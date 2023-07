Ivan și Ișfan, ratări uriașe în CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fuseseră criticați la Fanatik SuperLiga

Andrei Ivan a irosit o ocazie uluitoare , scor 1-1, într-un moment cheie care ar fi putut tranșa soarta confruntării. Alexandru Ișfan i-a călcat pe urme.

Andrei Ivan, ratarea etapei în SuperLiga în CFR Cluj – Universitatea Craiova

Andrei Ivan a avut oportunitatea să o trimită în avantaj la cabine pe Universitatea Craiova în minutul 43. Atacantul a scăpat singur spre poarta ardelenilor, portarul Răzvan Sava s-a împedicat și a căzut, însă Ivan a transmis inexplicabil pe lângă, deși era practic cu poarta goală, de la 16 metri.

Jucătorul a fost uluit de șansa pe care a irosit-o și care se va înscrie fără probleme la una dintre cele mai mari ratări ale campionatului. Și Universitatea Craiova a mai irosit o ocazie mare!

În prelungirile reprizei, Alexandru Ișfan a primit o pasă excelentă în preajma careului de șase metri și putea înscrie, însă a luftat incredibil și continuă evoluțiile dezamăgitoare. De altfel, Reghecampf a decis să îl înlocuiască în minutul 57 cu Jovan Markovic.

Andrei Ivan, nemulțumit de poziția pe care e folosit: „Joc pe un post nou și nu mă simt bine”

Ivan a fost mutat în banda dreaptă după venirea lui Alexandru Mitriță, iar jucătorul s-a plâns de acest lucru după meciul cu Dinamo. Declarație taxată de specialiti, inclusiv la FANATIK SUPERLIGA. „Nu am intrat pe vârfuri, nu ne-a ieșit nimic, am pierdut multe mingii la mijlocul terenului. Joc bandă dreaptă, nu am mai jucat de mult timp, este foarte dificil.

Nu știu dacă voi merge la națională, joc pe un post nou și nu mă simt bine. Dar trebuie să mă acomodez și să dau totul pe teren”, a spus atacantul.

: „Ce problemă?! Nu se poate pune problema așa! Pentru Ivan nu e o poziție nouă. El a mai jucat atacant dreapta și e un jucător foarte polivalent. Mulți din fotbalul românesc îl văd un număr 9 foarte bun.

E o poziție în care el trebuie să își redobândească reperele. A jucat acolo la Krasnodar, în Austria, la Rapid Vienna și e o poziție pe care cred că o va gestiona foarte bine. Banda noastră va fi în curând foarte, foarte bună a campionatului României. Cred că vor face diferența în foarte multe meciuri”.

Alexandru Ișfan, criticat și el dur de Sorin Cârțu: „Nu merită cei 650.000 de euro”

Fostul președinte al Universității Craiova : „Și pe mine mă dezamăgește. Are niște calități. Ieri până prin minutul 20, chiar vorbeam și cu Silvică și cu Săndoi, nu mi-a displăcut. El stătea într-o tușă. Când Mitirță centrează, du-te măcar pe bara a doua, să fii acolo, să primești centrarea. Păi dacă tu stai pe 16 metri, când Doamne iartă-mă o să dai gol? Nu își merită banii.

El trebuie să înțeleagă treaba asta. Să își facă o analiză și să se zbată ca să iasă din problema asta. Mai mult antrenament individual în așa fel încât să acopere prestațiile lui de până acum.

Păcat că are fizicul ăla frumos. Du-te bă băiatul în careu să dai cu capul. Când unul e pe stânga tu trebuie să fii acolo la colțul lui 6 metri, dacă nu prima bară sau a doua bară. Mereu să ataci fundașul central stânga. Să sari cu el la cap, să produci, să te duci în spatele atacantului central pe centrările care vin.

Pentru România 650 de mii sunt foarte mulți bani. La el s-au văzut niște calități. S-a considerat că jucând într-o echipă mai bună decât Mioveni sau FC Argeș o să fie și mai bun, dar el nu face nimic în sensul ăsta”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.