva imposibil, așa cum și noi am visat la rândul nostru în 2009. Însă eu cred că acum îi va fi mult mai greu lui Dinamo Kiev sau lui Șahtior să câștige Europa League. Mi-ar plăcea însă să le văd jucând împreună în fazele superioare ale competiției”.

Răzvan Raț îl avertizează pe Mircea Lucescu: „Villarreal nu e o echipă din Belgia”

Răzvan Raț îl avertizează pe Mircea Lucescu înainte de dubla cu Villarreal din Europa League, pe care o consideră o echipă net superioară lui Gent, eliminată de ucrainieni în faza precedentă, mai ales că fundașul a jucat în Spania la Real Sociedad: „Villarreal nu e o echipă de ici de colo. Eu am jucat în Spania și îi cunosc foarte bine. E o situație complicată pentru ambele echipe din Ucraina”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, fostul internațional român nu se hazardează să le numească mari favorite pe Villarreal și AS Roma, echipă împotriva căreia, Șahtior a mai reușit meciuri memorabile în cupele europene: „E greu să spun ce echipe sunt favorite și nu ar fi profesionist din punctul meu de vedere. Favorite există doar la cote. Villarreal nu e nici Real Madrid sau Sevilla, dar e o echipă bună din campionatul Spaniei, care e poate cel mai bun din lume. Însă nici nu e o echipă din Belgia (n.r. Dinamo Kiev a eliminat Gent și Brugge în această ediție a cupelor europene)!”, a mai precizat Raț.

Răzvan Raț cunoaște foarte bine campionatul Spaniei, însă le dă speranțe celor de la Dinamo Kiev. În opinia sa, cel mai bun exemplu este minunea reușită de Leicester în Premier League, o echipă căreia nimeni îi dădea nicio șansă:„Villarreal e o echipă solidă, o echipă bună, care e pe locul șapte momentan în La Liga. E greu de spus și nu cred că are legătură cine e sau nu favorită. Una e pe hârtie și alta e în teren la nivelul acesta! Nici Leicester nu a fost niciodată favorită să câștige campionatul în Premier League! Ca statistică, buget și posibilități cu siguranță Dinamo Kiev nu are prima șansă”, a concluzionat fotbalistul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT