Reghecampf anunță transferuri după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Se va rezolva repede!”

Laurențiu Reghecampf a fost mulțumit de prestația „leilor” în fața lui CFR Cluj, însă antrenorul . „Reghe” așteaptă întăriri de la Mihai Rotaru.

Laurențiu Reghecampf, exasperat de ratările lui Ivan și Ișfan: „N-am fost atenți la anumite ocazii mari”

Universitatea Craiova însă Laurențiu Reghecampf e sincer: „A fost un meci bun, ambele echipe au încercat să joace fotbal. Din păcate n-am fost atenți la anumite ocazii mari. Au avut și ei și rezultatul e echitabil. Mai avem de muncă și ne trebuie curaj. Avem jucători care pot să țină de minge și să paseze. Vom regla totul pas cu pas și sper să ajungem acolo unde îmi doresc”.

„Reghe” a putut să accepte cu greu ratarea uriașă a lui Andrei Ivan, pe care l-a certat puțin: „Se întâmplă. Și noi am văzut gol de pe bancă. N-a fost atent. Dacă ridica din pământ capul poate alegea altceva. La fel și Ișfan. Trebuie să facă cinste echipei la care joacă și vor avea șansă”.

„Mister” a vorbit despre filosofia pe care vrea să o implementeze la echipă: „E vorba de Universitatea Craiova, nu de Laurențiu Reghecampf. Se dorește o echipă care să joace fotbal și agresivă, mai avem nevoie de jucători”.

Laurențiu Reghecampf mai vrea 2 jucători: „Trebuie să aibă calitatea mai mare decât ce avem”

Laurențiu Reghecampf așteaptă pe cei accidentați, însă anunță și noi veniri: „Se întoarce Baiaram, Koljic și sper să mai aducem 1-2 jucători. Trebuie să găsim jucătorii care ne vor ajuta, să aibă calitate mai mare decât ce avem. Din partea patronului am promisiuni că se va rezolva foarte repede.

Echipa nu e doar Alex Mitriță. Într-adevăr el are calitate foarte mare, dar e vorba de toată echipa. Mi-aș fi dorit să jucăm și noi în cupele europene, dar să joci din trei în trei zile nu e ușor”, a mai spus tehnicianul la finalul partidei.

Alexandru Crețu, mulțumit de prestația lui U Craiova: „Se ridică la un nivel de cupe europene”

Alex Crețu a marcat singurul gol al Universității Craiova: „Am practicat un fotbal frumos, un joc deschis, care se ridică la un nivel de cupe europene, cu ocazii multe. Cred că am avut destule, vom regla lucrurile și suntem pe o pantă ascendentă.

Vom lucra mai mult la finalizare și ne bucurăm că am plecat neînvinși. Cred că e un rezultat pozitiv. Am jucat cu CFR-ul”, a mai spus mijlocașul central, la .

Jucătorul a dezvăluit secretul formei sale excelente din acest început de sezon: „Mister îmi dă încredere. Asta e cel mai important, să intri și să joci cu plăcere și dezinvolt. E foarte important asta. Nu fac nimic deoseobit. Dau goluri și la antrenamente și mă bucur că pot să îmi ajut echipa. Cred că un nucleu de jucători va face o treabă bună”.

Nicușor Bancu, renăscut la Universitatea Craiova: „Parcă nici n-am fost accidentat”

Nicușor Bancu e convins că e un punct important și care va da moral echipei: „Aici nu e ușor, tot timpul e dificil, chiar dacă au schimbat mai mulți jucători. Un rezultat echitabil și suntem mulțumiți că nu am pierdut și ne va ajuta pe viitor.

Din teren, eu zic că am făcut tot ce am putut, am avut ocazii foarte mari, dar nu am dat gol. Avem un meci greu cu Hermannstadt și sperăm să nu ne încurcăm”.

Revenit după o lungă pauză, fundașul stânga de echipa națională e în mare formă: „Nu tot timpul trebuie să urc, ci să îmi fac partea de apărare. Ei jucau cu doi atacanți și era mai greu să urc tot timpul. Eu mă simt foarte bine, parcă nici nu am fost accidentat și mă bucur acest lucru”.

Bancu are încredere în valoarea echipei și îi ia apărarea lui Ivan: „Vom vedea pe viitor dacă a fost bine sau nu să nu facem transferuri. Era greu, pentru că avem mulți jucători. Poate ne mai trebuiau unu sau doi jucători. Au fost ratări mari. Ivan putea să marcheze, dar nu e vina lui că nu am câștigat în seara asta”.