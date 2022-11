Reacţia lui Adrian Mutu după Rapid – Universitatea Craiova 2-2: “Am arătat tărie de caracter! Câştigam dacă mai ţinea 10 minute”

Rapid şi Universitatea Craiova şi-au împărţit punctele la finalul derby-ului etapei a 18-a din SuperLiga. Cele două au remizat în Giuleşti, scor 2-2, iar giuleştenii au bifat al treilea meci consecutiv fără victorie, în toate competiţiile, după înfrângerile cu FCSB, în campionat, şi cu Farul, în Cupa României Betano.

Ce a spus Adrian Mutu după Rapid – Universitatea Craiova 2-2

Adrian Mutu şi-a lăudat jucătorii după revenirea de la 0-2 în . Mai mult decât atât, antrenorul giuleştenilor era sigur că putea obţine victoria dacă meciului mai ţinea încă zece minute.

“Am început timoraţi, s-a simţit presiunea, după acea înfrângere din derby, apoi cea din Cupă. Tacit, publicul punea presiune pe noi şi îşi dorea un rezultat bun. În prima jumătate de oră, U Craiova a găsit spaţiile pentru a înscrie.

Repriza a doua ne-a aparţinut. Nu vreau să mai vorbesc despre meciul cu FCSB. Aşa este când joci în faţa unui public atât de pretenţios. Mă bucur că băieţii au trecut peste asta. Am arătat tărie de caracter pentru că am revenit de la 0-2.

Câştigam meciul dacă mai ţinea 10 minute. Este importantă această presiune, nu o găseşti pe multe stadioane. Azi, Rapidul a arătat tărie de caracrter. Dacă vom juca aşa, cu greu ne va bate cineva”, a spus Adrian Mutu.

Probleme de efectiv la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova. Ce jucător cere Adrian Mutu la naţionala U20 a României

Cu o listă de accidentaţi pe care se află deja şase jucători, Adrian Mutu a mai adăugat încă un nume la indisponibili. Alexandru Albu a resimţit dureri şi a fost schimbat în meciul 60 al meciului din Giuleşti.

“Albu are ceva muscular, este la doctor. Sunt şase jucători, în afara lui Albu, care sunt accidentaţi. Toţi pot oricând să fie titulari la noi. Am tras de noi până la final. Este binevenită această pauză. Vom avea câteva zile libere. Sper să revină şi câţiva dintre accidentaţi. E normal când duci un ritm aşa cum am avut noi”, a mai precizat Adrian Mutu.

Adrian Mutu l-a remarcat pe Ştefan Pănoiu la finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 2-2 şi a susţinut că merita să fie convocat la naţionala U20 a României. De asemenea, antrenorul echipei de pe locul 2 i-a mai analizat pe Alex Ioniţă şi pe Antonio Sefer, , aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

“Ioniţă nu a fost foarte incisiv, dar când s-a aprins el, s-a aprins şi Rapidul. Mi-a plăcut toată echipă. E o nedreptate că Pănoiu nu a fost convocat la U20. Sefer nu a făcut un meci strălucit, dar şi emoţiile convocării l-au făcut să nu fie foarte concentrat în acest meci”, a conchis Adrian Mutu.