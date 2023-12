Reacție suburbană a lui Alex Băluță către fanii olteni după FCU – FCSB 2-0! Video exclusiv

Din imaginile prezentate în EXCLUSIVITATE de FANATIK SUPERLIGA, se vede cum Alexandru Băluță înjură un suporter la intrarea în tunelul care ducea spre vestiare. Ce-i drept, Alexandru Băluță, la fel ca și alți jucători ai FCSB, erau la rândul lor înjurați de pătimașii fani olteni prezenți la partidă.

Reacție uluitoare a lui Alex Băluță către fanii olteni după FCU – FCSB 2-0

Cert e că fostul fotbalist al Universității Craiova nu a mai rezistat și a intrat în conflict verbal cu fanii. În imagini se aude clar cum Alexandru Băluță înjură un fan, înainte să intre la vestiare. ”Din aceste imagini se vede cât de mare e tensiunea și încordarea în vestiarul FCSB-ului.

Stai puțin, nu poți să înjuri așa. Îl înțeleg și pe fotbalist, în momentul în care te înjură toți și pierzi…Când te înjură toți bizonii, nu e normal să înjuri un jucător. Lui Băluță i-au cedat nervii, de ce? E tensiune, jucătorii sunt frustrați!

Băluță e un băiat admirabil, îți dai seama că s-a luat de oltenii lui. Ai pierdut derby-ul cu CFR, riști să termini pe locul 2. Tensiune mare, jucătorii sunt tensionați!”, a comentat imaginile Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Jurnalistul Alin Buzărin a intervenit în discuție și a subliniat că între Alex Băluță și fanii olteni oricum există o stare de tensiune.

”Tocmai de asta. În contextul lui, pe la CSU, nu știu ce. Drama acestei echipe, jupânul trebuie să fie în mijlocul problemei, cum e Dorinel, cum sunt ăștia”, a declarat Alin Buzărin în direct la FANATIK SUPERLIGA. La rândul său, Bănel Nicoliță a încercat să-i găsească circumstanțe atenuante lui Alex Băluță, în contextul în care fanii îl înjurau.

Gheorghe Mustață, furios pe jucătorii FCSB

”Tot îl înjura cineva…Mustață are dreptate că fiecare jucător a început să joace doar pentru el”, a remarcat Bănel Nicoliță. Fostul fotbalist al Stelei face referire la o intervenție a lui Gheorghe Mustață, lider al Peluzei NORD, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Liderul suporterilor i-a desființat pe jucători după înfrângerea din Cupă de la Craiova și nu vede cu ochi buni viitorul echipei.

” Dacă dau gol e bine că o să cresc în ochii lui Gigi Becali, dacă nu pot să dau asta este, știu că mă critică, dar salariul îmi intră, mergem înainte. Ei nu iau în calcul că suporterii nu mai rezistă și atunci să nu se mire de atitudinea suporterilor. Nu mi se pare corect să tratezi astfel un meci de cupă, când tu nu mai iei un trofeu de 6-7 ani și să-ți bați joc de milioane de suporteri”, a transmis Mustață în direct la FANATIK SUPERLIGA.

