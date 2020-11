Record în era Becali pentru FCSB, după doar nouă etape! CFR și U Craiova la mare distanță

După primele nouă etape, FCSB a stabilit un record în era Becali, înscriind 24 de goluri, cât CFR Cluj și Universitatea Craiova la un loc, iar echipa lui Toni Petrea pare că și-a rezolvat problemele din ofensivă, unde a suferit mult în ultimii ani.



Dennis Man și Florin Tănase sunt principalele guri de foc ale echipei, înscriind împreună nu mai puțin de 14 goluri, mai mult decât a înscris CFR Cluj și cât toată echipa Craiovei la un loc, chiar dacă atacantul principal al echipei, Sergiu Buș, a marcat doar o singură dată, la ultimul meci cu Hermannstadt.

Deși FCSB a stabilit un record istoric al echipei, Dinamo a avut cel mai bun atac al campionatului României, după primele nouă etape, marcând nu mai puțin de 27 de goluri în sezonul 2005/2006 și 24 de goluri în 2010/2011.

FCSB are un atac devastator în acest început de sezon și pare că și-a rezolvat problemele pe faza ofensivă, deși principalul atacant adus de Gigi Becali, Sergiu Buș, are un singur gol marcat, iar Alexandru Buziuc nu are niciun gol marcat, ceea ce e paradoxal.

CFR Cluj și Universitatea Craiova au marcat împreună același număr de goluri ca FCSB! Mai surprinzător decât faptul că CFR Cluj a marcat doar zece goluri în nouă etape, e faptul că cel mai bun marcator al echipei este fundașul accidentat, Paulo Vinicius, cu două goluri în trei meciuri, la egalitate cu Gabriel Debeljuh, în timp ce Billel Omrani nu a marcat în campionatul de 11 luni!

În același timp, Universitatea Craiova are 14 goluri marcate, cât Dennis Man și Florin Tănase și oltenii și-a vândut cel mai bun om din atac, pe Valentin Mihăilă, care s-a transferat la Parma pentru o sumă record, în timp ce golgheterul echipei cu șase goluri, Elvir Koljic, a suferit o accidentare extrem de gravă și va rata mare parte din sezon.

Dinamo îi ia fața FCSB-ului în acest clasament, chiar dacă în acest sezon are doar șapte goluri marcate, aproape cel mai slab atac din campionat

Dinamo are un început de sezon extrem de slab și deși au adus jucători cu salarii mai mari decât au vedetele celor de la FCSB, Dennis Man și Florinel Coman, “câinii roșii” au marcat doar șapte goluri în opt etape, doar Chindia Târgoviște având mai puține goluri marcate (cinci), care tocmai l-a transferat pe Mihai Costea pentru a-și rezolva problemele din atac.

Dinamo reușea în sezonul 2004/2005 să marcheze 27 de goluri (trei peste recordul FCSB-ului) după nouă etape, în timp ce în sezonul 2010/2011 au înscris 24 de goluri, cu două mai mult decât cel mai bun an al FCSB-ului după primele nouă meciuri.

Meciul din etapa a noua, Dinamo-Astra a fost amânat din cauza unui focar de coronavirus la giurgiuveni, în timp ce în această rundă, CFR a reușit un singur gol (1-2 cu Gaz Metan), la fel și Craiova, care a câștigat cu 1-0 la Sibiu, iar FCSB a înscris cât CFR și Craiova la un loc.

De asemenea, FCSB a primit nouă goluri, câte au încasat Universitatea Craiova și CFR Cluj împreună, deci o medie de un gol primit pe meci. FCSB a reușit să marcheze peste 20 de goluri în primele nouă etape ale sezonului în patru rânduri:

24 de goluri – Sezonul 2020/21

24 de goluri – Sezonul 2013/14

21 de goluri – Sezonul 2012/13, 2014/15

