Reacțiile politicienilor de dreapta după demisia lui Orban: “Intrăm într-o nouă fază”

Ludovic Orban și-a anunțat luni demisia din poziția de prim-ministru, lăsând acest loc vacant în contextul rezultatelor alegerilor de duminică. Dacian Cioloș și Eugen Tomac au avut reacții prompte la declarația liderului PNL, încercând să înțeleagă motivația acestuia, dar și subliniind că se “intră într-o nouă fază”.

Conform rezultatelor parțiale, PNL se află pe poziția a doua, cu aproximativ 26% din voturile exprimate de români, având cu patru procente sub PSD.

Orban a declarat că românii au nevoie de un guvern care “să reprezinte voința românilor”, accentuând faptul că decizia sa este o dovadă de maturitate politică.

Dacian Cioloș: “Intrăm într-o nouă fază”

“Eu cred că această decizie lăsa cale liberă ca după consultările cu partidele să vină cu o propunere de premier care să însemne un nou început, pentru că asta înseamnă alegerile. Vorbim de o majoritate care să propună un program reformator, iar pentru acest lucru aveam nevoie de un semnal că intrăm într-o nouă fază.

Spre deosebire de domnul Ciolacu mie mi se pare majoritatea destul de clară, vor exista redistribuiri, pentru că avem mai multe partide care se pare că nu au intrat în Parlament. Eu cred că se poate construi o majoritate de centru-dreapta care să guverneze România, dar e important să modernizeze România, să o reformeze”, a afirmat Cioloș.

Co-președintele USR-PLUS: “Nu vom face o propunere de prim-ministru doar de fațadă”

Întrebat dacă alianța USR-PLUS va continua să facă o propunere de prim-ministru, așa cum anunțaseră aseară, decizia fiind de-al sprijini chiar pe Dacian Cioloș, acesta a răspuns prompt.

“Ni se pare de bun simț să mergem cu o propunere pe care am anunțat-o în campanie, adică un program de guvernare, o propunere de premier și când va fi cazul, propuneri de miniștri. Considerăm că avem oameni pentru toate pozițiile din guvern, dar președintele va face desemnarea guvernului.

Nu e o propunere doar de dragul de a avea o propunere. Dacă președintele mă va desemna, sunt gata să îmi asum această responsabilitate. Eu nu fac ca alții care candidează și apoi se retrag de pe liste, îmi asum această propunere, dar evident că președintele trebuie să facă niște calcule.

Nu mergem în această situație cu condiții ultimative, trebuie să fie un premier reformator, depolitizarea trebuie făcută, fără penali trebuie făcută, reforma administrației, avem mai multe măsuri pe care le vom propune, a adăugat Dacian Cioloș.

Cioloș: “Important este să avem un guvern bun”

Co-președintele USR-PLUS a fost întrebat și când se pot aștepta românii să aibă un nou guvern.

“Asta va depinde de cât de repede vor merge negocierile cu programul de guvernare. Poate să se întâmple în trei zile, poate să dureze zece zile. Obiectivul nostru este să regăsim angajamentele pe care le-am prezentat în campanie.

Pentru noi trebuie să se întâmple acest lucru bine, dacă se poate repede, este minunat, dar important este să fie clar mandatul acestui guvern, pentru ca mai apoi va fi clar să discutăm și mandatele de miniștri”, a afirmat Cioloș.

Eugen Tomac: “Pentru noi, fiecare vot contează”

O altă reacție a venit din partea domnului Eugen Tomac, președintele al Partidului Mișcarea Populară, despre care încă nu se știe dacă a atins pragul de 5% necesar să intre în Parlament sau nu.

“Da se pare că premierul și-a asumat rezultatul obținut la alegeri, a promis că PNL va fi primul partid în aceste condiții, iar gestul îl privesc în această cheie. Suntem cu un calendar destul de strâns pentru formarea unei noi majorități, sunt convins că a agreat acest calendar și cu președintele României.

La noi este foarte valabilă formula „fiecare vot contează”, pentru că în funcție de estimări suntem ba la 5%, ba la 4.9%. Mă uit la aceste rezultate de azi-dimineață, au fost situații în care eram în Parlament, altele în care eram sub.

Rămân optimist că PMP va trece pragul și abia după ce vedem rezultatele finale vom putea să formulăm un punct de vedere legat de majorități. Cu siguranță nu am face un aranjament cu PSD, suntem partid de dreapta, am susținut guvernul liberal, am făcut asta când nimeni nu și-a dorit să facă asta, rămânem consecvenți”, a declarat liderul PMP.