Reghecampf i-a schimbat postul unui titular la Universitatea Craiova. Care este motivul

Basilio Ndong îi calcă pe urme lui Bogdan Vătăjelu la Universitatea Craiova, iar fotbalistul ecuatorian poate rezolva problemele din defensiva „alb-albaștrilor”. Laurențiu Reghecampf l-a folosit pe postul de fundaș dreapta în ultimele trei partide din SuperLiga, astfel internaționalul încearcă să își asigure un loc în primul „11”.

În lipsa lui Nicușor Bancu după ruptura de ligamente încrucișate, l-a transferat pe Basilio Ndong în iarna trecută pentru a-și rezolva problemele din defensivă. Internaționalul din Guineea Ecuatorială s-a impus repede în primul „11” al „alb-albaștrilor” și i-a impresionat pe olteni.

Totuși, postul de titular în echipa de start a început să devină nesigur pentru Basilio Ndong după revenirea lui Nicușor Bancu după aproape șapte luni departe de gazon. Căpitanul „alb-albaștrilor” a tras tare în stagiul din Bugaria după accidentare pentru a-și reveni în forță în SuperLiga.

Nicușor Bancu a început chiar ca titular în prima rundă din SuperLiga cu Dinamo, scor 2-0, și a refăcut banda de lux a Universității Craiova împreună cu Alex Mitriță. Laurențiu Reghecampf i-a găsit un nou post lui Basilio Ndong, care poate rezolva problemele din defensiva formației din Bănie.

Tehnicianul „alb-albaștrilor” l-a trecut pe Basilio Ndong pe postul de fundaș dreapta, așa cum s-a mai întâmplat și cu Bogdan Vătăjelu la Universitatea Craiova. Internaționalul din Guineea Ecuatorială a primit 22 de minute din partea lui Laurențiu Reghecampf în derby-ul cu CFR Cluj, iar de atunci acesta a apărut mai des în banda dreaptă a oltenilor.

Basilio Ndong a fost chiar titular în Poli Iași – Universitatea Craiova, scor 1-4, însă a fost schimbat la pauza partidei din Copou. Postul de titular îi dă bătăi de cap lui Laurențiu Reghecampf la formația din Bănie, însă acesta îi mai are la dispoziție și pe Ștefan Vlădoiu, Florin Borța și Ionuț Mitran.

Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru suporterii Universității Craiova: „Vom lupta și vom încerca să rămânem sus”

s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi din Poli Iași – Universitatea Craiova, scor 1-4, însă le-a tras un semnal de alarmă juveților. Tehnicianul așteaptă și alte transferuri la formația din Bănie, dacă vor apărea și alți jucători care să ridice nivelul lotului „alb-albaștrilor”.

„Știam că dacă luăm meciul în serios nu avem probleme, dar dacă nu ne concentrăm vom avea probleme, așa cum s-a și întâmplat în prima repriză. În repriza a doua am fost mult mai agresivi. Sunt mulțumit per total. Nu este ușor să joci împotriva noastră cu un om în minus și noi am profitat.

Mitriță este un jucător important. A simțit o contractură în prima repriză, sper să nu fie ceva mai serios și să poată juca în meciul următor. Nu-i problema mea dacă e convocat la națională, noi trebuie doar să-i pregătim, selecționerul știe de ce are nevoie.

Am spus că analizăm să vedem ce transferuri putem face, deocamdată suntem bine. Dacă va exista o oportunitate să aducem un jucător care să ridice nivelul, foarte bine. Obiectivul este același în fiecare an, vom lupta și vom încerca să rămânem acolo sus”, a spus Laurențiu Reghecampf.