FC Hermannstadt – UTA 0-1, în etapa 3 din SuperLiga. A înscris Carp

Meciul FC Hermannstadt – UTA are loc sâmbătă, 29 iulie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 3-a din SuperLiga. Una caldă, alta rece, de fapt invers, pentru echipa sibiană, 0-1 acasă în prima etapă cu Farul și apoi victorie cu 3-1 la nou promovata Politehnica Iași. UTA a pornit acceptabil, egal la Oțelul Galați, dar cu penalty ratat la 1-1 de noua venită și apoi 1-3 acasă cu CFR Cluj.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – UTA

Întâlnirea FC Hermannstadt – UTA se dispută sâmbătă, 29 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Muncipal din Sibiu, în etapa a 3-a din SuperLiga. Fiind un derby al Ardealului este de așteptat să stârnească destul de interes și la stadion să ajungă și cel puțin o sută de suporteri arădeni, chiar dacă la Arad există multe tensiuni între fani, mai nou și presa locală și conducerea clubului, recte președintele Alexandru Meszar.

De altfel, antrenorul UTA-ei, Mircea Rednic, a ținut să precizeze după eșecul de acasă cu CFR Cluj, că această situație trebuie să înceteze cât mai repede, pentru că nu face deloc bine echipei. La Sibiu starea de spirit este total diferită de Arad, succesul de la Iași mulțumindu-l pe antrenorul Marius Măldărășanu, care așteaptă acum o prezență consistentă din partea fanilor la meciul cu UTA, fiind și o confruntare de orgoliu a Ardealului.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – UTA

Partida FC Hermannstadt – UTA se joacă sâmbătă, 29 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a 3-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări intrând pe siteul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sibiu vineri, 28 iulie, după o zi rece și ploioasă, cu mai multe reprize de precipitații pe parcursul ei, va urma o alta cu cer senin, fără amenințare de deschidere a umbrelelor, această vreme urmând a ține și în weekend după care vor veni cel puțin trei zile de instabilitate și multă ploaie. Maxima nu va sări de 26 de grade, probabil în jur de 24 la ora meciului. Arbitrul partidei este Marian Barbu din Făgăraș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – UTA

Marius Măldărșanu nu are probleme de lot înainte de confruntarea cu UTA. Antrenorul Sibiului își dorerște prima victorie pe teren propriu din acest sezon mai ales că este un derby al Ardealului și vrea ca echipa sa să fue cea mai bună.

Mircea Rednic se plânge că încă nu are lotul pe care și-l dorește, acolo unde stă în doar doi jucători cu profil de vârf de careu. Puriul speră să se mai poată rezolva două-trei transferuri dar spune că oricum merge la Sibiu pentru a scoate un rezultat pozitiv, urmând a juca la victorie.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – UTA

Casele de pariuri par a aprecia stilul de joc al echipei lui Marius Măldărășanu și merg destul de decis pe victoria sibienilor, cotă 2,00 în timp ce arădenii, dacă răstoarnă toate calculele au cota de 4,20 la victorie. Șansă dublă 1X are cotă de 1,25 iar reversul, adică X2 are cotă de 1,85. Un gol reușit de gazde ajunge la un excelent 1,35 iar modificarea tebelei de către UTA are cotă 1,70.

Două partide au avut loc pe malul Cibinului între cele două echipe dar în ambele gazda FC Hermannstadt nu a reușit să se impună. Au fost două jocuri foarte echilibrate, ultimul chiar sezonul trecut, care s-au încheiat fără ca vreuna dintre echipe să aibă câștig de cauză. În primul meci, în 2020 a fost 0-0 iar în cel recent încheiat, după ce Sibiul s-a impus la Arad a urmat un 1-1 cu FC Hermannstadt gazdă.