Rednic acuză arbitrajul după un nou eșec al UTA-ei: „Cei de la VAR dormeau!”

fiind învinsă de Hermannstadt cu 2-1, deși la pauză intrase în avantaj la cabine cu 1-0. Cu pretenții de play-off în acest sezon, arădenii au un start slab de campionat, cu numai un punct obținut după 3 etape, precedentele rezultate fiind un 1-1 la Galați și un

Mircea Rednic a răbufnit la adresa arbitrajului după Hermannstadt – UTA 2-1: „Cei de la VAR dormeau!”

Înfrângerea de la Sibiu nu i-a căzut bine lui Mircea Rednic, antrenorul arădenilor având un discurs extrem de dur la adresa arbitrajului la finalul partidei. El consideră că brigada condusă de Marian Barbu, dar mai ales cei din camera VAR, sunt principalii vinovați de eșecul echipei sale.

Rednic acuză penalty-ul acordat gazdelor în minutul 50, în urma căruia Paraschiv a restabilit egalitatea, dar invocă și neacordarea unei lovituri de pedeapsă în favoarea formației sale, la un presupus fault comis asupra lui Dumitrașcu.

”Trist, dureros. Iar am condus, am avut o repriză foarte bună, am început bine și a doua repriză. A apărut acel penalty, nimeni n-a știut ce a fost. Domnul Barbu a spus că a fost henț. A venit din VAR. Tot din VAR ar fi trebuit să vină și când i-a dat lui Dumitrașcu un cot, cred că atunci erau la un ceai sau dormeau.

Sunt dueluri, se mai împing, se mai lovesc, la noi, imediat se vede. Sunt supărat că am luat golul doi identic cu cel de acasă, de la Arad. Corner, iar am dormit. Din nou faze fixe, păcat. Cred că meritam cel puțin un egal.

E greu când, pe un joc bun, îți vine așa un penalty… S-a schimbat soarta unui meci. Am pierdut trei puncte nemeritat, dar se vede o îmbunătățire, jucătorii noi s-au integrat.

Sunt supărat că facem greșeli d-astea… Mai ales la fazele fixe. Ok, penalty-ul s-a dat, dar ai corner, cu marcaj… Trebuie să fii mai atent la fazele astea”, a declarat Mircea Rednic la finalul partidei Hermannstadt – UTA 2-1.

Lăsând la o parte arbitrajul, tehnicianul arădenilor s-a plâns și de subțirimea lotului de care dispune în acest moment: „Totuși, sunt realist, mai mult nu putem. Am venit cu șapte rezerve, nu-i ușor, nu am foarte multe soluții. Ne mișcăm cam greu”, a mai spu Rednic.

Marius Măldărășanu: „Se poate și mai bine!”

De partea cealaltă, tehnicianul sibian Marius Măldărășanu era extrem de bucuros de victoria obținută de echipa sa, dar mai ales de jocul prestat. Totuși, el spune că e loc și de mai bine pe viitor, fiindcă se gândește la o calificare în play-off cu Hermannstadt.

“Mă bucur că băieții au crezut. Erau pozitivi în vestiar, pentru că simțeau că se poate. O repriză a doua bună, au venit și golurile, au venit și alte situații. Am putea marca mai mult, dar e bine că am câstigat. E o victorie meritată.

Cred că orice antrenor își pune problema când echipa lui nu are ocazii, dar depinde și de adversar. Au fost trei meciuri bune, dar se poate mai bine. Sunt 6 puncte în acest început de campionat, dat putem mai mult, jucătorii au calitate. Cred că am avut probleme pe început, când am jucat de fiecare dată la ora asta.

Am spus-o că mi-aș dori să avem un număr de puncte asemănător cu cel de anul trecut. Ne-am dori să terminăm mai sus în clasament, anul trecut am încheiat pe locul 11. În sufletul nostru, ne dorim play-off-ul, dar trebuie să fim realiști”, a declarat și Marius Măldărașanu la flash-interviul de la finalul meciului de la Sibiu.