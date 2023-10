Mircea Rednic a lansat un atac cu talpa sus la adresa lui Bogdan Apostu. Momentul de răbufnire al tehnicianului a avut loc la conferința de presă premergătoare duelului Petrolul Ploiești – UTA Arad, sâmbătă, 7 octombrie, ora 14:00. În ultima etapă, .

Rednic, atac cu talpa sus: „Să nu mă facă să dau un telefon, căci în secunda doi zboară!”

în vară. „Bătrâna Doamnă” a adus nu mai puțin de 22 de jucători, însă rezultatele întârzie să apară pentru echipa pregătită de Mircea Rednic. Arădenii ocupă abia locul 14 în clasament, cu 9 puncte în 10 partide.

„Puriul” a răspuns criticilor venite și i-a dat replica lui Bogdan Apostu. Agentul care a reprezentat unii dintre jucătorii pe care Rednic i-a transferat la UTA a fost deranjat de anumite „minciuni” pe care tehnicianul le-a spus despre jucătorii pe care îi reprezintă.

Extrem de nervos, Rednic a mărturisit că va pleca de la Arad atunci când lucrurile încep să funcționeze. „În momentul în care lucrurile vor merge bine și echipa și-a atins obiectivul, atunci voi pleca.

Să nu mă facă să dau un telefon la Hunedoara, căci în secunda doi zboară de acolo, cu tot cu jucătorii lui. Când s-a pus problema de cumpărarea mărcii Corvinul, el era pe la baie, iar eu și alții eram cu banii. Corvinul nu va dispărea atâta timp cât trăiesc eu.

„Unde am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie?”

Acum nu plec, pentru că și eu m-am implicat, am pus suflet și mi-am dat acordul la jucătorii care au venit. Unde Dumnezeu am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie, unde am făcut infarct? Aici la UTA am făcut infarct.

Deci eu sufăr și am pus suflet când am venit și am rămas. Nu plec, nu pot să las jucătorii în am crezut și cred. Ăsta sunt, nu ai rezultate, e normal că ești vulnerabil, dar nu părăsesc echipa până nu începe proiectul să meargă”, a declarat Mircea Rednic.

Ulterior, antrenorul a vorbit și despre criticile venite din partea suporterilor. La finalul meciului UTA Arad – FC Voluntari 0-0, suporterii i-au cerut demisia lui Mircea Rednic. „Puriul” a precizat că nu şi-a negociat contractul, atunci când a ales să vină la Arad.

„Nu am venit cu nicio pretenție”

„Nu erau interesați de situația financiară, profitau și veneau cu pretenții mari. Eu nu am venit cu nicio pretenție, am zis doar dacă salvez echipa…acestea au fost pretențiile mele.

N-am discutat de bani cu domnul Meszar, mi-a dat cât a vrut el mult mai puțin sau chiar la jumate decât avea antrenorul de dinaintea mea. Și chiar nu m-a interesat”, au fost cuvintele lui Rednic.