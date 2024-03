După deciziile luate la pauză de Ivaylo Petev în Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova și de Gigi Becali în FC Voluntari – FCSB, Vivi Răchită a avut doar o singură concluzie. Analistul este de părere că patronul liderului este un antrenor mai bun.

Reacția virală a lui Vivi Răchită despre „Zacuschi” Petev și despre antrenorul Gigi Becali. „Mamă, ce-am ajuns!”

, fostul său coleg de la Litex. Analistul de la FANATIK SUPERLIGA nu are încredere în calitățile acestuia ca antrenor, iar după victoria oltenilor în fața Petrolului, criticile s-au înmulțit.

pentru a demonstra calitățile modeste ale antrenorului de la Universitatea Craiova. Ba mai mult, Vivi Răchită susține că Gigi Becali este un antrenor mult mai bun, iar diferența se vede prin deciziile luate la pauză și prin schimbări.

“Am murit de ciudă. Când îl vedeam și ce figuri face pe bancă. Când toată tactica lui a fost să o dea la Mitriță. Și făcea niște d-astea (n.r. gesturi). Oricum, tricoul cu el nu am cum să mi-l fac. Am zis că fac asta dacă termină între 1-3. Dar nu are pe cine să dea la o parte. Eu când fac un pariu am argumente.

Ce ciudă aveam. Când am văzut că am revenit de la 2-0 și el vorbea în bulgară, ăia nici nu înțelegeau. Să stea liniștit acolo că nu știe. .

E vorba aceea a noastră. Un antrenor se vede la pauză și la schimbări. Uite, Gigi s-a văzut la pauză și la schimbări. Și Ivaylo s-a văzut la pauză și la schimbări. După pauză echipa e praf. La Gigi altceva”, a declarat Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adi Ilie, despre antrenorii Petev și Becali

În cadrul discuției și Adi Ilie a ținut să facă o remarcă în favoarea lui Gigi Becali și l-a criticat pe antrenorul celor de la Universitatea Craiova: “Să iei gol înainte de pauză și imediat după pauză… nu știu ce discurs poți să ai în vestiar. Și a mai avut momente la fel. Ce se întâmplă după pauză când ies jucătorii? Ce le spui de iau gol după un minut?

A dat Gigi un interviu după meci și a zis că voia să îl scoată pe Luis Phelipe după 20 de minute și avea dreptate. Băiatul nu atinsese mingea deloc. Oricum jucau cu un om în minus și mai bine băgau pe cineva”, a spus Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Tableta “antrenorului” Gigi Becali

Vivi Răchită a mărturisit că Gigi Becali are o tabletă pe care vede performanțele jucătorilor săi în timpul meciului. Acest lucru fiind și motivul alegerilor bune făcute de patronul celor de la FCSB.

“Am aflat că Gigi are o tabletă și se uită pe ea. În timp real îi apar atingerile, pasele, tot. E mai antrenor Gigi pe lângă Ivaylo. După pauză la Ivaylo echipa cade, iar la Gigi întoarce rezultatele.

A schimbat sistemul de joc, tot. La Litex Ivaylo nu era cu nimeni, era introvertit și stătea într-un colț. “, a mai spus analistul, la FANATIK SUPERLIGA.

Finalul discuției s-a lăsat cu un dialog fabulos între Horia Ivanovici, Vivi Răchită și Adi Ilie:

Horia Ivanovici: Eram în stare să fac pariu că nu va spune că Becali e antrenor niciodată.

Vivi Răchită: Nu neg realitatea. S-a maturizat și a învățat din greșeli.

Adi Ilie: Dacă îi spuneai (n.r. Horia) să zică asta (n.r. că Gigi Becali e antrenor), îți zicea că nu mai vine la emisiune.

Vivi Răchită, despre antrenorul Gigi Becali