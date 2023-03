Real Madrid – Liverpool și Napoli – Eintracht Frankfurt, Live stream ora 22:00 în returul optimilor de finală ale Champions League. „Cormoranii” cred în miracole

Miercuri, 15 martie, au loc ultimele două partide din returul optimilor de finală ale Champions League. Teoretic ar trebui să avem două partide fără istoric, prin prisma echipelor calificate în sferturi. Asta pentru că Real Madrid – Liverpool începe de la scorul de 5-2 reușit de spanioli pe Anfield Road, iar Napoli – Eintracht Frankfurt de la 2-0 pentru liderul din Serie A.

Cine transmite la TV partidele Real Madrid – FC Liverpool și Napoli – Eintracht Frankfurt, din returul optimilor de finală ale Champions League

Partidele Real Madrid – FC Liverpool și Napoli – Eintracht Frankfurt au loc miercuri, 15 martie, de la ora 22:00, în returul optimilor de finală ale Champions League. Ele vor putea fi urmărite în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport, după cum urmează: Real Madrid – Liverpool pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, iar Napoli – Eintracht Frankfurt pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Le mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Madrid, miercuri, 15 martie, va fi o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Va fi soare pe tot parcursul zilei, iar maxima din termometre la ora amiezii va urca până la 21 de grade. La ora meciului va fi excelent, în jur de 17 grade. Nici la Napoli nu va fi frig, aici maxima ajungând la 17 grade, în jur de 13-14 la ora meciului, dar apare o problemă importantă. Se anunță o zi ploioasă, cu precipitații în mai multe reprize, cu risc major să plouă și în timpul partidei.

Toate informaţiile despre Real Madrid – FC Liverpool, în returul optimilor de finală ale Champions League

Ce probleme de lot au cele două echipe

Carlo Ancelotti are un singur absent la returul cu FC Liverpool, fundașul central austriac David Alaba. În rest, toată echipa este la dispoziția sa, iar faptul că în față va avea cuplul tradițional Karim Benzema – Vinicius Junior permite „galacticilor” să se concentreze pe un joc cât mai ofensiv, mai ales că Jurgen Klopp a anunțat că echipa sa vine să dea goluri pe Bernabeu.

Liverpool nu are însă un singur absent, ca oponentul său. Sunt out cu probleme medicale fundașul Joe Gomez, mijlocașii Bajcetic, Thiago Alcantara, Henderson și atacantul Luis Diaz. a rămas cu soluții puține la mijloc, dar îi are pe Mohamed Salah, Cody Gakpo, Roberto Firmino, Darwin Nunez și Diogo Jota în atac gata să încerce imposibilul.

Cine arbitrează Real Madrid – FC Liverpool

Returul optimilor de finală ale Champions League Real Madrid – Liverpool va fi condus de o brigadă germană, cu Felix Zwayer la centru. În tur, la Liverpool, românul Istvan Kovacs a fost cel care a arbitrat partida. Zwayer e arbitru FIFA și UEFA din 2012. El are 41 de ani și este de loc din Berlin. În viața civilă este broker de asigurări.

În 2005, Felix Zwayer s-a aflat la un pas de a pune capăt carierei de arbitru ca urmare a faptului că a fost citat în ancheta împotriva arbitrului Robert Hoyzer, implicat în acțiunile unui grup care aranja meciuri la pariuri. Zwayer a fîcut parte dintr-un grup de opt arbitri care au denunțat ceea ce făcea șeful lor, Robert Hoyzer.

Cote la pariuri la jocul Real Madrid – FC Liverpool

Deși a măturat în primul meci, pe Anfield Road, cu „cormoranii”, cota la returul de pe Santiago Bernabeu este foarte echilibrată. Real Madrid are cotă de 2,30, iar reprezentanta Premier League a primit 2,90. Șansă dublă „1X” are cotă 1,40, iar șansă dublă „X2” cotă 1,65. În schimb, se așteaptă goluri multe, dovadă cotele pentru un gol marcat: 1,20 Real Madrid, 1,25 FC Liverpool, 1,50 pentru ambele înscriu.

Pentru a căuta ultimul succes al lui în fața „galacticilor”, trebuie să ne întoarcem în 2009. Atunci, englezii făceau spectacol, 4-0 acasă și 1-0 la Madrid. După care nu au mai reușit decât un egal alb în 2021 pe teren propriu, Madridul adunând succese după succese, cele mai importante fiind finalele Champions League 2018, scor 3-1, și 2022, scor 1-0.

Toate informațiile despre Napoli – Eintracht Frankfurt, în returul optimilor de finală ale Champions League

Ce probleme de lot au cele două echipe

Antrenorul liderului din Serie A, Luciano Spalletti, și-a avertizat jucătorii să nu comită greșeala de a se considera deja calificați, echipa germană fiind una care știe să joace bine în deplasare. Napoli nu are absent decât pe atacantul Raspadori, dar este o problemă mai veche, iar absența sa oricum nu era una primordială.

Eintracht Frankfurt vine ca și când meciul ar urma să înceapă de la scorul de 0-0, dar există câteva absențe care sigur pot avea un impact nedorit asupra evoluției echipei, în special cea a atacantului vicecampion mondial Kolo Muani, care a fost eliminat în partida tur. Mai sunt out Dina Ebimbe, Lindstrom și Wenig, primul fiind un alt jucător cheie al „roș-negrilor”.

Cine arbitrează Napoli – Eintracht Frankfurt

Meciul retur Napoli – Eintracht Frankfurt a fost încredințat de UEFA arbitrului englez Anthony Taylor, 44 de ani, din Manchester, unul dintre arbitrii care a condus meciuri la turneul final al CM din Qatar la sfârșitul anului trecut. Taylor e arbitru FIFA și UEFA începând cu anul 2013.

Cel mai important meci din cariera sa rămâne finala Nations League 2021 dintre Spania și Franța, câștigată de „cocoșii galici”. Taylor este recunoscut drept un arbitru foarte sever, care scoate cu ușurință cartonașele, media sa de galbene de meci fiind între 7-8. Are la activ trei finale de Cupa Angliei, dintre care două consecutiv.

Cote la pariuri la jocul Napoli – Eintracht Frankfurt

În privința returului de la Napoli, casele de pariuri nu adoptă aceeași politică de la meciul dintre Real Madrid și FC Liverpool. Pentru ele, victoria lui Napoli în primul joc, la Frankfurt, este capăt de linie pentru germani. În consecință, italienii au 1,45 la victorie, iar Eintracht are cotă 7,00. Șansă dublă „X2” are cotă 2,80, iar un gol marcat de cei din Frankfurt ajunge la 1,70.

Meciul tur de la Frankfurt a însemnat o victorie clară pentru Napoli, mai ales după ce gazdele au rămas în zece, prin eliminarea lui Kolo Muani. Golurile lui Osimhen și Di Lorenzo au venit lejer, iar noua senzație din Serie A, georgianul Kvaratschkelia, a ratat un penalty la scorul de 0-0. A fost primul succes pentru Napoli în meciuri directe, după ce în 1994 Eintracht se impunea cu același scor de 1-0 în optimile Cupei UEFA.