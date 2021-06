Reghe și Prodanca, mașina de făcut bani! Suma colosală pe care au produs-o pe parcursul mariajului!

Știrea bombă a anului în lumea mondenă este divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cuplul se desparte după 13 ani în care lucrurile au mers strună din punct de vedere profesional pentru fiecare dintre cei doi.

Reghe și Prodanca, mașina de făcut bani!

Astfel, cuplul Reghe-Prodanca a ajuns să fie unul dintre cele mai cunoscute din România, iar cei doi au reușit să facă o adevărată avere din fotbal: Reghe din antrenorat și Anamaria Prodan din impresariat.

Laurențiu Reghecampf și-a început de jos cariera de antrenor. A antrenat la Gloria Bistrița, Snagov și Concordia Chiajna înainte de a semna în anul 2012 cu FCSB când avea să câștige primii bani “adevărați” din fotbal.

Reghe lua 25.000 de euro lunar la FCSB în primul sezon! A încasat 660.000 de euro în doi ani doar din salarii

Gigi Becali i-a oferit un contract baban de 25.000 de euro lunar la FCSB, de șase ori mai mult decât încasa la Concordia. care și-a extins larg rețeaua în impresariat de când soțul său a trecut la timona celui mai important club din România.

Astfel, Laurențiu Reghecampf avea salariu 25.000 de euro în primul sezon la Steaua, salariu care i s-a mărit la 30.000 de euro în al doilea sezon. În ambele stagiuni, Reghe a condus echipa spre titlul de campioană.

Un calcul simplu arată că în cele două sezoane petrecute la FCSB, Reghe a încasat de la Gigi Becali nu mai puțin de 660.000 de euro numai din salarii, la care se adaugă și bonusurile de performanță.

Bonusuri de performanță de 1 milion de euro!

Iar bonusurile de performanță au fost uriașe. Pentru calificarea în primăvara europeană în sezonul 2012-2013, Reghe a încasat un bonus de 200.000 de euro, iar în sezonul imediat următor pentru calificarea în grupele Champions League antrenorul a primit un bonus consistent de 500.000 de euro, la care se mai adaugă 105.000 de euro (35.000 de euro pentru fiecare punct).

În plus, la bonusuri se adaugă 1000 de euro încasați pentru fiecare punct câștigat de FCSB în Liga 1. În două sezoane pe banca roș-albaștrilor, Reghe a reușit 156 de puncte pe plan intern, deci 156.000 de euro.

Totalul din bonusuri la care a ajuns Reghe se apropie de 1 milion de euro, căruia i se adaugă salariul de 660.000 de euro. Astfel, în cei doi ani de la FCSB, Reghe singur a încasat 1.660.000 de euro de la Gigi Becali.

Reghe a bifat contracte de publicitate de 260.000 de euro! Totalul perioadei FCSB: 1.920.000 de euro

Performanțele ca antrenor i-au atras lui Reghecampf numeroase contracte din publicitate. Antrenorul a încasat 260.000 de euro din publicitate: 110.000 de euro de la Mercedes, 50.000 de euro de la Perenna, 50.000 de euro de la Succes și 50.000 de euro de la Cosmote.

În cei doi ani petrecuți la FCSB, Laurențiu Reghecampf a încasat 1.920.000 de euro din salarii, prime și contracte de publicitate. Chiar dacă a avut ofertă de prelungire a contractului cu roș-albaștrii, Reghe a preferat să facă pasul în Arabia Saudită la Al Hilal.

Anamaria Prodan, tun după tun în impresariat! A luat 1 milion de euro din vânzarea de jucători

De cealaltă parte, Anamaria Prodan a dat tun după tun în impresariat în perioada în care Reghecampf a antrenat la FCSB. Impresarul a adunat peste 1 milion de euro din comisioane, doar transferul lui Pintilii la Al Hilal și al lui Bourceanu la Trabzonspor aducându-i 260.000 de euro.

Pe lângă asta, Anamaria Prodan a bifat sume importante din contracte de publicitate și reality-show-ul “Prodanca și Reghe”, difuzat la acea vreme de Euforia TV. Emisiunea i-a adus încasări de 400.000 de euro în doi ani, 40.000 de euro anual veneau de la Mercedes, 40.000 de euro de la Danone și aproximativ 100.000 de euro de la alte firme de îmbrăcăminte, ceasuri și încălțăminte.

“Mereu banii sunt la mijloc. Noi avem patru copii. Credeţi că e uşor să creşti patru copii? Să îi ţii în şcoli private? Noi îi susţinem cu tot ceea ce avem. Pentru asta avem nevoie de bani”, Anamaria Prodan

Prodanca și Reghe: 3.500.000 de euro din perioada 2012-2014 de la FCSB!

Încasările Anamariei din perioada 2012-2014 au fost de 1.580.000 de euro din impresariat, reality show și contracte de publicitate. Ceea ce înseamnă că soții Prodan-Reghecampf au încasat un total de 3.500.000 de euro.

„Câştig din fotbal, câştig din reality, câştig din tot ceea ce fac. Nu este oare firesc să muncesc să fac avere copiilor mei aşa cum au făcut părinţii mei pentru mine şi pentru sora mea?”, Anamaria Prodan

Încasările din perioada FCSB:

Laurențiu Reghecampf (perioada FCSB): 1.920.000 de euro

Anamaria Prodan: 1.580.000 de euro

TOTAL: 3.500.000 de euro

Reghe, șeic la Al Hilal

Pentru Laurențiu Reghecampf a urmat apoi plecarea la Al Hilal, acolo unde salariu a fost unul colosal. A semnat un contract valabil doi ani în care urma să încaseze aproximativ patru milioane de dolari.

Deși contractul dintre cele două părți a fost rupt mai repede, Reghe a încasat toată suma, clubul fiind cel care a reziliat contractul în anul 2015. Astfel, pentru mai puțin de un an stat la arabi, Reghe a încasat 4 milioane de dolari.

Laurențiu Reghecampf (perioada Al Hilal): 3.350.000 de euro (4.000.000 de dolari)

Apoi, pentru Laurențiu Reghecampf a venit perioada Litex Loveci. La bulgari, Reghe avea un salariu stagional de 400.000 de euro, semnând un contract valabil trei ani.

Nu a stat decât 118 zile la cârma echipei din Bulgaria. Litex a fost retrogradată din cauza faptului că s-a retras de pe teren într-un meci cu Levski Sofia. Nu a fost o perioadă în care să aibă un câștig financiar însemnat, iar la scurt timp Reghe a plecat la FCSB.

Al doilea descălecat la FCSB, mai profitabil pentru Anamaria Prodan

În al doilea mandat, început în decembrie 2015, Laurențiu Reghecampf avea un salariu de 30.000 de euro lunar. El a stat până la finalul lunii mai din 2017 și a încasat din salarii aproximativ 550.000 de euro.

Reghe a avut și bonusuri de performanță la roș-albaștrii de 100.000 de euro după ce a calificat echipa în grupele Europa League în sezonul 2016. Astfel, totalul lui Reghe la FCSB între 2015 și 2017 a fost de aproximativ 650.000 de euro.

Cea care avea să dea lovitura era Anamaria Prodan. În vara anului 2016, impresarul a intermediat cea mai scumpă mutare din fotbalul românesc la acea vreme: transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht pentru 9,7 milioane de euro.

Din acest transfer, Anamaria Prodan a bifat un comision de 10%, adică o sumă care se apropie de 1.000.000 de euro. Dacă din punctul de vedere al rezultatelor, al doilea mandat al lui Reghe la FCSB nu a fost la fel de fructuos, nu același lucru se poate spune din punct de vedere financiar. Din alte transferuri, Anamaria a mai bifat aproximativ 400.000 de euro în acea perioadă.

“Cea mai dură negociere a fost la transferul lui Stanciu la Anderlecht. Gigi Becali cerea o sumă, ne înțelegeam, apoi interveneau procentele, ne mai eram înțeleși, renegociam iar suma. A durat mult. Eu obțin contracte pentru că sunt ea mai bună, cea mai serioasă. Contează enorm și că eu încerc să-mi educ jucătorii și antrenorii”, Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf (perioada a doua FCSB): 650.000 de euro

Anamaria Prodan: 1.300.000 de euro

TOTAL: 1.950.000 de euro

A dat lovitura la Al Wahda: “2,4 milioane în primul an, 4 în al doilea sezon”

A urmat apoi plecarea lui Laurențiu Reghecampf la Al Wahda. Impresarul Anamaria Prodan nu a mai reușit să dea lovituri de magnitudinea lui Nicolae Stanciu, dar Reghe câștiga regește în Golf.

În primul său sezon la Al Wahda a încasat 2,4 milioane de dolari, ca în al doilea șeicii să îi mărească la 4 milioane de dolari. Gigi Becali a făcut dezvăluirea: “Reghecampf a avut un salariu de 2.4 milioane de dolari, dar arabii i-au mărit și câștigă acum 4 milioane de dolari. După ce a plecat de la Steaua a câștigat și el 10 milioane de dolari”, spunea Gigi.

Totuși, în al doilea an, mariajul dintre Reghe și oficialii lui Al Wahda a scârțâit și antrenorul a convenit să plece după ce a primit o despăgubire de 3 milioane de dolari, față de 4 milioane, cât era contractul antrenorului.

Laurențiu Reghecampf (Al Wahda): 4.260.000 de euro (5.400.000 de dolari)

Alte 7 milioane de euro de la Al Wasl! Anamaria Prodan, sărită din schemă la cel mai scump transfer

Laurențiu Reghecampf a semnat în 2018 Al Wasl, echipă pentru care a semnat în anul 2018 un contract valabil doi ani cu un contract de 3,5 milioane de dolari pe sezon. Mai mult, în contract se arată că antrenorul va încasa banii până la .

La începutul anului 2020, Anamaria Prodan a negociat suma de 150.000 de euro pe sezon pentru un nou reality show: “Prodanca și Reghe: Prețul succesului”, care a fost difuzat pe Antena Stars.

A plecat în anul 2020 cu buzunarele pline, nu mai puțin de 7 milioane de euro. În finalul anului trecut, Anamaria Prodan avea contract de reprezentare cu Dennis Man, cel care avea să devină cel mai scump transfer din Liga 1.

Însă, impresara a fost sărit din schemă de Giovani și Gigi Becali. Celebrul impresar s-a băgat pe fir și a negociat transferul lui Man la Parma, care s-a făcut pentru 13 milioane de euro. Anamaria Prodan l-a dat apoi în judecată pe Man pentru că ar fi încălcat contractul de reprezentare.

Laurențiu Reghecampf (Al Wasl): 5.860.000 de euro (7.000.000 de dolari)

Anamaria Prodan: 150.000 de euro

TOTAL: 6.010.000 de euro

Reghecampf continuă seria salariilor fabuloase în Golf!

Laurențiu Reghecampf a semnat în martie 2021 un nou contract uriaș în Golf, cu Al Ahli. El a semnat un contract valabil trei ani cu un salariu stagional de 4 milioane de dolari pe an.

Altfel spus, dacă își va duce contractul la bun sfârșit, Laurențiu Reghecampf va câștiga nu mai puțin de 12 milioane de dolari la Al Ahli.

Chiar dacă nu a mai dat tunurile de altă dată, Anamaria Prodan a reușit să câștige alți aproximativ 500-600.000 de euro din comisioanele transferurilor reușite în ultimii 4 ani. Însă, cu toate acestea, Anamaria a fost sărită din schemă la cel mai important transfer din istoria Ligii 1, primind o lovitură importantă din partea rivalului Giovani Becali.

Laurențiu Reghecampf (Al Ahli): 10.500.000 de euro (12.000.000 de dolari)?

Anamaria Prodan: 500.000 de euro (comisioane transferuri în ultimii ani)

Prodanca și Reghe divorțează după ce au făcut 30 de milioane de euro împreună din fotbal!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează după 13 ani de căsnicie și după o colaborare extrem de fructuoasă pe plan fotbalistic (antrenor+impresar) care le-a adus în conturi suma fabuloasă de 30 de milioane de euro, dacă luăm în calcul și contractul de la Al Ahli, semnat de Reghe.

O sumă fabuloasă care confirmă spusele Anamariei Prodan de la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D: „Am făcut mulți bani din fotbal. Niciodată nu cred că am socotit banii pe care i-am făcut, pentru că pe lângă banii pe care-i fac, am cheltuieli enorme, cu jucătorii, cu antrenorii… Ar trebui să mă întrebi câți bani mi-au rămas din fotbal, dar mi-au rămas și de acolo foarte mulți. Mulți, milioane de euro”