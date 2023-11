Cristina , scadent în vara anului 2024. Interul stânga al naționalei României va continua în lotul campioanei României până în vara anului 2025. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Neagu câștigă un salariu de 20.000 de euro lunar.

Andrei Vochin, comparație inedită: „Suntem un fel de Anglia din handbal”

Andrei Vochin nu are o problemă cu salariile extrem de mari din handbalul românesc ale jucătoarelor. Specialistul FANATIK SUPERLIGA nu își explică de ce echipele românești nu prind nici măcar Final Four-ul Ligii Campionilor, din moment ce bugetul de investiții este colosal.

„Antrenorul și-a prelungit (n.r. Adi Vasile)? Dacă handbalul ar avea un Transfermarkt corect, probabil că lotul celor de la CSM București ar fi ca investiție undeva în Final Four. Atunci începem să avem o problemă noi, spectatorii, românii, care putem înțelege astfel de aspecte.

Noi avem în primele 7 cea mai bună jucătoare de handbal a lumii care e și plătită bine. Iar echipa în care joacă Messi nu se mai califică în semifinale de nu mai țin minte când. Suntem un fel de Anglia din handbal.

Avem toate vedetele, dar Anglia pe la turneele finale iese prin sferturi. Eu n-aș avea o mare problemă cu chestia asta (n.r. salarii mari). Problema este că pe banii ăștia trebuie să ajungi în Final Four. E de apreciat că este o grupare care ține un român în România.

Mi-aș dori să se întâmple în toate domeniile de activitate ca cei mai buni români să rămână și să presteze în România. Având pe cel mai bun sportiv din sportul respectiv la tine echipă și să nu ajungi în primele 4 mi se pare o chestiune măcar de analizat. Nu știu ce relație are cu ei (n.r. Adi Vasile cu suporterii)”, a comentat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacţii după ce Cristina Neagu şi-a prelungit contractul cu CSM Bucureşti: “Nu prinde în altă parte salariul ăsta”

Cristi Coste a dezvăluit că Adi Vasile, antrenorul celor de la CSM București, extrem de contestat de suporteri, câștigă un salariu lunar de 9.000 de euro la CSM București. Totodată, .

„Eu cred că ar fi bun de bun simț să nu i se prelungească contractul (n.r. lui Adi Vasile). Are niște prieteni. El câștigă vreo 9.000 de euro lunar. Era foarte nemulțumit pentru că el câștigă foarte puțin în comparație cu ce face. Îmi venea să râd, serios. Am văzut discursul lui, nu speculații. Câștigă puțin pentru cât merită.

Adrian Vasile are contract până în 2025, are 9.000 de euro. Am văzut declarațiile unor handbaliste de la Metz și Brest în L’Equipe, ele fiind echipe de Champions League. Ceea ce se întâmplă în România cu salariile este El Dorado.

Metz și Brest prind Final Four-ul, joacă, în timp ce CSM București și Rapid, unde se pompează bani cu nemiluita, nu reușesc să atingă acea fază de nu știu câți ani. Salariile sunt imense.

Salariul de 20.000 de euro de la CSM București nu cred că-l prinde în altă parte Cristina Neagu, cu tot respectul pentru ea. Bugetul lui CSM București este de 3,8 milioane de euro. Sunt 6 echipe în prima ligă din România cu peste două milioane de euro buget”, a dezvăluit Cristi Coste.

„Le dăm 20.000 de euro străinelor. Ale noastre nu mai au loc”

În ciuda jucătoarelor cu nume din handbalul feminin care vin în România, performanțele echipelor de club românești sunt sub așteptări. Alin Buzărin nu este de acord cu strategia implementată de cluburile de handbal din „Liga Florilor”.

„În zona de handbal noi atragem tot cei mai bun. Le atragem și le antrenăm pentru echipele naționale care bat naționala României de-i sună apa în cap.

Noi le dăm 15-20.000 de euro străinelor, iar ale noastre nu mai au unde să intre, nu mai au loc. La CSM, la Bistrița, la Rapid sunt bani publici. Peste tot sunt bani publici”, a pus și Alin Buzărin.

