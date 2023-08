Reghecampf anunță debutul fostului star din Serie A la Universitatea Craiova: „Examenul este meciul oficial”

Jasmin Kurtic este aproape de debutul în tricoul „alb-albastru”, iar tehnicianul „juveților” anunță că mijlocașul sloven va primi minute în etapa a șasea din SuperLiga. Universitatea Craiova – UTA Arad se va juca vineri, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar Laurențiu Reghecampf i-a pus gând rău lui Mircea Rednic.

Laurențiu Reghecampf, mesaj înainte de Universitatea Craiova – UTA Arad: „Nu este o echipă ușoară”

este invincibilă în SuperLiga, iar Laurențiu Reghecampf anunță că atmosfera din vestiarul „alb-albaștrilor” este la cote maxime. Tehnicianul a discutat cu jucătorii grupării din Bănie despre greșelile din prima repriză cu Poli Iași și speră ca elevii săi să respecte indicațiile sale.

„Am avut încă o săptămână bună de antrenamente cu atmosferă bună, venim după un meci câștigat în deplasare. Într-adevăr a fost un meci în care am avut probleme în prima repriză, nu am jucat ce trebuia să jucăm și nu am închis jocul mai repede, nu am avut reacția din a doua repriză.

Am discutat cu jucătorii și am clarificat anumite lucruri, sper ca mâine seară reacția să fie una bună din primul minut. Jucăm acasă, ne dorim foarte mult să câștigăm meciul. Nu este o echipă ușoară, este o echipă dificilă și sunt câțiva jucători care pot face diferența dacă au spațiu și timp, dacă nu sunt puși în presiune”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul Universității Craiova așteaptă și un public numeros pe stadionul „Ion Oblemenco” la ora confruntării cu UTA Arad. Laurențiu Reghecampf a anunțat că obiectivul „alb-albaștrilor” sunt cele trei puncte puse în joc cu trupa lui Mircea Rednic.

„Au un antrenor cu mare experiență, din partea noastră vor avea tot respectul, dar ne dorim foarte mult să câștigăm cele trei puncte. Suntem pregătiți, jucătorii sunt bine și sper ca mâine seară cu fanii care sunt sigur că vor veni în număr mai mare de la meci la meci vor reuși să ne impunem și să facem un joc bun care să ne aducă trei puncte.

Au avut timp să pregătească, este și bine și rău. Întotdeauna meciurile oficiale sunt mai bune pentru că poți să vezi problemele pe care le ai cu adevărat. Nu cred că va fi un avantaj pentru că și noi am avut foarte mult timp la dispoziție după meciul jucat la Iași”, a declarat tehnicianul.

Reghecampf, semnal de alarmă înainte de Universitatea Craiova – UTA Arad: „Au o ambiție în plus”

Laurențiu Reghecampf trage un semnal de alarmă înaintea partidei cu UTA Arad, iar acesta este de părere că arădenii vor fi mult mai motivați să demonstreze în fața „juveților”. Tehnicianul își dorește să ajungă pe prima poziție a clasamentului din SuperLiga cu formația din Bănie.

„Meciul se va juca deschis, sunt sigur că jucătorii noștri vor fi montați și vor avea o determinare foarte mare să câștige meciul. Targetul nostru sunt toate cele trei puncte. Toate echipele care vin la Craiova își doresc să câștige, își doresc să joacă un fotbal mult mai bun și să se afirme.

Au o ambiție un plus, nu trebuie să facem comparație cu celelalte meciuri. Întotdeauna echipele care vin pe Oblemenco vin să joace un fotbal frumos, să arate că au valoare. Stadionul te aduce la nivelul unde să îți dorești să joci fotbal pentru că ai toate condițiile necesare, deci trebuie să fim pregătiți.

Dorința mea este să fim cât mai aproape de echipele din față, de fapt să devinim noi una dintre echipele urmărită de celelalte. Acesta este obiectivul meu, îmi doresc ca de la meci la meci să jucăm cât mai bine și să pierdem cât mai puține puncte posibile.

Este greu să îți menți poziția în vârf, este ușor să ajungi acolo, dar greu să o menți. Sunt foarte multe lucruri care vin în momentul când ești cel mai bun, fiind pe primul loc toată lumea își dorește să fie mai bun ca tine. Să ajungem pe primul loc, apoi vom vedea cum ne vom descurca”, a mărturisit Reghecampf.

Jovan Markovic, pariul lui Laurențiu Reghecampf: „Ar trebui să marcheze în fiecare campionat 20-25 de goluri”

Laurențiu Reghecampf are încredere maximă în Jovan Markovic și apreciază evoluțiile „perlei” din ofensiva Universității Craiova. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a mărturisit că tânărul atacant ar trebui să marcheze peste 20 de goluri în fiecare ediție, ținând cont de calitățile sale.

„Ești atacant, ai cele mai multe șanse să ratezi, cine să rateze mai mult ca el și Koljic. Ei sunt cei care ajung acolo, mai au și momente când ratează. Cred că al lucru este important la Markovic, care s-a văzut la ultimul meci. A alergat și s-a pus în slujba echipei, a ajutat în multe momente și lucrurile astea mă bucură foarte mult.

Lucrurile astea mă bucură foarte mult, ratează și jucătorii mari. Diferențele se fac din punct de vedere valoric atunci când marchează mai multe goluri, atunci și cota lui crește. În primul rând să ajungă la un nivel ridicat de fitness și pregătire mentală, pregătire care jucător și cu siguranță va marca mai multe goluri.

Vorbesc în fiecare zi cu el și i-am spus că la calitățile pe care le are ar trebui să marcheze în fiecare campionat 20-25 de goluri. A avut foarte multe ghinione în cariera lui, trebuie înțeles și ajutat, iar la cum îl cunosc și cum îl văd zi de zi la antrenamente își dorește să ajungă la nivelul respectiv”, a declarat antrenorul Universității Craiova.

Reghecampf anunță debutul lui Jasmin Kurtic: „Examenul este meciul oficial”

Laurențiu Reghecampf îi va acorda minute lui d, iar prezența mijlocașului sloven în lotul oltenilor a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Acesta își dorește să îi testeze forțele internaționalului pe „Ion Oblemenco”.

„Mâine îl veți vedea pe Kurtic, mâine va intra cu echipa. Sperăm ca Elvir să revină încet, încet. Avem un feedback de la preparatorul fizic și staff-ul medical. A început deja să alerge și să facă exerciții, vom încerca până în pauza competițională să îl avem pe bancă și să îi dăm un câteva minute.

Examenul unui jucător este meciul oficial, la antrenamente putem să observăm multe lucruri pozitive la Kurtic precum valoarea lui, faptul că este un lider. Mâine seara îl veți vedea și pe Kurtic și o să vă faceți o părere”, a declarat Laurențiu Reghecampf.