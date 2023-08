Reghecampf, nemulțumit după Universitatea Craiova – Hermannstadt: „Vreau bărbați!”

Antrenorul oltenilor și-a certat jucătorii pentru evoluție și a spus că mai este mult de muncă la echipă, urmând să vină jucători noi care să poate să conducă clubul spre obiectivul principal, acela de a câștiga titlul.

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit după Universitatea Craiova – Hermannstadt

Laurențiu Reghecampf a fost nemulțumit după victoria obținută de , unicul gol al meciului fiind înscris de către Andrei Ivan din penalty, în minutul 15:

ADVERTISEMENT

„Cred că am început bine, am marcat, am avut ocazii mari să ne desprindem. Am întâlnit o echipă care e periculoasă pe contraatac. Le-am spus băieților că trebuie să închidă jocul și să marcheze.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar băieții au suferit pe final și erau aproape să primească un gol și să terminăm la egalitate.

ADVERTISEMENT

Mitriță a fost cel mai în formă jucător, ne așteptăm de la el să aibă astfel de reacții, știe să facă acest lucru. Din păcate, trebuia să mai marcăm un gol. Suferim în anumite momente pe fază de apărare, dar mingile care vin la Alex Mitriță devin periculoase”.

„Ca să câștigăm titlul e nevoie de bărbați!”

„A fost o reacție bună la revenirea lui Baiaram. Îl cunosc foarte bine, mă aștept de la el la mai mult, de la Cîmpanu, de la Ișfan, Crețu, Markovici. Au mult spațiu să urce și sunt mai liberi.

ADVERTISEMENT

Sunt obișnuit cu faze cum a fost în ultimul minut, când mingea pleacă de la margine noi ne uităm la minge, suntem naivi, dar ne-a scăpat Popică și am câștigat.

Am mai spus de multe ori că una e să vrei și alta e să poți. Trebuie să facem multe lucruri, nu e ușor să câștigi un titlu, trebuie să faci sacrificii. Jucătorii trebuie să iasă din zona lor de confort și aici mă refer la jucători care sunt de 4-5 ani la Craiova și care au intrat într-o stare de confort”, a .

„O să mai vină jucători, vreau mai multă concurență și vreau bărbați. Dacă vrem să ne batem la titlu, vreau bărbați! Când vor veni noi jucători, vom vedea cine va pleca.

ADVERTISEMENT

Nu e bine dacă ne gândim că ne batem la titlu. Următoarea partidă e foarte grea, va fi o deplasare lungă, avem o săptămână bună de lucru și cred că jucătorii vor fi mult mai pregătiți decât în seara asta”, a mai spus antrenorul Universității Craiova.